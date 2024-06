Von Wulff bis Rauch: Die Ignoranz der Eliten hat System

Ob akademisches Milieu oder abgehalfterte Politprominenz: Die Eliten scheinen den Verstand verloren zu haben. Völlig geistesabwesend, im Kern seelisch entleert und geistig insolvent. Man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Bei der Sendung, die früher „Menschen in Maischberger“ (oder bei?) hieß, sitzt ein ehemaliger Bundespräsident, der gefühlt acht mal mit der gleiche Frau verheiratet und wieder geschieden war. Lächelnd referiert der schlecht gealterte Mann von seiner verkommenen Vision.

“Der 4. September 2040 ist ein Dienstag“, beginn dieser Richard Gere für Bitterarme. An diesem Tag, fährt Christian Wulff (so der der Name dieser fleischgewordenen Mediokrität) werde es Sondersendungen zu „25 Jahre Nichtschließung der Grenzen“ geben. „Bei dieser Sondersendung wird man sagen, wie bei der Wiedervereinigung haben wir viele Fehler gemacht. Aber am Ende können wir uns auf die Schulter klopfen.“ Das glaube ich übrigens auch: In 25 Jahren, falls es den Laden Deutschland dann noch geben wird, werden wir uns umschauen, ob wir dieses Stück Erde noch wiedererkennen. Christian Wulff wird dann mit Bettina, je nach aktuellen Beziehungsstatus, auf uns schauen und über uns richten. Bis dahin kassiert er im Jahr knapp 200.000 Euro lebenslange Bonusrente – auf Steuerzahlerkosten.

Triebe treiben Triebtäter

Aber Wulff ist nicht der einzige aus den abgehobenen elitären Kreisen, der frei dreht. In Berlin gibt es eine Frau Rauch, mit Vornamen Geraldine, die als Präsidentin der Technischen Universität Berlin (TU) in jüngster Zeit in die bundesweiten Schlagzeilen geriet. Sie hat weder ein Problem damit, dass sich Juden auf ihrem Campus nicht mehr sicher fühlen können, noch damit, dass sie judenfeindliche Posts von judenfeindlichen Accounts auf Twitter, das nun X heißt, gut findet. Schön, nicht wahr?

Nun trat der Aufsichtsrat der TU zusammen und hat beraten, ob Geraldine nicht lieber ihren Job verlieren sollte. Ergebnis: Nein. „Zwar hat die Präsidentin durch ihr Fehlverhalten der TU Berlin viel Schaden zugefügt, dennoch sollte ihr die Chance eingeräumt werden, das von ihr angebotene Programm zur Festigung des Vertrauens in die TU Berlin und zur Wahrung der Tradition als weltoffene, tolerante und antirassistische Universität erfolgreich umzusetzen“, teilte die TU am Montag mit. Das ist ungefähr so, als würde man einem Kinderschänder eine Stelle im nächsten Hort besorgen, um die selbst evozierten Schäden wieder gutzumachen. Doch die Dumme an Triebtätern sind die Triebe. Triebe „treiben“ den Täter, im Wortsinn, an. Auch Geraldine wird nicht damit aufhören, Juden nicht leiden zu können. Jede Wette.

„Darf’s auch eine Nummer kleiner sein?“

Nicht so zimperlich ist man hingegen, wenn ein Jugendlicher auf eine böse Melodie einen bösen Text trällert. Sie ahnen schon, wo der Hase läuft: Es geht um Sylt und einen Hit, den man mit „Döp“ zusammenfassen könnte. Einer der Übeltäter ist Student an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Hamburg (HAW). Doch vielleicht bald nicht mehr. Für die HAW liegt es nämlich „in unser aller Verantwortung, dass diese Hochschule ein Ort ist, an dem Menschen unabhängig von ihrer Nationalität, ethnischen Herkunft, Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung oder ihrer sexuellen Identität willkommen sind.“

Und da die HAW dies nicht mehr gewährleistet sieht, weil einer ihrer Studenten zu „Döp-Döp-Döp-dödö-Döp-Döp-Döp“ böse Worte gesungen hat, tritt nun zum ersten Mal in der Geschichte der Hochschule der Exmatrikulationsausschuss zusammen. Beim Herrenschneider käme nun der Satz „Darf’s auch eine Nummer kleiner sein?“

Am 4. September 2040 wird der letzte Jude Deutschland verlassen haben

Im Gegenteil: Die HAW legt noch einen drauf. So gehen die Verantwortlichen davon aus, dass die Hochschule von „erheblichen Störungen des Betriebsfriedens“ etwa durch Protestaktionen betroffen sein könnte, sollte der Student das Hochschulgebäude aufsuchen. „Außerdem steht zu befürchten, dass sich Hochschulmitglieder aufgrund der rassistischen Äußerungen an der Hochschule nicht mehr sicher fühlen.“

Die Elite hat ihren Geist abgegeben. Juden können in Deutschland von Leuten wie Geraldine, was für ein Name, keine Unterstützung erwarten. Im Gegenteil. Sie scheinen der Uni-Präsidentin ein Dorn im Auge zu sein. Sie stören, weil sie es wagen, auf ihre aktuelle Situation, die eine Bedrohliche ist, hinzuweisen. Aufmerksamer werden Hochschulen erst dann, wenn es dem „Kampf gegen Rechts“ dient, wie im Falle Hamburgs. Was Christian Wulffs Vision angeht, bleibt nur eines zu sagen: Am 4. September 2040, das ist ein Dienstag, wird der letzte Jude Deutschland längst verlassen haben, weil Leute wie unser Kurzzeitpräsident und die Mutti ohne Kinder unsere Grenzen willfährig für Judenfeinde geöffnet haben.