Vorrevolutionäre Zustände in Deutschland?

In Deutschland franst das formelle Mitgliederspektrum politischer Parteien nach links und rechts erheblich aus. Es ist im Zentrum maßgeblich durch den Niedergang von CDU und SPD bestimmt. Zugleich findet bei SPD und CDU/CSU zwar auf niederer Ebene noch eine positionelle Differenzierung statt, doch in der parasitären Klasse der Berufspolitiker ein ist qualitätiv-inhaltlicher Unterschied in realiter nicht mehr auszumachen.

Zum Stichtag 31. Dezember 2024 hatten die CDU 364.202 Mitglieder, die SPD 357.116, Bündnis 90/Die Grünen 155.296, CSU 125.153, FDP 67.412, die Linke 58.532 und die AfD 51.335 Mitglieder. Zusammen ergibt das 1.179.046 Parteimitglieder insgesamt. Bei etwa 84 Millionen Einwohnern und der übergroßen Masse von bis zu 90 Prozent (!) inaktiver Mitglieder von SPD und CDU/CSU ist es legitim, von einem demokratischen Feigenblatt einer formierten Klassengesellschaft zu sprechen, die das Wirtschafts- und Gesellschaftssystem dieses Landes – auf ganz ähnliche Weise übrigens wie vor dem Ausbruch der Französischen Revolution – von innen vollständig zersetzt hat.

Deutschland wird über CDUSPDCSUGrüne von knapp 150.000 Funktionären und deren NGO-Satelliten gesteuert, die über Hurra-Staatsmedien, Internetzensur und zunehmend verweigerte Wahlzulassungen (Stichwort OB-Wahl Ludwigshafen und rheinland-pfälzisches Ministerdekret zur generellen Nichtzulassung von AfD-Bürgermeisterkandidaten) mögliche Konkurrenz schon im Vorfeld faktisch ausschalten.

Mit dieser und weiteren antidemokratischen Aktionen hat sich Parteiensystem schon heute selbst delegitimiert. Von einer “Mitwirkung bei der politischen Willensbildung”, wie sie in Artikel 21 Grundgesetz eigentlich vorgesehen ist, kann hier überhaupt keine Rede mehr sein, vielmehr von einer systematischen Usurpation aller demokratischen Prozesse durch eine machtbesessene Nomenklatura. Die Folge ist die zunehmende Verweigerung der Bevölkerung, dieses mit dem ganzen Land gleichgesetzte “System” nach innen oder außen zu verteidigen. Auch die DDR ist 1989 einfach implodiert – trotz SED, Staatssicherheit, Volkspolizei, NVA und Staatsmedien, was für niemanden überraschender kam als für die Angehörigen dieser Herrschaftskaste. Die Frage lautet heute: Wie nah sind wir an einem neuen 1989?