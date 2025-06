Von wegen „Zurückweisungen“ und „Aussetzung des Familiennachzugs“: Die Volksverarschung geht weiter

Kaum hatte der Bundestag am Freitag beschlossen, den Familiennachzug für Migranten mit eingeschränktem Schutzstatus auszusetzen, da schlug die Asylindustrie auch schon zurück. Die unsägliche Migrationslobby-Organisation Pro Asyl kündigte umgehend an, juristisch gegen die Aussetzung vorzugehen. „Das ist ein sehr trauriger Tag. Denn wir reden faktisch über Zeiträume von fünf bis sechs Jahren, in denen Familien getrennt sind und kaputt gehen, weil sie im Herkunftsland nicht zusammengeführt werden können“, faselte Pro-Asyl-Geschäftsführer Karl Kopp. Dies sei „inhuman“ und „integrationspolitisch ein fatales Signal“. Außerdem bringe es Menschen zu einer gefährlichen Flucht über die Ägäis in die EU. „Es kann doch nicht sein, dass der Familiennachzug rückwirkend auch bei Menschen ausgesetzt wird, die in dem Glauben nach Deutschland geflohen sind, sie könnten ihre Familie nachholen“, empörte er sich.

Dass es sich dabei nahezu, wenn nicht sogar ausschließlich, um illegale Migranten handelt, stört Kopp und seine linken Freunde und Gönner, die ins gleiche Horn stießen, natürlich nicht, zumal es so etwas in ihrem irren „Kein Mensch-ist-illegal“-Wolkenkuckucksheim ohnehin nicht gibt. Dabei handelt es sich bei dem Beschluss ohnehin nur um einen Tropfen auf den heißen Stein. Dass Migranten, denen nur vorübergehend Schutz gewährt wurde, überhaupt ermöglicht wurde, ihre Familien nachzuholen, ist schon an sich irrsinnig genug. Die überwältigende Mehrheit der regulären Asylbewerber können weiterhin ihre Großfamilien nachholen, für die der deutsche Steuerzahler dann ebenfalls aufkommen darf – und für deren Kinder und Kindeskinder.

Selbstmörderischer Wahnsinn

Es ist dasselbe Spiel wie bei den “Zurückweisungen”, die vollmundig angekündigt wurden: Diese bewegen sich nur im unteren Prozentbereich derer, die weiterhin kommen. Tatsächlich ist es die Schuld der letzten beiden Bundesregierungen, dass Menschen sich millionenfach nach Deutschland aufmachen, weil man ihnen seit nunmehr zehn Jahren auf allen Kanälen einredet, sie würden hier mitsamt ihrem Angang vollalimentiert, ohne eine Gegenleistung erbringen zu müssen. Pro Asyl gehört zu den Organisationen, die von diesem selbstmörderischen Wahnsinn profitieren und jede noch so winzige Beschränkung der Migration vehement ablehnen und mit allen Mitteln bekämpfen. Auch hinter der von einem linken Richter ermöglichten illegalen Einreise dreier Somalier Anfang Juni steckte Pro Asyl, die eines der gefährlichsten Mitglieder des gigantischen NGO-Molochs ist, der Deutschland in seinem Würgegriff hält.

Solchen Gruppen müsste endlich das Handwerk gelegt und jede staatliche Zuwendung entzogen werden. Der Schaden, den sie Deutschland als Vorfeldorganisationen, Komplizen und Jobbeschaffer für die linken Parteien zufügen, ist unermesslich. Aber von der Union ist hier bekanntlich keine Abhilfe zu erwarten. Mit ihrem gigantischen Neuverschuldungspaket hat sie der SPD und damit auch Grünen und Linken sogar die Voraussetzungen verschafft, dieser Pest noch mehr Steuerzahlergeld zuzuschanzen.