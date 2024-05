Von Spielerfrauen und Geschichtslehrern: Hummels ist nicht Höcke

Allahu für Deutschland…. The neverending story! Cathy Hummels, Spielerfrau, wird von der Staatsanwaltschaft nicht angeklagt wegen wortidentisch selben Spruchs, für den Björn Höcke vorm Landgericht Halle verurteilt wurde (Stichworte “wehrhafter Rechtsstaat”, “Kurzer Prozess“). Der AfD-Politiker hatte die sogenannte Influencerin angezeigt, nachdem er nach Äußerung der drei Schwefelworte “Alles für Deutschland” zu 13.000 € Strafe verdonnert wurde.

Zudem wäre er, wenn dieses Urteil rechtskräftig wird, vorbestraft, wenn ich mich nicht irre. Höcke ging es dabei nicht darum, Hummels zu schaden, sondern um die Absurdität des gegen in ergangenen Urteils aufzuzeigen:

Höcke sollte Recht behalten: Wenn in Deutschland zwei dasselbe tun und sagen, ist es halt mal nicht dasselbe. Die Staatsanwaltschaft München I unterzog, wie ihre Pressesprecherin erklärte, Hummels Social-Media-Posting “aufgrund der Presseberichterstattung” zunächst “von Amts wegen einer Prüfung im Rahmen eines Vorprüfvorgangs“. Das Ergebnis fiel wie erwartet aus: “Mit Rücksicht auf die umgehende Löschung des Tweets durch die Betroffene, ihre unmittelbar darauffolgenden Erklärungen, die Umstände des Posts und die Person und Persönlichkeit der Betroffenen ergaben sich in subjektiver Hinsicht keine konkreten Anhaltspunkte für den Anfangsverdacht eines strafbaren Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen“, so die Sprecherin.

“Gravierende Unterschiede”

Es werde daher nicht zu der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens kommen. Das sagt ein Jurist zu dem Fall: “Es gibt drei gravierende Unterschiede zwischen Höcke und Hummels. Erstens: Höcke ist Geschichtslehrer. Frau Hummels nicht. Zweitens: Höcke ist ein rechtsextremer Politiker. Frau Hummels nicht. Und drittens hat Höcke den Spruch öfters getätigt und das hat Frau Hummels auch nicht.”

Mir fällt spontan noch ein vierter Grund ein: Frau Hummels hat eine sexy Figur, Höcke eher nicht!

Ein dreifach Hohn auf die deutsche Rechtsprechung. Aloha für alle!