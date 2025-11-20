Von wegen Vertuschung: Trump unterzeichnet anstandslos Gesetz zur Freigabe der Epstein-Files

Was wurde und wird nicht ständig rumgejault, Donald Trump wolle die Veröffentlichung der Epstein-Akten verhindern, denn sollten sie veröffentlicht werden, könne er seine Koffer packen, und so weiter und so fort. Blablabla. Konsequent, ohne Murren und geradezu euphorisch hat Trump heute den Epstein Files Transparency Act unterzeichnet und damit den Beschluss des Kongress, welcher die ungeschwärzte und vollständige Veröffentlichung der Epstein-Files anordnete, per Unterschrift zum Gesetz erhoben. Er tut dies, weil er weiß, dass er nichts zu fürchten braucht. Denn außer Unterstellungen und raunenden Anschuldigungen liegt rein gar nichts gegen ihn vor.
Natürlich wäre Trump nicht Trump, wenn er diesen Akt nicht entsprechend kommentieren würde. Seine Pressestelle erinnerte zunächst daran, dass Jeffrey Epstein vom US-Justizministerium 2019 angeklagt wurde. Also wohlgemerkt nicht von den Demokraten, sondern unter Trump in seiner damaligen ersten Präsidentschaft. Epstein war lebenslang Demokrat gewesen, hatte Unsummen an demokratische Politiker gespendet und war eng mit vielen bekannten demokratischen Persönlichkeiten verbunden.
Die wahren Verdächtigen
Darunter etwa Bill Clinton (der 26 Mal mit seinem Flugzeug reiste) oder Larry Summers (der gerade von vielen Vorständen zurückgetreten ist, darunter Harvard) oder Reid Hoffman (der als schmieriger linker Polit-Aktivisten gilt) oder Hakeem Jeffries (der Senat-Minderheitsführer, der Epstein anbettelte, nach der Anklage an seine Kampagne zu spenden) oder Stacey Plaskett (der skandalumwitterte demokratische Kongressabgeordnete) und viele, viele mehr.
Trump selbst schrieb anlässlich der Unterzeichnung des von beiden Häusern verabschiedeten Gesetzes: “Vielleicht wird die Wahrheit über diese Demokraten und ihre Verbindungen zu Jeffrey Epstein bald enthüllt, denn ich habe soeben das Gesetz unterschrieben, um die Epstein-Files freizugeben! Wie jeder weiß, habe ich den Sprecher des Repräsentantenhauses Mike Johnson und den Mehrheitsführer des Senats John Thune gebeten, dieses Gesetz im Repräsentantenhaus bzw. im Senat zu verabschieden. Aufgrund dieser Bitte fielen die Stimmen fast einstimmig für die Verabschiedung aus. Auf meine Anweisung hin hat das Justizministerium bereits fast fünfzigtausend Seiten Dokumente an den Kongress übergeben. Vergessen Sie nicht: Die Biden-Administration hat hingegen keine einzige Akte oder Seite im Zusammenhang mit dem Demokraten Epstein übergeben, noch haben sie jemals über ihn gesprochen.”
“Von Democrats inszenierte Hexenjagden”
Der Präsident weiter: “Die Demokraten haben das ‚Epstein-Thema‘, das sie weitaus mehr betrifft als die Republikanische Partei, genutzt, um von unseren erstaunlichen Siegen abzulenken, darunter ‚The Big Beautiful Bill‘ (Trumps Steuersenkungsgesetz, die Red.), gesicherte Grenzen, keine Männer mehr im Frauensport und kein Transgender für alle, das Ende von DEI, die Beendigung von Bidens rekordverdächtiger Inflation, Preissenkungen, die größten Steuer- und Regulierungskürzungen in der Geschichte, die Beilegung von acht Kriegen, der Wiederaufbau unseres Militärs, die Ausschaltung von Irans Nuklearfähigkeit, Milliardeninvestitionen ins Bildungssystem, die Verwandlung der USA in das mit ‚heißesten‘ Landes der Welt – und nun sogar die riesige Niederlage für die Demokraten bei der jüngsten Government-Shutdown-Katastrophe… Jahrelang musste unsere großartige Nation Russland, Russland, Russland, Ukraine, Ukraine, Ukraine, Amtsenthebungs-Fake Nummer 1, Amtsenthebungs-Fake Nummer 2 und etliche andere von den Democrats inszenierte Hexenjagden und Betrügereien ertragen, die allesamt so schrecklich und spaltend für unser Land waren und dazu dienten, von der großen Arbeit abzulenken, die Republikaner und meine Administration leisten.”
