Von wegen „Wiederaufbau“: Türkische Gastarbeiter kamen aufgrund von politischem Druck der Türkei und USA nach Deutschland

Aktuell verbreitet das Auswärtige Amt wieder einmal, völlig faktenfrei, das Märchen von der Schaffung des Wirtschaftswunders und sogar des Wiederaufbaus Deutschlands durch türkische Gastarbeiter. Bei diesem Narrativ handelt es sich um anachronistischen, gleichwohl hartnäckig kultivierten Mythos, mit dem die Akzeptanz für die seit zehn Jahren anhaltende prekäre Masseneinwanderung und die damit konnotierte “Fachkräfte”-Lüge erhöht werden soll. Dabei wurde er unzählige Mal durch konkrete Zahlen widerlegt, hier von “Nius”. Das Portal schreibt: “Das sogenannte Wirtschaftswunder hatte bereits eingesetzt, als noch kein einziges Gastarbeiterabkommen unterschrieben war. Die gesamten 1950er-Jahre über gab es eine durchschnittliche Wachstumsrate von 8,2 Prozent. Das Jahr 1955 wurde zum wachstumsstärksten Jahr der deutschen Geschichte. Die Wirtschaft wuchs um 12,1 Prozent. Auch die Reallöhne stiegen um zehn Prozent, sodass der Konsum angekurbelt wurde und der Auto-Bestand sich um 19 Prozent vergrößerte. Das Land brummte. Schon Anfang der 1960er Jahre ging dieser Investitionsboom langsam zurück.” Unverdrossen jedoch hält etwa Ferda Ataman, die “Antidiskriminierungsbeauftragte” der Bundesregierung, an der Verklärung fest:

Die ersten Gastarbeiter kamen also erst, als der eigentliche Wiederaufbau bereits abgeschlossen und der Großteil der Kriegsschäden beseitigt war – und sich der heißgelaufene Nachkriegsboom schon wieder langsam abschwächte (hier auf Ansage! wurde das Thema bereits behandelt). Trotzdem wird bis heute das Gegenteil behauptet, während andere, unbequemere Befunde zum vermeintlichen Migrationssegen – die im Gegensatz zu dieser Legendenbildung mit harten Fakten fundiert sind – ausgeblendet werden. So ergab 2018 eine Studie des dänischen Finanzministeriums für Dänemark, dass die einzige Bevölkerungsgruppe, die in sämtlichen Altersgruppen durchgehend mehr vom Staat erhält, als sie beiträgt, jene der Migranten aus islamischen Ländern ist. Hierzu zählt übrigens auch die Türkei. Das bedeutet nicht, dass es nicht viele fleißige Gastarbeiter gab – aber die Auswirkungen der Arbeitsmigration erwiesen sich über die letzten 60 Jahre betrachtet als volkswirtschaftlich defizitär.

Ein Arbeitsplatz in Deutschland war wertvoll wie ein Lottogewinn

Wie auch immer man die Gastarbeitereinwanderung und ihre Folgen rückschauend bewertet: Es lohnt, einmal genauer hinzuschauen, was die wahren Hintergründe der damaligen Gastarbeitermigration waren. Denn tatsächlich kamen die Anwerbeabkommen vor allem aufgrund der Initiative der Entsendeländer und massiven Drucks der USA zustande – und nicht auf deutsches Betreiben hin. Speziell das Abkommen mit der Türkei erfolgte sogar gegen den erklärten Willen Deutschlands auf gemeinsamen Druck der Türkei und USA: Indem arbeits- und perspektivlose Personen vor allem aus unterentwickelten Regionen des Landes ermutigt wurden, ins Ausland zu gehen, sollte die Türkei innenpolitisch stabilisiert werden und so der NATO als Bündnispartner erhalten bleiben. Folgerichtig wurde das entsprechende Abkommen auch nicht vom Arbeits-, sondern vom Außenministerium abgeschlossen. Auf einen Platz als Gastarbeiter bewarben sich damals viermal so viele Türken, wie dann schließlich kommen durften. Ein deutscher Arbeitsvertrag war so wertvoll wie ein Lottogewinn.

