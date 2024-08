Vorbild Skandinavien: “Schwedische Grenz-Gardinen” schützen gegen Wirtschaftsmigration

Die skandinavischen Länder haben in den letzten Jahren gezeigt, dass eine völlige Kehrtwende bei einer katastrophal gescheiterten Migrationspolitik durchaus möglich ist – wenn der politische Wille dazu besteht. In Deutschland dagegen hat man die letzten Jahre nichts getan, als den eingeschlagenen Irrweg sogar noch radikal zu beschleunigen hat. Dabei wäre ein Blick etwa nach Schweden mehr als lehrreich: Zwar kollabiert das Land unter Migrantenbanden und Clankriminalität, doch zumindest ist die “Blutung gestoppt“, sprich: die zugrundeliegende selbstmörderische Politik gedreht worden hat. Während sich Merkeldeutschland ohne Not zum Beutestaat machte, wurde in Schweden bereits vor acht Jahren den Familiennachzug von Migranten gestoppt, die nicht für den Lebensunterhalt ihres Anhangs sorgen können. Für subsidiär Geschützte wurde der Familiennachzug, bis auf Härtefälle, sogar komplett verboten. Bereits Ende 2015, als Angela Merkel die ganze Welt nach Deutschland einlud und damit einen Ansturm auf ganz Europa auslöste, führte Schweden stationäre Grenzkontrollen ein und erschwerte die Vergabe von unbefristeten Aufenthaltstiteln an Asylbewerber.

Als Ergebnis dieser Politik ist die Migration auf den tiefsten Stand seit 1997 gefallen. Nur noch ein Prozent aller in der EU gestellten Anträge entfielen auf Schweden, erklärte Migrationsministerin Maria Malmer Stenergard. 2024 seien nun sogar erstmals seit einem halben Jahrhundert mehr Aus- als Einwanderer registriert worden. Der Auswanderungsüberschuss 2024 lag bei 5700 Personen zum Stand Ende Mai. Und da bereits seit letztem Jahr mehr Einwohner der großen Asylherkunftsländer wie Syrien, Irak oder Somalia verlassen hätten, werde sich dieser Trend wahrscheinlich fortsetzen, so Stenergaard weiter: „Schweden hat aufgehört, ein Asyleinwanderungsland zu sein“, verkündete sie. Die Bemühungen der Regierung würden ihre Früchte tragen.

Deutsche Behörden verhohnepipeln die Bürger – und lassen sich verhohnepipeln von den Neubürgern

Von solchen Reformenentwicklungen kann man in Deutschland nur träumen. Hier verläuft die Entwicklung genau gegenteilig: Allein die Zahl der eingewanderten Syrer steigt jährlich um etwa 45.000. Lebten 2010 “nur” rund 30.000 Syrer in Deutschland, liegt ihre Anzahl inzwischen bei rund einer Million (!) – und Doppelstaatler sind dabei noch nicht einmal mitgerechnet, weil diese nur als Deutsche gezählt werden. Die Zahl der Afghanen stieg von 50.000 im Jahr 2010 auf heute über 400.000. Allein in diesem Jahr gab es unter diesen rund 24.000 Asylanträge. Abschiebungen nach Syrien und Afghanistan gibt es nach wie vor nicht – obwohl die vermeintlichen „Schutzsuchenden“ regelmäßig in ihrer angeblich so unzumutbaren Heimat Urlaub machen und die deutschen Behörden dabei gründlich aufs Kreuz legen. Ende letzten Jahres lebten über anderthalb Millionen Türken in Deutschland, seit 2010 wurden rund 300.000 eingebürgert. Seit dem Jahr 2000 erhalten Kinder von hier geborenen Ausländern mit der Geburt die deutsche Staatsbürgerschaft, wenn ein Elternteil acht Jahre in Deutschland lebt.

Ende 2023 hatte Stenergard gegenüber „Welt“ erklärt:„Es gab einen Grund, warum 163.000 Menschen im Jahr 2015 quer durch Europa in das kleine Schweden am Rande Europas reisten, um hier Asyl zu beantragen. Das lag daran, dass wir uns mit großzügigen Regeln für die Erteilung von Aufenthaltsgenehmigungen und Staatsbürgerschaft, aber auch mit unserem Sozialleistungssystem hervorgetan haben.“ Und genau das ist einer der Hauptgründe für die immer neuen Migrationsströme nach Deutschland und ihren jeden Tag deutlicher zutage tretenden verheerenden Folgen. An eine Umkehr ist einstweilen nicht zu denken. Das Beispiel Schwedens beweist, dass sie grundsätzlich möglich ist. Wo ein Wille ist, ist immer auch ein Weg.