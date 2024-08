Von wegen “Asyl-Kehrtwende” der Ampel: Solingen ist kein neues Fukushima

Nach Solingen einigt sich die Ampel auf einmal auf ein neues Maßnahmen- und Asylpaket. Da fragt man sich doch als erstes, wieso das nun auf einmal möglich ist, was vorher angeblich nicht machbar oder akzeptabel gewesen sein soll, zumal es ja die böse AfD permanent gefordert hat: Streichung der Leistungen für Flüchtlinge, die nach Dublin-Abkommen ohnehin nie einen Anspruch in Deutschland hatten; Identitätsfeststellungen per KI und Gesichtserkennungen; und vor allem: Abschiebungen nach Afghanistan. Woher der plötzliche Sinneswandel? Waren die bisherigen Morde, Anschläge und Gruppenvergewaltigungen noch nicht genug, um ein Umdenken herbeizuführen? Oder liegt es vielleicht doch daran, dass in Thüringen die AfD am Wochenende im Begriff ist stärkste Kraft zu werden?

Aber an was erinnert mich das? Ach ja: Fukushima. Damals übernahm die regierende CDU plötzlich frech-populistisch die von den Grünen seit Jahren erarbeiteten Maßnahmen zum Atomausstieg und warf damit mal eben ihre gesamte bisherige Position über den Haufen. Eine Regierungspartei, die ihr Fähnchen in den Wind hängt und das Konzept einer Oppositionspartei übernimmt – in Deutschland ist das nichts Neues.

Kein Rechtsruck wie einst Merkels Grünruck

Allerdings: In den folgenden Jahren gewannen die Ideen der Grünen auf einmal immer mehr an Zustimmung. Die Klimajugendbewegung “Fridays For Future”, der Linksruck der gesamten Parteienlandschaft, eine Merkel-CDU, die man plötzlich kaum noch wiedererkannte – und ein beispielloser Aufstieg der Grünen bis hin zu einem prognostizierten Wahlergebnis von über 20 Prozent bei der Bundestagswahl 2021, das Baerbock dann glücklicherweise verhinderte. Steht uns womöglich eine ähnliche Entwicklung nun auch bezüglich der Inhalte und migrationspolitischen Kernforderungen der AfD bevor? Markiert Solingen den Wendepunkt für einen Rechtsruck, so wie Fukushima einst den eines Links- beziehungsweise “Grün-Rucks” markierte?

Wohl kaum. Die AfD ist immer noch ein Paria. Sie wird, trotz schamloser Wilderung ihrer Positionen, weiter verteufelt. Selbst jetzt spricht sich niemand in den etablierten Parteien für eine Koalition aus, obwohl die Ideen der AfD offenbar auf einmal nicht mehr so falsch sind, wie man sie gerne dargestellt hat, und obwohl man exakt ihre Konzepte, die immer als unmöglich oder primitive, allzu “einfache Lösungen” galten, übernimmt.

Nichts wird sich ändern

Vor allem aber: Es ist kein echter Politikwechsel, den die Ampel jetzt vollführt. Es ist der durchschaubare Versuch, Aktionismus zu heucheln und den Bürgern Sand in die Augen zu streuen. Denn während nun auf einmal sogar die Grünen härtere Abschiebungen fordern, bleibt das Grundproblem – der ungehinderten Zuzug von Hundertausenden jährlich – unangetastet und wird nicht einmal erwähnt. Der Show-Abschiebeflug von 28 Afghanen, gegen Handgeld und Bakschisch für die Taliban, 36 Stunden vor Öffnung der Wahllokale, ist ein billiges Manöver.

Nichts wird sich in Wahrheit ändern. Die ohnehin nur kosmetischen Beschlüsse des neuen “Pakets” werden, weil ein wirklicher Wille zum Kurswechsel fehlt und letztlich alles genau so weitergehen soll, alsbald verwässert werden werden. Bald schon wird es wieder heißen: Ja, wir würden ja gerne, aber die bestehenden Gesetze… da können wir als Regierung oder Legislative leider nix machen! Und so geht es fröhlich weiter in Richtung Verderben – so wie die letzten Jahre. Dass es so kommten wird, ist jedenfalls wesentlich realistischer, als dass in Berlin je ein tatsächliches Umdenken einsetzen wird.