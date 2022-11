Vorerst gescheitertes Bürgergeld: Verstoß gegen Ab- und Anstandsgebote

Zwar ist das Bürgergeld vorläufig im Bundesrat gescheitert, doch es deutet alles darauf hin, dass es Vermittlungsausschuss doch noch auf die Zielgerade gebracht wird. Öffentlich wird derweil medial fleißig die Hauptsorge und der Vorwurf der widerstrebenden unionsgeführten Länder torpediert, das Bürgergeld sei arbeits- und leistungsfeindlich. Dabei ist dieser Einwand mehr als stichhaltig. Denn allen Verrenkungsversuchen und Schönrechnereien der in Regierungsdiensten lügenden „Faktenchecker” zum Trotz: Eine Arbeitsaufnahme – jedenfalls zum Mindestlohn – lohnt sich in Deutschland demnächst tatsächlich nicht mehr.

Die Medien hatten in den letzten Tagen nicht weniger als acht verschiedene Vergleichsberechnungen zum Besten gegeben. „Focus” und andere warteten mit einem Ergebnis auf, das den nächsten vermeintlichen Populismus, Arbeit lohne sich infolge des Bürgergeldes nicht mehr, scheinbar widerlegt: „In sieben der acht errechneten Szenarien kommen arbeitende Menschen finanziell besser weg als Bürgergeld-Empfänger. Lediglich im extremen Szenario einer vierköpfigen Familie, die von einem Mindestlohn leben müsste, ist es lohnender, das Bürgergeld zu kassieren.“ Glauben ist gut, nachrechnen aber besser: Was hier behauptet wird, ist schlicht weg falsch. Denn auch in den anderen sieben Szenarien ist das der Fall – wenn man berücksichtigt, dass eine nur marginale finanzielle Besserstellung für Arbeit verglichen mit Nichtstun sicher nicht „lohnend“ und kein Anreiz ist.

Auch der DBG klittert die Wirklichkeit

Doch unverdrossen bläst auch der DGB in dieses Horn der angeblichen Besserstellung Arbeitender und behauptet einen hohen Abstand des Bürgergeldes zum Mindestlohn: „Beschäftigte gegen Erwerbslose auszuspielen, ist verantwortungslos“, meint die gewerkschaftliche Hilfstruppe der linksgrünen Ampel. Wer anderer Meinung ist, betreibe – na was wohl – „Spaltungsprozesse“. Denn, so fabuliert auch der DGB: Neue Berechnungen würden zeigen, dass es in der Regel einen großen finanziellen Unterschied zwischen dem Haushaltseinkommen von Mindestlohnbeschäftigten und dem von Bürgergeldempfängern gebe. Nur bei einer Gruppe sinke die Differenz deutlich. Nachfolgend greife ich die fünf Fallbeispiele des DGB auf und gehe auf diese ein, weil sie im Gegensatz zu den von „Focus” angeführten Szenarien präzisere Zahlen enthalten.

DGB-Fallbeispiel 1: „Kinderloses Paar, das 28,5 Stunden die Woche für den Mindestlohn arbeitet, 2290 Euro im Monat netto ausgezahlt bekommt. Einem Paar, das Bürgergeld erhält, stünden inklusive Warmmiete nach Arbeitsagenturstatistik 1458 Euro zur Verfügung. Das macht eine Differenz von 832 Euro.“ Soweit der Gewerkschaftsbund. Diese Rechnung ignoriert: Wenn beide je 28,5 Stunden in der Woche arbeiten, sind das im Monat 2 x 127 Arbeitsstunden. Teilt man 832 Euro durch diese 254 Stunden, ergibt das ganze 3,28 Euro mehr Geld pro zu leistende Stunde Arbeit. Das soll ein Anreiz sein zu arbeiten? Zumal für Arbeitende noch Kosten und Zeit für den Weg zur Arbeit und anderes dazukommen.

Logik zum Nachrechnen

Fallbeispiel 2: „Paar mit achtjährigem Kind, arbeitet 28,5 Stunden pro Woche für den Mindestlohn, erhält insgesamt 2704 Euro. Ein Paar mit achtjährigem Kind im Bürgergeldbezug hätte inklusive Warmmiete 1922 Euro im Monat zur Verfügung. Hier liegt der Unterschied bei 782 Euro.“ Gegenrechnung: 782 EUR geteilt durch 254 Arbeitsstunden ergibt ebenfalls nur 3,08 Euro mehr pro Arbeitsstunde.

