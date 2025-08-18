Das Kriegsgeheul der europäischen Medien lässt auch drei Tage nach dem Alaska-Gipfel nicht nach. Vermeintlich seriöse und gestandene Journalisten bezeichnen Donald Trump immer noch als “Schwächling” und “Putins Pudel”. Die Leserschaft – also all die, die sich als furchtlose Sofakrieger und Chefdiplomaten sehen und einem selbsterhöhenden Wahn verfallen sind – glaubt tatsächlich an militärische Niederwerfung der Atommacht Russland – natürlich ohne sich selbst einem Kugelhagel aussetzen zu wollen. Leider Gottes scheint aber auch die EU – allen voran Pfuschi von der Laien und Lügen-Merz, die beide gemeinsam den ukrainischen Präsidenten Wolle Elendski nach Washington zu Trump begleiten, nicht wirklich an einem Kompromiss zur Beendigung des Blutvergießens interessiert zu sein. Elendski sowieso nicht, da für ihn ständige Kriegsverlängerung nicht nur Machterhaltsgarantie ist, sondern auch Gelddruckmaschine.

Dass endlich wieder miteinander gesprochen wurde, dass Trump mit seinem Treffen genau das tat, was in Zeiten der Entspannungspolitik selbstverständlich war – Diplomatie und Austausch statt Unversöhnlichkeit und Dialogverweigerung – wird von der EU scharf missbilligt. In einer gemeinsamen Pressekonferenz erklärte von der Leyen, die “Queen of EU”, mehr oder weniger deutlich, dass man über Putins Forderungen eigentlich nicht wirklich verhandeln möchte. Elendski setze noch einen drauf: Ein Gebietstausch oder gar die Abtretung ukrainischen Territoriums könne es schon deswegen nicht geben, weil das “die ukrainische Verfassung verbietet”.

Trump wird bei jedem erdenklichen Ausgang weiter angefeindet

Wie ernst man solche anmaßenden wie trotzigen Statements nehmen kann oder muss, wird sich morgen zeigen, wenn die europäische Kriegstreibertruppe gemeinsam mit ihrem Zögling im Weißen Haus antanzt. Immerhin Merz hat derweil ein paar durchaus vernünftige Töne angeschlagen – was ihm im eigenen Land, bei den auf Eskalation und Endsieg abonnierten Medien und kriegsvernarrten Parteifreunden schon wieder auf die Füße zu fallen scheint. Egal, wie das Treffen morgen ausgehen mag: An Trump werden die selbstverzwergten europäischen Führer und ihre linken wieder kein gutes Haar lassen, egal was er am Ende tut.

Denn gelingt es, einen Kompromiss oder gar Frieden herzustellen, wird man Trump vorhalten, er habe Europa und die „westlichen Werte“ – was immer diese sein sollen – verraten. Gelingt es ihm jedoch nicht und Europa muss allein mit dem Dilemma fertig werden, weil sich die USA dann unweigerlich aus dem ganzen Theater zurückziehen, wird man das gleiche Urteil über ihn sprechen. Wie auch immer: Zur Stunde riecht es noch nicht nach Frieden.

