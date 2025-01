Wenn von “transatlantischer Lügenpresse“ die Rede ist, wittern die meisten instinktiv “russische Desinformation” durch “Putin-Trolle” hinter dem, der sich äußert. Allerdings stellt sich mittlerweile die Frage, ob es sich bei diesem Label inzwischen nicht um eine nüchterne Tatsachenbehauptung handelt. Worum geht es? Seit gestern fließt kein russischen Gas mehr durch die Ukraine Richtung Europa, was vor allem osteuropäische Staaten wie Ungarn und die Slowakei betrifft, die auf diesem Weg bisher noch teilweise energetisch versorgt wurden.

Schuld daran ist allein die Ukraine. Russland wäre zu einer Weiterlieferung auch hier nicht nur bereit gewesen, sondern versuchte diese auch fortzusetzen – so wie auch zur Wahrheit gehört, dass es seine Lieferverpflichtungen an den Rest Europas jederzeit erfüllt hat und auch nach dem 24. Februar 2022 weiter zu erfüllen bereit gewesen wäre, auch und gerade über Nord Stream (was jedoch durch westliche Sanktionen und mit westlicher Billigung durch die Ukraine durchgeführte kriminelle Pipelinesprengung sabotiert wurde).

Unfassbare westliche Medienlügen

Fakt: Es war die Ukraine, die sich mehrfach geweigert hatte, das bestehende Abkommen mit Russland zu verlängern. Dieser Transitvertrag zwischen Gazprom und dem ukrainischen Versorger Naftogaz lief nun zum Jahreswechsel ab – ganz im Sinne Kiews. Selenskyjs Energieminister German Galuschtschenko jubelte: „Wir haben den Transit von russischem Gas gestoppt. Das ist ein historisches Ereignis!“

Was aber machen nun westliche Medien, vor allem der öffentlich-rechtliche Rundfunk, aus der Nachricht von dieser rücksichtslosen Kappung der osteuropäischen Gasversorgung durch ein Land, das von der EU mit über 70 Milliarden Euro unterstützt wurde? Sie lügen die Realität dreist um — und geben wahrheitswidrig Putin die Schuld am Stopp der Gaslieferungen:

Auch die britische “Times” stimmte in diese neue Legendenbildung dreist ein:

Die Widerlegung der eigenen Schlagzeilen liefern paradoxerweise – genauer gesagt: hochgradig schizophrenerweise – dieselben öffentlich-rechtlichen Journalisten: So heißt es etwa beim “Bayerischen Rundfunk” in der ARD ganz unmissverständlich: “Seit dem Neujahrstag fließt kein Gas aus Russland mehr durch die Ukraine in europäische Länder. Die Ukraine hat die entsprechenden Verträge nicht verlängert, Gazprom musste die Hähne zudrehen. Besonders betroffen sind die Slowakei und Ungarn.” Die Überschrift dazu: “Historisches Ereignis: Kein russisches Gas mehr durch Ukraine”. In ihren Schlagzeilen erzählen die zwangsgebühren-Framingmedien also das genaue Gegenteil dessen, was wirklich passiert ist und was sie selbst im “Kleingedruckten” sorglos einräumen.

Trump kann gar nicht schnell genug ans Ruder kommen

Dass sich die Ukraine selbst von dem, was sie jahrzehntelang zum eigenen Vorteil durchgeleitet hat, befreien wollte, ist nach der Nord-Stream-Affäre und all den diplomatischen Affronts zwar eine neuerliche schallende Ohrfeige für die sklavischen westlichen Verbündeten – doch verwunderlich ist der Vorgang nicht; sorgt doch mittlerweile der Wertewesten für historisch beispiellose gegenleistungsfreie Geldtransfers in einer fast inlandssozialproduktersetzenden Größenordnung, die die ukrainische Führung in eine finanzielle traumhafte Schlaraffenlandlage versetzen.

Nur wer glaubt, dass dieses hochkorrupte Regime tatsächlich die von ihm mit immer maßloserer Dreistigkeit vom Ausland eingeforderten Zuwendungen hundertprozentig für seinen Abwehrkrieg nutzt, glaubt auch, dass die Ukraine an einem raschen Kriegsende interessiert wäre. Tatsächlich erlaubt der gegenwärtige Zustand einer von Westen aufrechterhalten Blutmühle mit hunderten bis tausenden Toten täglich der herrschenden Kaste, sich die Taschen so voll wie möglich zu machen. Der 20. Januar und damit eine von Trump herbeigeführte Zäsur in dieser für alle Beteiligten unsäglichen Groteske kann gar nicht schnell genug kommen.