Trump schloss selbstbewusst mit der Prophezeiung: “Dieser neueste Schwindel wird für die Demokraten genauso nach hinten losgehen wie alle anderen zuvor! Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit zu diesem Thema. Make America Great Again!”
Was soll dieser Epstein – Sch….. ?? Es gibt ausführliche Berichte, wie die Mütter ihre minderjährige Mädchen zu dem
hingeschleppt haben damit der mütterliche Ehrgeiz befriedigt wird. WER klagt diese Mütter an ??? M.M. nach haben diese Mütter Prostitution betrieben.
Ich könnte mir vorstellen, dass es genau das war, was der alte Fuchs wollte… GEZWUNGEN zu werden, die Files zu veröffentlichen.
Er scheint ja davon nicht betroffen zu sein – vor allem Demokraten sollen ja auf dieser Liste stehen, und sicher auch der eine oder andere Republikaner, wenn der dann in der Versenkung – aka Knast – verschwindet, ist ein Platz frei für einen Günstling von Trump oder Vance.
Und niemand kann IHM die Schuld geben oder ihn bezichtigen, er hätte das absichtlich aus Machtstreben gemacht, denn er wird immer auf den Zwang verweisen können.
Verdammt, ist der Mann gut…
Der spielt wirklich 5D-Schach, ich bin mal gespannt, wie viele „ELITEN“ nun plötzlich aus der Öffentlichkeit verschwinden werden und sich in ihren Kellern verstecken werden; wahrscheinlich prüfen die Fahrer der Rollkommandos bereits ihre Fahrzeuge und füllen die Tanks voll.
BilliBoy, Tom Hanks, Ophra, Clinton… werden wir euch jemals wieder ohne organgenen Knstkombi sehen?
Winter is coming…
„Ein Verräter dient fremden Ländern“: MAGA-Republikanerin Greene attackiert Trump im Streit um Epstein-Akte
In Washington erhebt die Republikanerin Marjorie Taylor Greene (langjähriges MAGA-Mitglied und früher die loyalste Trump-Unterstützerin) schwere Vorwürfe gegen Donald Trump und wirft ihm Verrat an der „America-First“-Bewegung vor.
https://www.freilich-magazin.com/welt/ein-verraeter-dient-fremden-laendern-greene-attackiert-trump-im-streit-um-epstein-akte
Trump macht den nächsten großen Fehler.
Die MAGA-Bewegung bricht immer weiter auseinander.
Trump beschimpft die MAGA-Republikanerin Marjorie Taylor Greene schon seit Monaten.Sie ist damals übrigens frewillig der MAGA-Bewegung beigetreten. Sie war früher die loyalste Anhängerin überhaupt, selbst als in seiner ersten Amtszeit als US-Präsident alle Medien auf Trump einprügelten, war sie stets auf seiner Seite und unterstützte und verteidigte ihn. Sie war auf finanzielle Unterstützung von Trump und seinen Spendern nie angewiesen gewesen und sie hatte ihre erste Wahl in den USA , bei der sie angetreten war und gewonnen hat, ganz ohne Hilfe von Trump gewonnen.
Bericht: Trump-Vordenker Bannon wollte Epsteins Image mit MAGA rehabilitieren
Neue E-Mail-Funde werfen ein zwiespältigeres Licht auf die Allianz zwischen Steve Bannon und Jeffrey Epstein. Sie deuten auf eine stille Zusammenarbeit der beiden hin.
https://www.freilich-magazin.com/welt/bericht-trump-vordenker-bannon-wollte-epsteins-image-mit-maga-rehabilitieren
Mögen die ganzen Sauereien, die Korruption, der Betrug diesseits und jenseits des Atlantik diesen Gaunerpolitikern um die Ohren fliegen! es ist allerdings zu befürchten, dass die Menschlein sich noch mehr spalten, denn die Realität will keiner hören und sehen. die Meisten wollen weiterträumen und in kognitivem Tiefschlaf verharren.
50 000 Seiten?!
Unfassbar.
@50 000 Seiten
na und – die Videosammlung ist da noch nicht mit eingerechnet!
Die wirft dann das Problem auf, das die Veröffentlichung die gesamte Porno-Industrie von Kinder bis Uralt und Sado ruinieren würde wegen Überangebot !