Fallbeispiel 3: „Singlehaushalte: Ein Beschäftigter, der 38 Wochenstunden für den Mindestlohn arbeitet, erhält im Monat 1443 Euro netto. Ein Single mit Anspruch auf Bürgergeld würde inklusive Warmmiete 906 Euro erhalten. Die Differenz liegt bei 537 Euro.“ Gegenrechnung: Teilt man diese Differenz durch die 165 Arbeitsstunden im Monat, ergibt das 3,25 Euro pro Stunde mehr. Aller guten Dinge sind drei?

Fallbeispiel 4: „Kinderloses Paar, von dem ein Erwachsener 38 Stunden pro Woche auf Mindestlohnbasis arbeitet. In diesem Haushalt stehen 1569 Euro netto zur Verfügung, während ein Paar in der Grundsicherung 1458 Euro erhält. Nur 111 Euro trennen beide Haushalte voneinander.“ Zitat Ende. Hier die Gegenrechnung: Nur 111 EUR mehr für 165 Stunden Arbeit macht 67 Cent pro Stunde.

Fehlanreize en masse

Fallbeispiel 5: „Haushalt mit zwei Erwachsenen und achtjährigem Kind, eine Person arbeitet 38 Wochenstunden: Dort liegt die Differenz bei 141 Euro.“ Zitat Ende.

Gegenrechnung: Das ergibt ganze 85 Cent mehr pro Stunde Arbeitsmühe. Und das soll jemand dazu bewegen, sein Hinterteil in Bewegung zu setzen?

Ein sechstes Fallbeispiel fehlt hier übrigens – obwohl es in der Realität millionenfach vorkommt: Der oder die „Alleinerziehende“ mit ein oder mehr Kindern. 2,15 Millionen Einwohner Deutschlands fielen 2021 unter diesen Status; durch die Zuwanderung aus der Ukraine hat sich ihre Zahl auf geschätzte 2,5 Millionen erhöht. Man darf gespannt sein, mit welchem „Wumms” Scholz und sein Schuldenminister dieses Problem lösen wollen. Mit einem „gehartzten“ Bürgergeld – oder etwa „Hartz V”?

Ungeachtet all dieser Tatsachen meinte DGB-Vorstandsmitglied Anja Piel gegenüber dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland”: „Die Behauptung, niemand würde bei höheren Regelsätzen noch zur Arbeit gehen, stammt aus dem Reich der Märchen und Legenden.“ (Vermutlich ist es dasselbe „Reich der Legenden“, in dem auch die „Behauptungen“ verortet werden, es gäbe kaum Fachkräfte unter den Flüchtlingen oder das deutsche Sozialsystem stelle keinen Fluchtanreiz dar.) Der Mindestlohn von 12 Euro sorge, so Piel, vielmehr dafür, dass die Einkommen in vielen Fällen viele Hundert Euro über dem geplanten Bürgergeld liegen würden – „und das ist auch gut so“, betonte Piel. Wo hat diese Spitzenfunktionärin Rechnen gelernt? Und das Denken? „Viele hundert Euro“ werden relativiert durch viele hundert Arbeitsstunden und das einzige, was jeden Arbeitnehmer interessiert, ist die Frage: Wieviel habe ich am Ende des Monats mehr übrig verglichen mit einem, der gar nicht arbeitet? Und bei der extrem niedrigen bis teilweise negativen Lohnabstandsgrenze rührt bald keiner mehr einen Finger.

