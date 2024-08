Von schwimmenden Ex-Pärchen, Eskimos und Transen

Sie ist schon manchmal mehr als peinlich, die Moderation der Öffentlich-Rechtlichen bei Olympia: Da wird krampfhaft versucht, ein privat erst kurz vor den Wettkämpfen getrenntes Schwimmerpärchen wieder in ein Liebesverhältnis zu treiben, obwohl allgemein bekannt ist und auch klar war , dass sie mutmaßlich ihn verlassen hatte! Aber die rührselige Moderatorin dachte sich wohl: Oh, der hat Gold gewonnen… da geht noch was für die beiden?!? Wegen Paris, der Stadt der Liebe und so? Der Bub war jedenfalls ganz nah am Heulen. Ich fand’s unterirdisch – denn hier wurde ausnahmsweise wirklich mal die Privatsphäre verletzt.

Das geht aber wohl in Ordnung, weil es gibt ja Wichtigeres, wo “Sensibilität” dann wieder ganz hoch im Kurs steht: Seit ein paar Tagen sollen die Moderatoren bei den Kanu-Wettbewerben nämlich nicht mehr das Wort “Eskimorolle” verwenden. Das heißt jetzt “360-Grad-Rolle“. Man will ja keine Minderheiten beleidigen. Da langste Dir an den Kopp!

Stundenlang auf die Fresse

Vor allem, weil die jahrzehntelang behauptete, angeblich diskriminierende Übersetzung von “Eskimo” mit “Rohfleischesser” ein modernes Märchen ist: Tatsächlich bedeutet der Begriff nämlich so viel wie “Flechter von Schneeschuhen” (hat sogar der zur ARD gehörende “Bayerische Rundfunk aufgedeckt, siehe hier). Es gibt übrigens Inuit-Stämme, die ausdrücklich so bezeichnet werden wollen. Aber bei uns macht man auf Political Correctness. Ohne Worte.

Und dann natürlich der ganze Trans-Irrsinn bei Olympia!Ich hätte da eine Idee: Wieso bildet man bei den nächsten Olympischen Spielen nicht in allen Disziplinen einfach eine spezielle Gruppe für solche Menschen, die glauben, im falschen Körper zu leben oder die in ihrer Freizeit lieber ihre Waschmaschine daten? Die könnten sich dann von mir aus zum Beispiel beim Boxen stundenlang auf die Fresse hauen und Gold für ihr Land holen. Dann gibt’s auch keinen Ärger mehr. Ja, Diplomatie kann ich!