Vor den Wahlen in Sachsen-Anhalt erwartet uns wieder die große AfD-Skandal-Enthüllungshow

Stellt euch vor, es ist Sommer 2026. Die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt rückt mit Riesenschritten näher (6. September, nicht vergessen!) und die AfD thront dort in den Umfragen bei mindestens 41 Prozent, weit vor der CDU mit 25 Prozentpunkten. Die Stimmung im Land ist angespannt: Viele Bürger sind unzufrieden, während die etablierten Parteien das Land seit Jahren verwalten. Und plötzlich droht das, was Medien und die Berliner Blase seit Jahren als existenzielle Bedrohung markieren. Die Zeit für die „Kavallerie der Demokratie“ ist gekommen: Die Enthüllungswelle beginnt. Die übliche Kampagnenmasche der „Bombe der Woche“ zündet. In den Wochen vor der Wahl darf sich der Bürger daher auf ein wahres Feuerwerk gefasst machen. Jede Woche wird eine neuer, vermeintlicher Skandal enthüllt. Denkbare Schlagzeilen wären etwa:

“Verfassungsschutz prüft neue schwere Vorwürfe!”

“AfD mit geheimen Verbindungen nach Russland!”

“Dubiose Großspende für AfD – wer steckt dahinter?”

“Ist das ein Hitlergruß? Frau eines AfD-Politikers befestigt angeblich mit rechter Hand nur Wäscheklammer an Leine!”

“AfD-Politiker hat 2017 auf einer Grillparty ein veganes Würstchen verzehrt!”

“Geheimes Treffen mit AfD-Onkel aus Castrop-Rauxel!”

Es ist ein geradezu rührend ritualisierter Prozess. Man könnte fast einen Kalender dafür erstellen. Und natürlich begleitet die Zivilgesellschaft von Antifa bis zu diversen NGOs die Entrüstung mit orchestrierten Großdemonstrationen und moralischen Appellen.

Der Mechanismus: Wenn Empörung die Sachdebatte ersetzt

Das Schöne an diesem Ritual ist seine Vorhersehbarkeit. Die Enthüllungen erscheinen punktgenau dann, wenn eine Wahl ansteht und die Umfragen für die Etablierten unangenehm werden. Sie sind laut, dramatisch und mit maximaler moralischer Empörung unterlegt. Der typische Zyklus der moralischen Überlegenheit läuft in mehreren Stufen ab: Zuerst kommt die Panik-Phase, in der Umfragen für die Etablierten absacken. Dann folgt die Empörungsphase: Eine Enthüllung wird platziert, dei Talkshows überschlagen sich. Nun setzt die Mobilisierungphase ein; orchestrierte Demonstrationen können beginnen. Diese geht über in die Eskalationsphase mit herbeigeredetem Ausnahmezustand samt Forderungen à la “Unsere Demokratie ist in Gefahr! AfD verbieten jetzt!” Nach der Wahl setzt sodann eine Phase des Vergessens ein: Die Skandale lösen sich in Luft auf wie Nebel über der Elbe. Es gab für nichts Beweise, also gibt es auch keine Konsequenzen. Und dann folgt die Phase Regierungsbildung: Das Bündnis der Kartellparteien formiert sich gegen die AfD.

So lief es bislang immer und wenn die AfD in Sachsen-Anhalt (diesmal) keine absolute Mehrheit erreichen wird, wird es auch nach dem 6. September wieder so sein. Warum setzt das Establishment weiterhin auf dieses Pferd? Weil es bequem ist. Anstatt sich mit den echten Gründen für das Erstarken der AfD auseinanderzusetzen – Migration, Wirtschaftslage, Energiepreise, finanzierbares Wohnen, das Gefühl der Entfremdung von der Politik – und die Sorgen und Beweggründe der Bevölkerung ernstzunehmen, greift man lieber zum Mittel der Skandalisierung.

Genießt die Show ‐ das Spielchen funktioniert nicht mehr

Doch die eigentliche Tragikomödie liegt darin, dass sich diese Masche überlebt hat. Die durchschaubare Strategie wirkt mittlerweile kontraproduktiv. Denn jede aufgeblasene Enthüllung, die sich bei näherer Betrachtung als heiße Luft entpuppt, bestätigt genau das Narrativ, gegen das sie kämpfen soll, plakativ umschrieben mit Statements wie etwa “…die da oben versuchen doch alles, um uns mundtot zu machen!” Mit jedem „Skandal“ stärken die Kritiker paradoxerweise genau die Partei, die sie verhindern wollen. Und dennoch werden sie, aus schierer Einfallslosigkeit und Angst vor Machtverlust, so weitermachen.

Bis zum 6. September erwartet uns also ein grandioses Schauspiel mit Pauken, Trompeten und tugendhafter Entrüstung – und danach folgt wieder das übliche „business as usual“. Vielleicht wäre es jedoch an der Zeit, die Wähler ernstzunehmen und sich zu fragen, warum so viele Menschen lieber AfD wählen, statt sich belehren zu lassen. Aber das wäre wohl zu einfach – oder den von Einflusschwund bedrohten Akteuren zu unerträglich. Die Wahl in Sachsen-Anhalt wird zeigen, ob man ungewünschte Ergebnisse „wegskandalisieren“ kann – oder ob Demokratie manchmal genau das ist, was das Establishment am meisten fürchtet: Ein Ergebnis, das nicht in den Plan passt. Bis wir den Wahlausgang in Sachsen-Anhalt in zwei Monaten kennen, heißt es: Popcorn bereithalten und die Show genießen!