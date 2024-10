Vor dem 80. Jahrestag der Zerstörung Dresdens: Erneuter Wirbel um Gedenkstele

In gut vier Wochen, am 13. Februar 2025, jährt sich der verheerende Bombenangriff der Alliierten auf Dresden zum achtzigsten Mal. Ein würdiges Gedenken an diesen Tag ist im pathologisch geschichts(un)bewussten „besten Deutschland aller Zeiten“ aber nicht möglich – weil eine Gedenkstele für die zehntausenden Opfer, die erst im Januar anstelle der früheren Gedenkstätte auf dem Altmarkt aufgestellt worden war, bereits wiederholt beschädigt wurde. Damit dies nicht noch öfter geschieht, wird sie nun öffentlich an unzugänglicher Stelle aufbewahrt. Die Inschriften auf dem vorherigen Mahnmal waren – als Krönung des Vandalismus – zuletzt urplötzlich verschwunden; wer dahintersteckte, ist trotz Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener bis heute unklar, man kann sich aber an drei Fingern abzählen, dass die üblichen Verdächtigen aus dem linksextremen Spektrum ihre Finger im Spiel hatten. Die Stele hatte über den Gedenkort in Form einer metallenen Erinnerungsspur im Pflaster des Platzes informiert, die wiederum durch den Künstler Einhart Grotegut 2005, anlässlich des 60. Jahrestages der Bombardierung Dresdens und der anschließenden Leichenverbrennung auf dem Altmarkt, geschaffen worden war.

Bereits die vorangegangene Info-Stele, die anlässlich des 75. Jahrestags im Februar 2020 eingeweiht worden war, war wiederholt Ziel von Vandalismus geworden, bis sie dann praktischerweise bei Bauarbeiten im vergangenen Oktober beschädigt worden war. Als Ersatz war dann im Januar die nun entfernte neue Info-Stele aufgestellt worden – ein “überarbeitetes Layout” des Vorgängermodells inklusive aktualisiertem Logo der Landeshauptstadt Dresden und einem hochumstrittenen “angepassten” Text, für den Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch verantwortlich zeichnete. Sie veränderte die Inschrift dergestalt, dass nicht einmal mehr das konkrete Datum des Angriffs genannt, sondern nur auf den Zeitraum Februar bis März 1945 verwiesen wurde. Dafür wurde erstmals eine Opferzahl genannt, die – natürlich – die allerunterste Grenze des historisch wahrscheinlichen Rahmens markiert: 25.000 Tote. Selbst in der DDR waren üblicherweise 35.000 Tote angegeben worden – und selbst diese Zahl war aus Sicht von Zeitzeugen und Experten mutmaßlich zu gering angesetzt. Zwar gehören die in der revisionistischen Literatur gelegentlich zu lesenden Größenordnungen von 250.000 oder mehr Toten definitiv ins Reich der Legende, doch dass mehr als 50.000 in der zum Angriffszeitpunkt mit Flüchtlingen überfüllten Stadt am 13. Februar 1945 zu Tode kamen, ist plausibel. Das krampfhafte Niedrigrechnen von Opfern, das je nach politischer Lagerzugehörigkeit seit dem Zweiten Weltkrieg von rechts und links praktiziert wird (auch gerade beim Holocaust), zeugt von einer morbiden Lust an der Geschichtsklitterung, die auch in der Linken verbreitet ist.

Politische Stümperei – auch beim Gedenken

Ihre redaktionelle Abwandlung der Steleninschrift rechtfertigte Kleptsch mit einer angeblichen „ambivalenten Quellenlage“; so wurde beispielsweise auf eine konkrete Tagesnennung der stattgefundenen Leichenverbrennungen verzichtet, weil es dazu in den Quellen divergierende Angaben gäbe. Vorangegangen waren lebhafte Diskussionen unter anderem im Dresdner Stadtrat, in denen auf historische Ungenauigkeiten hingewiesen wurde. Tatsache ist, dass jegliches Gedenken an den 13. Februar sowohl für linksgrüne Politiker als auch “zivilgesellschaftliche Aktivisten” ein unausgesprochenes Ärgernis darstellt – sehen sie darin doch in erster Linie eine angebliche “Pilgerstätte” für Rechtsextreme und Ewiggestrige. Deshalb war die Stadt – dies sich bei Nebensächlichkeiten wie der Inspektion von maroden Brücken gerne jahrelang Zeit lässt – diesmal auch ganz fix bei der Sache:Nach fortgesetzten Verunstaltungen wurde die Stele nun buchstäblich über Nacht im Auftrag der Stadt entfernt, ohne dass dies zuvor angekündigt worden wäre.

Nun beschloss der Stadtrat, dass der alte Schriftzug der ursprünglichen Gedenkinstallation nicht wieder angebracht werden soll. Als Gründe wurden genannt, dass es Kritik gegeben habe, weil es unwürdig sei, die Inschrift auf einer Bank anzubringen, und es zudem immer wieder Beschädigungen und Graffiti an dem Mahnmal gegeben habe. Bereits vor einem knappen Jahr war die Stele so beschädigt worden, dass sie abtransportiert werden musste.. Nach der neuerlichen Reparatur soll die Stele nun im Januar erneut aufgestellt werden. Der ganze Vorgang ist eine durch und durch unwürdige Vorstellung der Stadt Dresden, die sich perfekt in das erbärmliche Außenbild der von dem FDP-Oberbürgermeister Dirk Hilbert regierten Stadt einfügt. Dessen Stadtverwaltung ist offenbar nicht nur unfähig, ihre Verkehrsinfrastruktur in Stand zu halten, sondern auch dem schlimmsten Tag der Stadtgeschichte auf angemessene Weise zu gedenken. Ein verantwortlicher, selbstbewusster und würdiger Umgang mit der Vergangenheit würde ein deutlich sichtbares Denkmal an zentraler Stelle erfordern – und keine verschämt auf einer Bank platzierte Stele, die ständig von Taubendreck und Unrat befreit und wegen Sachbeschädigung und politischem Vandalismus repariert werden muss. Allerdings passt diese schandbare Peinlichkeit zum Gesamtzustand dieses Landes.