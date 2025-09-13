Vor 342 Jahren verstummten die „Allahu Akbar“-Rufe vor Wien

Gestern war es wieder soweit: Viele der Menschen, die in den Ländern der ehemaligen K.u.K. Monarchie des Habsburgerreiches leben, feiern alljährlich am 12. September den Tag der Türkenabwehr vor Wien. An diesem Datum des Jahres 1683 endete die Zweite Wiener Türkenbelagerung; der “Blaue Kurfürst” Max Emanuel hatte gemeinsam mit dem polnischen König Jan Sobieski entscheidenden Anteil am Sieg über die muslimischen Türken, die unter „Allahu Akbar“-Rufen Wien belagert hatten und am Ende besiegt wurden. Die katholische Kirche feiert(e) den Sieg mit – und zwar mit dem Fest Mariä Namen. Dieses wird ausdrücklich „zum Dank für die Bewahrung des christlichen Abendlandes (insb. 1683) gefeiert“ (siehe hier).

Papst Innozenz XI. (1676–1689) setzte den Festtag für die ganze Kirche verbindlich fest, nachdem am 12. September 1683 die vereinigten christlichen Heere unter dem Oberbefehl des polnischen Königs Johann III. Sobieski die Zweite Wiener Türkenbelagerung mit der siegreichen Schlacht am Kahlenberg vor Wien beendet hatten, weiß Wikipedia.

Mit einem Bild der Gottesmutter gegen die Muslime gekämpft

Chronisten der Geschehnisse berichten, dass dem christlichen Heer vor Wien ein Banner mit dem Bild der Schutzmantelmadonna voran getragen wurde. So wie der siegreiche Ausgang der Seeschlacht von Lepanto knapp 100 Jahre zuvor, 1571, der Rosenkranzkönigin Maria, zugeordnet wird, so geschah die geschichtlich folgenreiche Niederschlagung der Wiener Türkenbelagerung durch Anrufung des Namens der Mutter Jesu.

Umso erstaunlicher ist, dass die Liturgie-Reformatoren das Fest bereits 1970 aus dem liturgischen Kalender gestrichen haben. Hintergrund für diese “Modernisierung” war schon damals der Versuch eines schleichenden Appeasement gegenüber dem Islam, den bestimmte progressistische Kreise innerhalb der katholischen Kirche vorantrieben.

Kirchenfest weist auf die Gefahren der Islamisierung hin

Offensichtlich war aber dem Vatikan dann bereits 2002 wieder die Aktualität des historischen Hintergrunds bewusst – denn seitdem ist das Fest auch wieder als Gedenktag im Generalkalender enthalten. Doch auch in den 32 Jahren davor wurde es in Österreich und Deutschland von strenggläubigen Katholiken weiterhin gefeiert.

Ihnen sind die Gefahren, die von der Islamisierung für das christliche Abendland ausgehen, stets präsent geblieben, und sie haben vor einer ähnlichen Situation wie im 17. Jahrhundert gewarnt, lange bevor dies Islamkritiker und AfD taten – auch wenn der Islam heute nicht mehr in Form osmanischer Armeen anbrandet, sondern sich durch schleichende Landnahme und Ansiedlung ausbreitet.

Was wäre gewesen, wenn…?

Aber auch ganz unabhängig von religiösen Zusammenhängen handelt es sich bei dem damaligen erfolgreichen Gegenschlag Europas gegen die Türken um ein paneuropäisches Ereignis, das gar nicht hoch genug eingeschätzt werden kann.

Eine Freundin von mir schreibt dazu, ohne dieses Ereignis „wäre vermutlich die Aufklärung wohl nie entstanden, unsere heutigen europäischen Werte, Menschenrechte, Demokratie wären ganz andere und mit Sicherheit nicht die Besseren.“

Dieser Beitrag erschien zuerst auf “Philosophia Perennis”.