Was sind da 50.000 Seiten, die mehrheitlich keiner liest ? Außerdem sind da „geheime“ Seiten ausgenommen und geschwärzt – so wie die RKI-Files zu Corona !
Anschuldigungen sind heute sehr leicht
zu veröffentlichen.
Noch.
Noch gilt die Unschuldsvermutung.
Aber juckt das die Jounalunken?
Da kann man ja gespannt sein welche Demokraten und sonstige Vorzeige- Promis zu Epsteins Kundschaft gehört haben ! Jedenfalls dürfte dann damit für einige die Karriere vorüber sein oder sogar im Gefängnis enden . Ich hoffe so einen Politikwechsel in Deutschland noch erleben zu dürfen. Es haben ja schon viele angekündigt das Land zu verlassen, sollte die AfD jemals in Regierungsverantwortung kommen .
Je nachdem welche Leichen man noch im Keller hat ,
wäre es dann wahrscheinlich auch ganz ratsam sich für immer ins Ausland zu verabschieden!
@Je nachdem welche Leichen man noch im Keller hat
ich gehe mal davon aus, das die 400.000 Spritzen-Toten nicht mit gerechnet werden, da sind der Verbrecher zu viele !
Und wenn man einmal anfängt wegzusehen, kommen schnell weitere Effekte dazu – es wird nur, wie es im Planspiel SPARS zu Corona vorgegeben ist, ein paar billige Bauernopfer geben, und das war’s. Man kann die Regeln auch auf andere Problemfelder ausweiten, die Methoden sind nicht nur für Corona gültig !
Oder glauben sie ernsthaft, diese Justiz würde Merkel, Spahn, Scholz, Lauterbach, Habeck, Merz und Faeser nebeneinander auf die Anklagebank setzen und einknasten ? Der Franzosenprinz wurde zwar demonstrativ verurteilt, ist aber nach ein paar Wochen schon wieder frei, Lagarde bekam ein Urteil ohne Strafe, Leyen und Scholz kamen nicht einmal vor Gericht !
Nein – die Leichen bleiben begraben !
Bestenfalls bei einem völligen Umschwung wie in Deutschland 45 können ein paar Leichen an die Oberfläche treiben ! Und diese Umschwung könnte nicht einmal bei einem umfassenden Bürgerkrieg kommen, sondern nur von Außen aufgezwungen werden, und das werden unsere „Nachbarn“ nicht machen, das Erpressungspotential „ich weiß, was die getan hast“ ist viel zu schön.
Die Fantasy würde mit Außerirdischen oder der Rückkehr der Reichsdeutschen vom Aldebaran diese Möglichkeiten bieten – aber das ist eben nur Fantasy !
Na Tom, schön im Paulanergarten? Selten soviel Stuss gelesen, da wäre ein Bild von Deiner Glaskugel passend gewesen, in die Du ja geguckt haben musst, denn sonst könntest Du unmöglich wissen, daß Trump nichts zu befürchten hat. Übrigens ist doch derselbe Trump, der reihenweise Nachfragen nach den Epstein Akten, mit Beleidigungen beantwortet hat, der sich mit Händen und Füssen dagegen streubte, was er zuvor vollmundig versprach.
Und nun gibts scheinbar, eine bereinigte Versionn der Akten for free und ake sind voll happy und geloben eifrig auch weiterhin brave Etatisten zu sein und sich unterwürfig nicht mehr mit dem Thema befassen zu wollen.
Sorry Tom, aber Deinen Artikel kann doch niemand für voll nehmen, da musste Dir schon ne bessere Story ausdenken.
Trump ist der einzige Politiker weltweit, der dem „TIEFEN STAAT“ der Demokraten,( der auch in Österreich mit der „Verlierer Ampel“ gebaut wurde und den Kickl beseitigen wird ) den Kampf angesagt hat. Epstein war doch nur ein Handlanger des Deep-State. Er filmte mit versteckter Kamera, wenn die hochgestellten Lakaien mit den kleinen Mädchen spielten. So kann man anschließend jeden erpressen und steuern. Die im Hintergrund müssten enttarnt werden, denn da liegt das Problem. Um Aussagen zu verhindern, haben sie ihn kurzerhand eliminiert. Die haben andere Mittel und Wege um das trotz Kameraüberwachung zu tun. Mikrowellen oder sonstige Waffen von denen wohl nur sehr wenige wissen.
