Vorabinformation der Presse bei “Compact”-Razzia: Fadenscheinige Faeser-Ausreden

Der Frage, ob die im Zuge des willkürlichen “Compact”-Verbots erfolgte demütigende Hausdurchsuchung bei “Compact”-Herausgeber Jürgen Elsässer – samt öffentlicher Vorführung durch anwesende Systemmedien – vom Bundesinnenministerium an ausgesuchte Journalisten vorab durchgestochen wurde, ob also die “ausgesuchte” Presse informiert war, wollte ich auf den Grund gehen. Ich richtete daher als AfD-Bundestagsabgeordnete eine schriftliche Anfrage an das Bundesinnenministerium und wollte wissen, ob ministeriumsintern Maßnahmen ergriffen wurden, um herauszufinden, wer im Hinblick auf das Verbot des ‘Compact’-Magazins und die diesbezüglichen Hausdurchsuchungen einzelne Pressevertreter unterrichtet hatte. Dies vor allem, weil die betreffenden Journalisten teilweise selbst angegeben haben, vorab informiert gewesen zu sein.

Die Antwort fiel wie erwartet aus. Dass das Strafverfolgungsinteresse der Bundesregierung natürlich sehr gering ist, wenn die aus ihrer Sicht “Richtigen” – also “rechte” Akteure – Geschädigte sind, ist hinlänglich bekannt. So überraschte es mich kaum, dass sich die Faeser-Behörde darauf zurück zog, dass viel zu viele Personen beteiligt gewesen seien, als dass eine interne Untersuchung, wer hier die Medien informiert haben könne, von Erfolg gekrönt wäre.

Wörtlich heißt es in der Antwort: “Der Vollzug des Verbotes der Vereinigung ‘Compact-Magazin GmbH’ und ihrer Teilorganisation ‘Conspect Film GmbH’ am 16. Juli 2024 machte den Einsatz von 339 Vollzugskräften an insgesamt 14 Objekten in vier Ländern erforderlich. Alle Einsatzkräfte mussten im Vorfeld in die Maßnahme eingewiesen und auf den Einsatz vorbereitet werden. Zusammen mit den ebenfalls im Vorlauf eingebundenen Innenverwaltungen von Bund und Ländern sowie weiteren für den Verbotsvollzug erforderlichen Stellen dürfte eine mittlere dreistellige Zahl von Personen Kenntnis von dem bevorstehenden Verbotsvollzug gehabt haben. In Anbetracht dieser Größenordnung und einer verschwindend geringen Erfolgswahrscheinlichkeit von Aufklärungsmaß-nahmen wurde daher nach Durchführung der Verhältnismäßigkeitsprüfung auf dies-bezügliche Nachforschungen verzichtet. Dies gilt auch für die Einholung dienstlicher Erklärungen.”

Wenig überraschend

Im Klartext: Man beabsichtigt also gar nichts zu tun und signalisiert denjenigen behördeninternen Verrätern von Dienstgeheimnissen damit auch noch, dass sie bei künftigen derartigen Machenschaften nichts zu befürchten haben – denn es könnte ja schließlich jeder gewesen sein, bei so vielen Beteiligten. Überraschend ist die Antwort natürlich nicht – werden doch regelmäßig “zufällig” die Gesinnungsgenossen von Frau Faeser in den linken Medien bedient, was diese wiederum durch wohlgefällige Berichterstattung über deren totalitäres Gebaren zurückzahlen. Es fällt mir jedenfalls schwer zu glauben, dass die Anwesenheit von Reportern und Kamerateams vor Ort Zufall gewesen sein soll – vor allem, dass gerade der als Antifa-Fotograf bekannte Hardy Krüger anwesend war, als das Wohnhaus von Jürgen Elsässer durchsucht wurde.

In das Private von Menschen einzudringen, sie anzuprangern und vorzuführen, ist Teil des Repressionsapparates und dass Medienvertreter dieses Schauspiel noch feixend und sympathisierend dokumentieren und sich auf die Seite der Regierung stellen, die Grundrechte und Grundgesetz mit Füßen tritt, ist verstörend. Das Ziel dahinter ist Einschüchterung: Auch wer nichts verbrochen hat und lediglich seine Meinung äußern möchte, soll daran erinnert werden, was passieren kann, wenn diese zu weit von der Regierungslinie abweicht und zudem noch Anklang im Volk findet. Ich aber sage dazu: Die Verletzung von Persönlichkeitsrechten durch linke Aktivisten ist weder Journalismus, noch ist sie von der Pressefreiheit gedeckt!