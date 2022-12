Vorehelicher Sex in Indonesien wird verboten – Mittelalter!

Wie mehrere Medien (siehe etwa hier) am Dienstag berichteten, wird vorehelicher und außerehelicher Sex in Indonesien verboten. Was dabei in vielen Quellen nicht thematisiert wird, ist die Frage, was dahinter steckt und wie dies einzuordnen ist. Denn welche Religion herrscht in Indonesien vor? Ob es nun noch zur Allgemeinbildung zählt, dies zu wissen, oder nicht mehr: Es ist jedenfalls der Islam. Dabei war Indonesien bislang weit weniger durch islambasierten reaktionären Kram aufgefallen. Das kannte man eher vom Nahen und Mittleren Osten, wo beispielsweise Saudi-Arabien, der Iran und Afghanistan liegen. Dagegen waren Politik und Gesellschaft Indonesiens in religiösen Fragen milde, wobei sicherlich die völlig andere Sprachenwelt (austronesisch nennt man sie) und die ursprünglichen kulturellen Prägungen eine Rolle spielten.

Jedoch scheint sich dies nun zu ändern. Das gesetzliche Verbot des außerehelichen Geschlechtsverkehrs soll 2025 in Kraft treten; ab dann kann man dafür mit bis zu einem Jahr Gefängnis bestraft werden. Dabei ist zu bedenken, daß es sich ja lediglich um den Auftakt einer längerfristigen Entwicklung handeln könnte. Man fühlt sich an eine Nachricht der vergangenen Jahre erinnert, die aus Indonesiens kleinem Nachbarland Brunei kam (einem Sultanat – was ja auch schon einen Fingerzeig gibt). Dort nämlich wurde für Homosexualität von Männern die Todesstrafe per Steinigung eingeführt. Nun kann man über Homosexualität je nach persönlichem Geschmack meinen, was man will – aber Schwule steinigen? Um Himmels willen!

Sorge um den Tourismus

Medien merken an, der Tourismus nach Indonesien könnte unter dem neuen Verbot leiden. Diese Befürchtung besteht völlig zu recht; das Land schneidet sich ins eigene Fleisch. Beispielsweise ist die Trauminsel Bali berühmt. Vor allem Australier machen hier Urlaub – könnten dies aber in Zukunft weniger tun, denn wer möchte beispielsweise als unverheiratetes Pärchen verreisen und im Zielland für das Normalste der Welt in einer Beziehung dann Schwierigkeiten bekommen. Zudem kommt es doch erfahrungsgemäß immer wieder vor, daß man sich im Urlaub verliebt oder zumindest sich auf einen kleinen Flirt einläßt – ich persönlich denke da an eine Andalusierin zurück, aber das war auf spanischem Staatsgebiet. Im ansonsten paradiesischen indonesischen Inselreich droht in Zukunft da schon Gefahr. Warum wohl macht im Iran oder in Afghanistan kaum einer Urlaub, es sei denn vielleicht, man hat einen persönlichen Bezug in eines dieser Länder? Weil all die islamistisch verursachten Einschränkungen doch sehr stören – um es milde auszudrücken. Wer fühlt sich schon im Urlaub wohl, wenn im gleichen Land gemäß der Scharia eine Frau für Ehebruch gesteinigt werden kann – und so vieles mehr der Fall ist.

Als am 12. Oktober 2002 auf Bali ein islamistischer Anschlag verübt wurde (202 Tote, 209 zum Teil schwer Verletzte), hatte das in der Folgezeit – wenig überraschend – ebenfalls negative Auswirkungen auf die Besucherzahlen. Eine derartige Entwicklung ist nun erneut absehbar. Indonesien beraubt sich so übrigens nicht nur einer Einkommensquelle, sondern auch des kulturellen Austauschs: So konnte bislang der Tourist etwas von den einheimischen Bräuchen mitbekommen, der vor Ort Lebende dagegen mehr von westlicher Lebensart, zum Beispiel von australischer Mentalität, erfahren. Der Tourismus wird sich zumindest teilweise in andere Länder der Region verlagern. Beispielsweise nach Thailand, in dem der Buddhismus vorherrscht, oder die Philippinen, wo das Christentum dominiert: Da ist es doch ebenfalls schön.