Keiner, der aufs Geld schaut, rührt mehr einen Finger

Ratschläge, die man zu der Problematik in den Qualitätsmedien findet (ohne danach zu suchen) lauten dann etwa: „Die nachrangige Sozialleistung Bürgergeld wird die Arbeitsagentur in vielen Fällen sowieso ablehnen.“ Mein Kommentar dazu: Sollen die Leute nun Bürgerfeld beantragen – oder wird es ihnen ausgeredet? Oder: „Sie können nicht einfach Ihren Job kündigen und Bürgergeld bekommen.“ Eigentlich sollte es doch darum gehen, Leute in Arbeit zu bekommen und nicht von der Arbeit zu entwöhnen. Dass Kündigungen wegen des Bürgergeldes überhaupt erwogen werden, lässt schon tief blicken. Teilweise wird da auch betont: „Auch Bürgergeldempfänger müssen nachweisen, dass sie sich um einen Job bemühen.“ Wenn sie das wollten, wäre es schon jetzt möglich – dazu braucht es kein Bürgergeld. Die Arbeitsämter sind aber schon jetzt mit der Arbeitsvermittlung überfordert, und es wird nicht besser.

Am skurrilsten aber ist der folgende Hinweis: „Bürgergeldempfänger zahlen nicht in die Rentenkasse ein, jedes Jahr mindert die Rente.“ Ach, wirklich?? Falsch: Keine Beiträge mindern keine Rente, allenfalls wird sie nicht erhöht. Und „mit 63 Jahren werden sie zwangsverrentet“, heißt es. Soll das eine Drohung sein? Wenn ja, welche?? Mit 63 hat man eine statistische Lebenserwartung von (geschlechtsneutral) gemittelt noch weiteren 21 Jahren, also 252 Monaten. Teilt man 100 Prozent Rentensumme durch 252, ergäben sich versicherungsmathematisch gerundet 0,4 Prozent pro Monat. Die Abschläge der Gesetzlichen Rentenversicherung betragen aber nur 0,3 Prozent. Die kumulierte Rentensumme ist für 21 Jahre Rentenbezug trotz der Abschläge also höher als bei einem späteren Rentenbeginn ohne Abschlag. Die „Zwangsverrentung“ mit 63 ist somit kein „Nachteil” – weder für Bürgergeldbezieher noch für andere. (Ein persönlicher Hinweis in diesem Kontext: Ich war selbst DGB-Kreisvorsitzender, als solcher ein alternierender Vorsitzender eines Arbeitsamtes und qualifizierte mich nach Quittierung dieser Ämter quasi zu einem Rentenfachmann; ich weiß also, wovon ich schreibe.)

Differenz zwischen Arbeit und Nichtarbeit verringert sich weiter

Fazit: Arbeiten gehen rechnet sich nur, wenn die Mindestlohn-Hinzuverdienste nicht angerechnet würden, oder wenn beide Partner annähernd voll arbeiten statt alleine oder in Teilzeit, oder die erzielten Löhne und Gehälter weitaus höher liegen als der Mindestverdienst. Weil sich solche höheren Entgelte wegen der Schwäche der Gewerkschaften und am internationalen Markt allerdings kaum durchzusetzen lassen, lässt sich das Abstandsgebot nur realisieren, indem die Alimentierung der Nichtarbeit nicht in einer Weise erhöht wird, die den Anschein erweckt, diese sozialen Mehrausgaben müssten nicht von anderen Bürgern erwirtschaftet werden. Was sie jedoch müssen; von wem auch sonst?

Aber alle (!) Parteien sind sich darin einig, die Sozialleistungen (Hartz IV bzw. demnächst Bürgergeld, Wohngeld mit Nebenkosten) deutlich zu erhöhen; sie verringern damit die Differenz zwischen Arbeit und Nichtarbeit und damit den Anreiz zur Arbeitsaufnahme. Können so die offenen Stellen besetzt werden? Wohl kaum. Stattdessen tummeln sich die Regierenden auf Nebenkriegsschauplätzen wie „Schonvermögen“. Zählen auch die Hirne der Meinungsmacher und Politiker zum „Vermögen”, das geschont werden soll? Wäre es nicht besser, alles nochmal durchzurechnen, so wie ich es in diesem Beitrag näherungsweise versucht habe? Denn entscheidend für die Motivation für eine Arbeitsaufnahme ist der Grenznutzen einer zu leistenden Stunde – in den gehandelten Fallbeispielen der Medien also 67 Cent bis 3,28 Euro pro Arbeitsstunde. Und sonst gar nichts!

Dieser Artikel erscheint auch auf der Webseite des Autors.