Vor zehn Jahren: Merkels Aufbruch in die Dritte Welt beginnt

Es ist ein niederbayerischer Dorfbürgermeister aus Neuhaus am Inn, der am 2. November 2015 ganz nebenbei die richtigen Fragen stellt: Erkennbar gut ausgelastet mit der Versorgung der aus Österreich hereinströmenden Migrantenmassen, denkt Josef Schifferer auch noch ein wenig über den Tag hinaus. Im Vor-Ort-Interview mit Reporter Steffen Schwarzkopf erwähnt er das Problem der ständig verstopften Toiletten und nennt auch noch die Ursache: Es sind die Ausweispapiere, derer sich die angeblich Schutzsuchenden massenhaft entledigen.

Denn das deutsche Asylwesen honoriert die Verschleierung der eigenen Herkunft in der Regel mit dauerhaftem und alimentiertem Aufenthalt. Diese Praxis hat eine jahrzehntelange Tradition: Bereits die Tamilen, die Anfang der 1980er Jahre aus Moskau kommend in Berlin-Schönefeld landen, um sich nach West-Berlin aufzumachen, kennen den einfachen und zweckmäßigen Trick. Schon damals treibt die Grünen im Bundestag übrigens die Sorge um, dass nicht alle Asylsuchenden westdeutschen Boden erreichen könnten.

“…dann werden wir das nicht schaffen!”

Schifferer fragt sich, was jemand im Sinn hat, der seine Papiere wegwirft, und stellt ergänzend fest: “Wenn die Deutschen oder auch Frau Merkel oder irgendwer meint, dass wir alle aufnehmen können, die in ihren Ländern keine Perspektiven sehen, keine Zukunft sehen und sagen meine Perspektive, meine wirtschaftliche, meine persönliche Perspektive kann nur in Deutschland sein, dann werden wir das nicht schaffen!“ Und weiter: “Wir haben Zustände, wo wirklich keiner mehr weiß, wie viel und wer zu uns reinkommt.”

Und diese Zustände haben wir im Grunde bis heute – wohlgemerkt trotz anderslautender Versprechen gleich von drei Kanzlern: Angela Merkel, kurz vor ihrem Amtsende (“2015 kann, soll und darf sich nicht wiederholen”), Olaf Scholz (“Wir müssen endlich im großen Stil abschieben”) und Friedrich Merz (“Es wird ein faktisches Einreiseverbot in die Bundesrepublik Deutschland für alle geben, die nicht über gültige Einreisedokumente verfügen”). 2015 wiederholt sich seit 2015 jeden Tag. Warum der Spuk der Grenzöffnung – dem Rat von Dorfbürgermeister Schifferer folgend – nicht bereits im Herbst 2015 beendet wird, ist, wie jedes wahnhafte Handeln, nicht auf der Ebene der Vernunft erklärbar.

Erlösungsphantasien des links-liberalen Bürgertums

Mit Agitation und Propaganda gelingt es Merkel, ihren Mittätern und den Strippenziehern im Hintergrund, die Frage der Masseneinwanderung zur Nagelprobe für eine Moralität zu machen, die sich nahtlos in die Erlösungsphantasien des linksliberalen Bürgertums einfügt. Aus illegalen Migranten – mehrheitlich jungen, wehrfähigen Männern mit guten, aber eben oft auch bösen Absichten – werden in den Septemberwochen des Jahres 2015 Heilige, zu verorten irgendwo zwischen Edlem Wilden, Jesus-Familie und den drei Weisen aus dem Morgenland, mit ein paar hunderttausend friedliebenden Cousins. “Bibel-TV” für das längst gottlose Gutbürgertum, dass im Deutschen Herbst nicht nur seine Göttin, sondern auch seine Nazis wiederfindet.

Denn “Nazis”, das sind schnell jene, die Fragen stellen, Zweifel äußern oder gar Kritik üben. Jene, die die Biedermenschen früh auf einen bedrohlichen Brandgeruch hinweisen, der spätestens seit der Kölner Silvesternacht durch die Republik wabert. “Zivilcourage” nennt man ab 2015 den Gratismut, jene “Nazis” zu denunzieren, die regierungsamtlichen Lügen entlarven und sich gegen vorgefertigte Einheitsmeinungen stellen. Eine bizarre Umdeutung, aber nichts Außergewöhnliches im Gesinnungsstaat. “Folgen Sie denen nicht!”, ruft Merkel, “Denn zu oft sind Vorurteile, ist Kälte, ja, sogar Hass in deren Herzen.” Ihre kuschelige Wärme entfaltet sie selbst, indem sie fast ein Jahr lang den Angehörigen der internationalen Opfer und den Überlebenden des Anschlags vom Breitscheidplatz jegliche Kondolenz verweigert. Erst im Dezember 2017 und dann noch einmal im Oktober 2018 hält sie es für nötig, sich mit ihnen zu treffen. “Die Gespräche mit ihnen gehörten zu den schwersten meiner Amtszeit”, lässt sie uns in ihrer apologetischen Autobiographie “Freiheit” auf Seite 540 wissen. Endlich äußert Angela Merkel hier einmal Worte des Mitgefühls – aber leider wieder nur für sich selbst. Zu den Leiden der Opfer und der Angehörigen findet sich nicht ein einziges Wort.