Nicht alle Errungenschaften der Kolonialmächte waren schlecht

Ich möchte Sex vor der Ehe und außerhalb der Ehe klar verteidigen. Denn man kauft doch nicht die Katze im Sack. Man möchte doch wissen, ob man im Bett auch harmoniert! Sonst ist man nachher womöglich geehelicht und die Enttäuschung groß. Ich treib’s gerne, war aber noch nie verheiratet. Bei vielen Lesern wird es genauso aussehen – natürlich inklusive der Leserinnen! Würden wir nun in Indonesien leben, hätten wir ein Problem. Ebenfalls ein Problem haben auch sexuelle Minderheiten wie etwa Homosexuelle, die ja in dieser Ecke der Welt kaum miteinander verheiratet sein dürften. Politiker des Landes argumentieren, man löse sich mit dem neuen Gesetz auch ein Stück weit von der kolonialen Vergangenheit – im Falle Indonesiens waren die Niederlande die Kolonialmacht. Auf den ersten Blick einleuchtend, aber nur scheinbar: Denn es war auch nicht alles schlecht, was aus den Kolonialmächten kam. Jedes Element sollte einzeln überdacht werden, ob es nicht doch sinnvoll war; jedoch wird das in diesem Fall anscheinend vergessen.

Auch wenn man sich bemühen sollte, andere Kulturen nachzuvollziehen, so kommt man um eine Einsicht nicht herum: Der Mensch hat einen Sexualtrieb, und den sollte man ihm zugestehen; sonst macht man ihn nur unglücklich. Die entscheidende Voraussetzung ist in Wirklichkeit die, daß die Beteiligten beide einverstanden sind (oder alle drei oder noch mehr, wenn wir die flotten Dreier und die Orgien mitrechnen wollen). Das ist der springende Punkt – und nicht, ob man verheiratet ist. Die moderne europäische, westliche Kultur trägt dem Wesen des Menschen Rechnung, indem sie bezüglich dieses Themas liberal ist. Sie befindet sich damit im Einklang mit der Natur. Religöse Fanatiker dagegen, und diese kommen nicht nur im Islam vor, sondern auch in anderen Religionen, sind letztendlich lebensfeindlich.

„Übergriff des islamischen Staatswesens”

Die „Achse des Guten“ merkt zu dem neuen Gesetz an: „Weil es so kurios und unterhaltsam klingt, wird dieser vormundschaftliche Übergriff des islamischen Staatswesens gegen seine Bewohner in der übrigen Welt wahrscheinlich nicht für die eigentlich angemessene Empörung sorgen.“ Jedoch sollte genau diese Empörung eben doch in uns aufsteigen und klar zum Ausdruck gebracht werden. Es handelt sich um einen Rückflug ins Mittelalter, um ein Beispielstück der reaktionären Welle, die in unserer Zeit islamische Länder, aber auch andere der Welt, heimsucht; immerhin wird im Iran zur Zeit demonstriert und protestiert. Interessant ist an dem kurzen Bericht der „Achse“ ferner der Hinweise, daß Menschenrechtsorganisationen das Gesetz eine „menschenrechtsverletzende Katastrophe” nennen. Man kann sich den in Indonesien jetzt kommenden Sachverhalt auch einmal soherum klarmachen: Man ist gezwungen, jemanden zu heiraten, um überhaupt Sex haben zu dürfen.

