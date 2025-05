Von wegen „Migrationswende“ und „Systemwechsel beim Grenzschutz“: Der nächste große Merz-Schwindel

Gestern bereits hatte Ansage! die von der neuen Bundesregierung und ihrem CSU-Innenminister Alexander Dobrindt vollmundig angekündigten Grenzkontrollen und angeblichen Zurückweisungen mit einem fetten Fragezeichen versehen. Nicht von ungefähr: Denn schneller als befürchtet, erweist sich die Skepsis über den neuen Aktionismus als berechtigt. Zunächst einmal erfolgte aus den Reihen der SPD die “Bitte“ – was angesichts der totalen Erpressbarkeit der Merzel-Union von linkem Wohlwollen eher als Kommando zu werten ist – die Maßnahmen nicht hart umzusetzen und “vulnerablen Gruppen” und eben jenen, die sich auf das Asylrecht beriefen, dennoch die Einreise zu erlauben (also allen). Und dann, noch bevor die markige “Migrationswende” überhaupt greifen konnte, grätschte auch noch Bundeskanzler Friedrich Merz aus Warschau dazwischen, wo er sich zum Antrittsbesuch beim polnischen Ministerpräsidenten Donald Tusk befand. Dieser hatte Merz unmissverständlich klar gemacht, er werde nicht akzeptieren, „dass Deutschland nach Polen jetzt Migrantengruppen schickt“. Damit wäre dann selbst im Falle ihrer Umsetzung die Dobrindt’sche Anweisung ohnehin Makulatur, da laut Koalitionsvertrag auf die europäischen Nachbarn Rücksicht genommen werden muss und Zurückweisungen nur mit deren Einverständnis erfolgen dürfen – welches natürlich nicht erteilt wird. Gerade der Globalist und Linken-Liebling Tusk erfüllt hier genau die ihm von der SPD und der deutschen Migrationslobby zugedachte Rolle.

Jetzt wird auch klar, was es mit der angeblich so überraschende und wuchtigen Ankündigung von Dobrindt auf sich hatte: Es handelt es sich dabei offensichtlich um eine neuerliche Finte zur Irreführung der Öffentlichkeit, auf die sich Union und SPD zur vermeintlichen Gesichtswahrung von Merz geeinigt hatten: Die Union darf harten Grenzschutz simulieren, von dem von vornherein feststeht, dass er gar nicht durchsetzbar ist – und eben deshalb spielt die SPD mit und hält still. Tatsächlich bleibt alles beim Alten – wie sich auch heute an den deutschen Grenzübergängen im Osten überall zeigt. Trotz mehr Präsenz von Bundespolizisten passiert in Sachen robustem Grenzschutz rein nichts.

Bereits beim Antrittsbesuch vorgeführt

Der verlogenste Kanzler aller Zeiten durfte sich dafür in Polen nicht nur die einschränkenden Kommuniqués zur Asylfrage abholen, sondern auch noch von Tusk belehren lassen – ganz im Sinne der EU-Doktrin: Deutschland täte besser daran, „gemeinsam“ mit seinen Nachbarn nach Lösungen zu suchen, statt “Alleingänge” zu wagen – und diese lägen ganz klar an den Außengrenzen der EU. Polen habe hier viel investiert und erwarte dabei Unterstützung von Deutschland, so Tusk weiter. Anstatt sich diesen schulmeisterlichen Ton in aller Öffentlichkeit zu verbitten, knickte der ewige Umfaller Merz sofort ein: Er sei „dankbar“, dass Tusk anerkenne, „dass alle Mitgliedstaaten das Recht haben, den Zugang zu ihrem Territorium zu regulieren“, druckste er und versprach prompt, Deutschland werde Grenzkontrollen „in einer Art und Weise vornehmen, die für unsere Nachbarn erträglich ist“. Soll heißen: Reine Show- und Alibikontrollen. Die „großen und gewaltigen Anstrengungen Polens“ für Sicherheit an den Grenzen würden anerkannt, versicherte Merz und teilte mit, er habe Dobrindt „gebeten“, „den Kontakt mit den europäischen Nachbarn zu suchen“. Denn die Migration sei ein „gemeinsames europäisches Problem“, welches man „gemeinsam lösen“ wolle. Dies ist wieder einmal das exakte Gegenteil seiner großspurigen Ankündigungen vor der Wahl, er werde “am Tag eins meiner Amtszeit als deutscher Bundeskanzler” die deutschen Grenzen “im Wege der Richtlinienkompetenz” schließen, und es werde ein “faktisches Einreiseverbot” geben.

Gernegroß Merz hatte dem Flug nach Warschau noch vollmundig angekündigt, er wolle US-Präsident Donald Trump die Leviten lesen und sich Einmischungen aus den USA über den Umgang mit der AfD in Deutschland verbitten. Die Quittung dafür erhielt er in der bislang beispiellosen Demütigung Trumps, auf eine Gratulation zur Kanzlerwahl zu verzichten und dafür seinen Vizepräsidenten vorzuschicken; etwas, das bei der Enge der transatlantischen Beziehungen in den letzten 75 Jahren völlig undenkbar war. Und gleich nach dieser Vorführung lässt sich Merz dann auch noch vom polnischen Ministerpräsidenten vor aller Welt demütigen. Bereits am ersten vollen Tag seiner Kanzlerschaft hat Merz damit vollauf bewiesen, dass er eine blamable Fehlbesetzung ist, dass ihm jede Führungsstärke und Format fehlt und dass er keinerlei Druck aushalten kann. Mit dieser peinlichen Figur kann jeder machen, was er will – von grünen Klimasektenjüngern über Kommunisten bis hin zur Migrationslobby.