”Auch das ständige Lügen wird wiederkommen…”

Eine heilige Traumwelt ist aufgespannt, Landschaften der Lüge. Ersonnen vom matriarchalen Trio Infernale im Kanzleramt und seinen Nachfolgern, perpetuiert von Regierungssprechern und Medien. Das Shitschreibertum erlebt 2015 seine Sternstunde; Diekmann, Reichelt und Poschardt stehen wie immer auf der richtigen Seite. “Die Flüchtlingskrise zeigt die Stärke des Bürgers”, meint Poschardt. Zehn Jahre später nennt er es dann in Buchform nur noch abfällig “Shitbügertum”. Bei der ”Bild” organisieren Reichelt und Dielmann die „refugees welcome„-Kampagne mit 100 Promis und Millionen Aufklebern dieses Slogans, die bis heute noch so manche Bahnhofspassagen und Laternenmasten zieren. Wenn das der Axel Cäsar wüsste! Aber seine Witwe kann halt gut mit Merkel. Fast so gut wie die Witwe bei Bertelsmann.

Bis heute sind Medien, Stiftungen und Institutionen Merkel treu geblieben. “Auch das ständige Lügen wird wiederkommen, die Desinformation, der Nebel, in dem alles seine Kontur verliert”, prophezeite uns Bärbel Bohley schon im Frühjahr 1991. Und so erklärt uns dieser Tage Professor Herbert Brücker vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung allen Ernstes, dass “bei den 2015 geflüchteten Männern die Erwerbstätigenquote heute sogar über dem deutschen Durchschnitt liegt”. Während im Hintergrund bereits die Säulen der deutschen Sozialsysteme bersten, teilt er uns ohne rot zu werden mit, dass eine “deutliche Mehrheit ihren Lebensunterhalt selbst bestreitet”. Seriöse Zahlen, die diese Behautungen bestätigen, kennen offenbar nur Brücker und sein unbestechliches Forscherteam selbst.

Wacklige Quellen für den großen Selbstbetrug

Auch vom renommierten Institut für Wirtschaftsforschung (ifo) in München vernimmt man derlei Schalmeienklänge. Dort gelingt zwei talentierten Nachwuchsforschern gar das Kunststück, die Ausländerkriminalität den Ausländern zu rauben: Ausländer haben halt generell das große Pech, in besonderem Maße Kriminalitätsrisiken ausgesetzt zu sein, und leben zu allem Übel auch noch in Ballungszentren, wo eine gleichsam ansteckende Kriminalität im Nachbarhaus wohnt. Auf den starken Einfluss der Herkunft der Ausländer bei den Kriminalitätsraten wird gleich gar nicht eingegangen. Ob Polizei im Freibad, Waffenverbotszonen, Gruppenvergewaltigungen oder Messertote – beim ifo-Institut ist man sich sicher: Mit Zuwanderung hat das alles nichts zu tun!

Zwei äußerst wacklige Quellen genügen den Qualitätsmedien im Jubiläums-Herbst 2025, um sich in ihrer “Haltung” einmal mehr bestätigt zu fühlen. Geprüft oder gar nachgefragt wird da nicht weiter, denn die Ergebnisse passen zu Merkels Programm. Und dem Gutbürger gefällt das natürlich. Alles andere ist nur Panikmache durch Populisten und Rechtsextreme. Die mediale Traumwelt des Gutbürgers und die Lebensrealität driften immer weiter auseinander; das gesellschaftliche Klima ist wie gewünscht vergiftet.

Transformation ins Nichts

„Das Entscheidende ist doch: Merkel ist ein guter Mensch“, sagt Schauspieler und Merkel-Freund Ulrich Matthes einmal. Und in diesem Satz vom guten Mensch Merkel liegt tatsächlich das Entscheidende: Merkel hält dem vergangenheitsüberwältigten Deutschen ein kleines Zauberspieglein hin. In dessen Spiegelbild erkennt er sich so, wie er sich sehen will: Ein guter Mensch halt, regiert von einem guten Menschen, obendrein noch einer Frau, einer sehr umgänglichen Person, sympathisch und normal, in einem bösen, schuldigen Land. Viele haben sich während der Merkeljahre in dieses Spiegelbild – ihr Spiegelbild – verliebt. Wie wir spätestens durch Josef Schifferer wissen, ist der Preis dafür hoch.

Migration außer Kontrolle, ergänzt um die große Transformation ins Nichts: Damit ist Deutschlands Aufbruch in die Dritte Welt garantiert. “Die europäischen Spitzenpolitiker leben im Moment in einer Traumwelt. Sie haben keine Ahnung von der tatsächlichen Gefahr, die die Einwanderer für uns bedeuten. Wenn wir die alle reinlassen, geht Europa zugrunde.” Das sagte kein deutscher Politiker, sondern Viktor Orbán – am 12. September 2015.