Necla Kelek gab bereits 2011 in der “Frankfurter Allgemeinen Zeitung” unter dem Titel “Die Kunst des Missverstehens” erhellende Einblicke : “Bis 1973 wurde so der türkische Arbeitsmarkt, im Laufe von zwölf Jahren, von 857 000 Erwerbsuchenden entlastet. Das Anwerbeabkommen war das Ventil, das die sozial und politisch unter Druck stehende Türkei entlastete. Die Gastarbeiter, die in der Türkei bald ‚Almancis‘, Deutschländer, genannt wurden, schickten monatlich einen Teil ihres Lohns aus dem kalten Norden nach Hause. Das war für Anatolien und jede Familie ökonomisch ein Segen. Geschätzt lebten um 1970 bis zu zehn Prozent der dreißig Millionen Menschen in der Türkei teilweise oder ganz von Überweisungen aus Deutschland –die Geburtenrate lag damals in der Westtürkei bei etwa 4,7 Kindern pro Frau und im Osten des Landes bei 7,4 Kindern. Vom damals in Deutschland ersparten Lohn – er war im Durchschnitt viermal so hoch wie in der Türkei – und dem Kindergeld konnte eine ganze Familie leben.” Die Türkei hatte ihre Zustimmung zur Stationierung von US-Atomraketen nahe der Millionenstadt Izmir erteilt, und dies war das Druckmittel für die Türkei: Im ­Dezember 1960 überreichte der Diplomat im Auswärtigen Amt in Bonn ein Schreiben mit der Bitte, auch mit der ­Türkei – wie mit Italien, Griechenland und Spanien – bald ein Abkommen über die Anwerbung von Arbeitskräften zu schließen. Eine Ablehnung, sagte er, ­würde seine Regierung als ­“Zurücksetzung” des NATO-Mitgliedes Türkei interpretieren.

Kohl wollte jeden zweiten Türken remigrieren

Anton Sabel (CDU), der damalige Präsident der Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung – der Vorläuferin der heutigen Bundesgentur für Arbeit – gab bereits am 26. September 1960 unmissverständlich zu Protokoll: “Arbeitsmarktpolitisch ist eine Vereinbarung mit der Türkei in keiner Weise notwendig.” Er, Sabel, könne jedoch “nicht beurteilen, wie weit sich die Bundesrepublik einem etwaigen solchem Vorschlag der türkischen Regierung verschließen kann, da die Türkei ihre Aufnahme in die EWG beantragt hat und als NATO-Partner eine nicht unbedeutende politische Stellung einnimmt.” Diese zeitgenössischen Einschätzungen bezeugen das genaue Gegenteil einer volkswirtschaftlichen Notwendigkeit türkischer Arbeitsmigration, von irgendeiner Schlüsselbedeutung für den wirtschaftlichen Aufstieg der Bundesrepublik ganz zu schweigen. Abschließend sei noch an die Einschätzung des ehemaligen Bundeskanzlers Helmut Kohls erinnert, der vor seiner Kanzlerschaft als Oppositionsführer monierte, die Türken seien „nicht integrationsfähig und auch im Übrigen nicht integrationswillig“.

Folglich wollte Kohl als Konsequenz nach seinem Amtsantritt 1982 pauschal jeden zweiten Türken remigrieren. Dazu kam es nicht – was sich als Glücksfall erweisen sollte, denn ironischerweise ist heute festzustellen, dass die Türken – vor allem die erste Generation der damaligen türkischen Gastarbeiter in Deutschland und ihre Kinder (allerdings leider im Gegensatz zu ihren heute wieder verstärkt für Islam und türkischen Erdogan-Nationalismus empfänglichen Enkeln der dritten Generation) – heute fast schon patriotischere Deutsche sind als die Deutschen selbst; Fakt ist, dass sich die damals angekommenen Ausländer – im Gegensatz zu den heutigen Problemmigranten und Merkel-Gästen – überwiegend gut integriert haben und in Deutschland eine neue Heimat fanden, mit der sie sich teils stärker identifizieren als viele Einheimische. Viele von ihnen beklagen die ungezügelte Masseneinwanderung seit 2015 und erkennen “ihre” Bundesrepublik nicht wieder. Daher hat die AfD auch so viele türkischstämmige Stammwähler.