Es gibt nichts, was Deep-State deutlicher, gründlicher, plastischer macht, als die Epstein-Saga! _ In den Medien stiefmütterlich, wage, nur entfernt behandelt: Motte „Bloß vergessen, weg damit.“ _ Wer in diese Abgründe blickt, kann nur staunen: Im Staat Vorgänge, die unmöglich – doch greifbar, unaufgeregt, schlicht undenkbar sind! Er starb in einer Zelle, wo die 24h-Aufzeichnung heute fehlt. Obduktion? Fehlanzeige und und. Verschwörung? Erpressung! Korruption!
Man darf gespannt sein. Da soll noch einer sagen, Donald Trump macht nicht was er ankündigt.
Vielleicht verlassen jetzt ja blitzartig einige das Land. Man weiß ja nie 🤓
In der Ukraine flüchten auch gerade einige in alle Himmelsrichtungen.
Der Geldbeutel von Selensky, Timur Minditsch, hat sich übrigens in die schöne Schweiz verkrümelt.
Da ist er denke ich gut aufgehoben.
Fluchten und Festnahmen
Nach Bekanntwerden des Korruptionsskandals in der Ukraine sind hochrangige Vertraute von Selensky in Haft, während andere aus der Ukraine fliehen konnten. Wer wurde verhaftet, wer ist auf der Flucht, und wer ist nur auf „Dienstreise“ im Ausland?
https://anti-spiegel.ru/2025/die-ersten-ergebnisse-der-nabu-ermittlungen/
@Freigabe der Epstein-Files
na und – wer weiß schon, was da alles hinzugefügt oder gelöscht wurde ?
Als langjähriger Beobachter kann ich als Pack aus Dunkeldeutschland nur sagen, das solche Dinge immer interessengeleitet manipuliert wurden – von den Katyn-Unterlagen über Corona- und RKI-Files, dem Warren-Report, von Dutroux bis zu dem Sachsen-Sumpf, Anna Gristina, Nitribitt, den Döner-Morden oder Heisig.
Was immer da öffentlich wird, man sollte es nicht zu ernst nehmen. Wo CIA dran steht, steckt NWO drin !
Wenn man die Medien in den USA durchliest, dann war das aber klar. Liest man hier die systemtreuen Medien durch, dann will Trump vertuschen usw. Trump über alles, hauptsache Trump! Glauben Sie nichts, was in Deutschlanbd über die Systemmedien veröffentlicht wird, es ist eine Lüge!
Mal schauen, erwarte irgendwann eine größere Veröffentlichung bezüglich der geopolitischen Hindergründe dazu. Thomas Röper könnte es z. B. machen, da er in relativ sicheren Gefilden sich aufhält.
Der muslimische Sozialist gewinnt in New YOrk City die Wahl zum Bürgermeister der Stadt.
Ein andere spannende Frage wird aber gar nicht gestellt (aus meiner Sicht): Warum hat Trump bei dieser Wahl den korrupten US-Demokraten Cuomo unterstützt?
Cuomo ist einer der korruptesten US-Demokraten überhaupt
https://deadline.com/2025/11/trump-andrew-cuomo-mamdani-new-york-mayor-1236605968/
Der D. Trump baut gerade eine trumpistische Einparteiendiktatur in den USA auf.
Politische Gegner werden gejagt, Kriminelle werden freigelassen. Siehe beispielsweise Begnadigung des kriminellen Hochstaplers den Republikaner G. Santos oder die Begnadigung des kriminellen und verurteilten Verbrecher den Gründer der Digitalwährungs-Börse Binance Changpeng Zhao . Außerdem hat vor kurzem einer der von Trump begnadigten MAGA-Fanatiker, der bei der Erstürmung des Kapitols im Januar 2021 beteiligt war, vor kurzem öffentlich damit gedroht alle Politiker der US-Demokraten zu töten, die sich weigern Trump zu unterstützen.
Zum Thema Kampf gegen die Globalisten
Trump bekämpft die Globalisten nicht, sondern er ist Teil des Globalisten-Clans! . Das, was wir derzeit in den USA sehen, sind eher interne Kämpfe zwischen dem rechten und linken Flügel der Globalisten. Trump wird zum rechten Flügel der Globalisten gezählt.
In seinem Kabinett sitzt sogar ein Soros-Agent (US-Finanzminister Scott Bessent, der früher als Chief Investment Officer bei Soros Fund Management erfolgreich gearbeitet hat).