Reden wir doch mal Klartext. Die westliche Kultur hat in den letzten 500 Jahren enorme Fortschritte errungen. Darunter sind Erfindungen wie Eisenbahn, Auto, Telefon, Computer, die moderne Medizin oder geistige Erzeugnisse wie Humanismus, Aufklärung und die moderne Demokratie. Nicht ohne Grund sind die Staaten Europas, Nordamerikas und einiger anderer Gegenden in vieler Hinsicht die erfolgreichsten der Welt. Ja, es gab auch Probleme und Verbrechen im Zusammenhang mit Kolonialismus und politischen Ideologien, die zu Diktaturen führten. In heutigen Diskussionen liegt darauf oft das Augenmerk, und manchmal muß es darauf auch liegen. Unterm Strich jedoch muß auch einmal gesagt werden: Die letzten 500 Jahre waren für uns westlich orientierte Menschen eine große Erfolgsgeschichte, und dies darf uns nicht heruntergeredet werden.

Selbstbewusst dem Rest der Welt die sexuelle Freiheit vorleben

In diese Erkenntnis reiht sich auch die folgende Beobachtung ein: Ein weiterer Schritt in die richtige Richtung war die sogenannte sexuelle Revolution, die in den Sechziger und Siebziger Jahren gesellschaftlich und politisch zu Befreiungsvorgängen führte. Dabei kommen einem vielleicht die 68er in den Sinn. Einige von diesen ließen den Kommunismus, Che Guevara oder Ho Chi Minh hochleben, und das läßt ein Unwohlsein aufkommen. Aber die geschichtlichen Entwicklungen dieser Zeit waren sehr vielfältig und uneinheitlich; neben verfehlten Strömungen wurde eben auch viel Richtiges auf den Tisch gebracht, von dem wir heute noch profitieren, und da ist die sexuelle Freiheit einzuordnen. Heute aber wird sogar in der westlichen Welt vielerorts das Rad zurückgedreht. Wenn wir aus aktuellem Anlaß Indonesien und andere islamische Länder kritisieren, dann darf ein kritischer Blick auf den eigenen Hinterhof nicht ganz unter den Tisch fallen. Das fängt bei Demokratie und Meinungsfreiheit ein. Um nur allein die neuen Verbote in Deutschland aus dem Jahr 2022, auf das wir zurückblicken, zu nennen: Der Sender „Russia Today” (RT) wurde wegzensiert, man darf nicht einmal den Buchstaben „Z” auf sein Auto malen (weil er für die russische Formel „za pobedu,” „für den Sieg„stehen könnte), und zahlreiche geschichtliche Ereignisse darf man nicht mehr leugnen, weil sie vom Gesetzgeber als Völkermord klassifiziert wurden. Dieser illiberale Geist ist eine Schande für eine Demokratie. Oft setzt er sich dann noch in lustfeindlichen Aktionen fort: So wird von manchen Lokalpolitikern sogenannte sexistische Werbung sowie das Abspielen des Partyhits „Layla” verboten. Interessanterweise kommt so etwas typischerweise aus Kreisen, die sich links dünken.

Mit dem ursprünglichen Links, das für Freiheit stand, hat das nichts zu tun. All den genannten freiheitsfeindlichen Entwicklungen muß entgegengetreten werden.

Wir Westler können uns nicht anmaßen, über alles zu urteilen. Ich selbst bin nie in Indonesien gewesen; immerhin ist einer meiner besten Freunde – aufgrund der beruflichen Tätigkeit seiner deutschen Eltern – dort geboren. Was Westler wie wir aber durchaus tun können: in selbstbewußter Form dem Rest der Welt vorleben, daß man mit sexueller Freiheit sehr gut leben kann, und sogar besser. Ein bißchen Eigenverantwortung, und dann geht das. Rückständigkeit führt dagegen nirgendwohin. Die Schlußworte seien dem Pop-Musiker George Michael überlassen. Der war zwar schwul, aber wo er recht hatte, hatte er recht: „Sex is natural, sex is good, not everybody does it, but everybody should.”