Trump hofiert ja seit schon Monaten die Globalisten , obwohl er vor der Wahl immer wieder angekündigt die Globalisten zu bekämpfen. Nein, genau das tut Trump überhaupt nicht.
Ich erinnere noch daran, dass Trump sich spätestens schon in der Coronazeit als Marionette der Globalisten entlarvt hat.Als er beispielsweise den Helden aus der Coronazeit den republikanischen US-Gouverneur von Florida Ron Desantis, massiv unter Druck gesetzt hat, weil dieser Gouverneur es gewagt hat, sich dem Corona-Regime zu widersetzen.Das hatte der Ron Desantis teilweise sehr detailliert bei den TV-Debatten zu den Vorwahlen der US-Republikaner Anfang des Jahres 2024 im US-TV erzählt.
Und was macht Trump ? Anstatt den Ron Desantis dafür zu loben und ihm AUszeichnungen zu vergeben für seinen tapferen Kampf gegen das Corona-Regime, hat Trump den Ron Desantis im letzten Jahr nach den TV-Debatten zu den Vorwahlen der US-Republikaner erneut mit vulgären widerlichen Sprüchen beschimpft und beleidigt.Trump hat sich für diese Schimpftiraden bei dem Gouverneur von Florida Ron Desantis (Republikaner) bis heute nicht entschuldigt! Ron Desantis ist ein Held aus der Coronazeit, der schon kurz nach Beginn der Corona-Plandemie einen sehr großen Widerstand gegen das diktatorische Corona-Regime geleistet hat und nie aufgegeben hat. Ich erinnere mich an mehrere US-Umfragen Ende 2023 und Anfang 2024, die klar gezeigt haben, dass die US-Wähler, vor allem die der Demokraten viel mehr Respekt vor Ron Desantis haben als vor Trump. Laut US-Umfragen aus dem Jahre 2024 würde Ron Desantis im direkten Duell gegen Biden haushoch überlegen gegen Biden gewinnen. Im direkten Duell zwischen Trump vs Biden (Neuauflage von 2020) gäbe es ein sehr knappes Kopf an Kopf Rennen beim Wahlausgang laut US-Umfragen von Ende 2023 und Anfang 2024.
Vor kurzem habe ich außerdem erfahren, dass der Impffanatiker Trump, der in der Coronazeit damit geprahlt hat, dass seine Warp-Speed-Corona-Impfstoffe 100 Millionen Menschenleben vor Corona gerettet hätten
https://uncutnews.ch/trump-behauptet-dass-ohne-seine-warp-speed-impfstoffe-100-millionen-menschen-an-covid-gestorben-waeren/
Ja, genau dieser Trump hat vor ein paar Wochen seinen Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Junior mit überraschender COVID-Booster-Aktion gedemütigt.Präsident Trump erhielt Anfang Oktober seine COVID-19-Auffrischungsimpfung, während Robert F. Kennedy Jr., Amerikas berühmtester Impfgegner und Gesundheitsminister, den Amerikanern den Zugang zu dem von ihm verhassten Impfstoff einschränkt.
Nur zur Erinnerung:
Der 71-jährige R.F. Kennedy Junior hat keinen Hehl daraus gemacht, wie sehr er COVID-Impfstoffe hasst. Im Jahr 2021 nannte Kennedy ihn „ den tödlichsten Impfstoff aller Zeiten “ und hat während seiner Zeit als Gesundheitsminister wiederholt kritische Aussagen über den Impfstoff gemacht .
Trump, dessen „Operation Warp Speed“ während seiner ersten Präsidentschaft dazu beitrug, die Amerikaner unglaublich schnell mit COVID-Impfstoffen zu versorgen (viele starben oder sind behindert), teilt die Skepsis seines Gesundheitsministers gegenüber Impfstoffen nicht.
Er sagte, Kennedy habe eine „ andere “ Einstellung zu Impfstoffen als er selbst und andere medizinische Experten. Im September scherzte Trump, er hoffe, sich nicht mit COVID angesteckt zu haben, nachdem Kennedy im Oval Office in seiner Nähe geniesst hatte.
Trump ist für mich die größte Enttäuschung. Schade, dass weder der Republikaner
Ron Desantis noch der US-Republikaner Rand Paul US-Präsidenten geworden sind. Trump ist es nicht würdig das Amt eines US-Präsidenten auszuführen…
Trump ist für mich mit Abstand die größte Enttäuschung des Jahres 2025!