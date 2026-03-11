Vorwärmer Özdemir auf dem kalten Scheißhaus?

Die Frage der Überschrift ist kein Witz. Zum Hintergrund: Weil die reichen Römer der Antike nicht frieren wollten, schickten sie ihre Sklaven vor. Die mussten auf den Marmorbänken der Latrinen sitzen und den Platz für ihre Herrschaft vorwärmen. Daran hat wohl der baden-württembergische CDU-Wahlverlierer Manuel Hagelschaden bei seinem Plan gedacht, sich in den kommenden fünf Jahren das Stuttgarter Ministerpräsidentenamt mit den Grünen zu teilen und in der Mitte der neuen Legislaturperiode Cem Özdemir auf dem vorgewärmten Chefsessel zu beerben.

Letzterer wies dies natürlich postwendend zurück und lehnte dankend ab (weil es dann wohl schon schön warm unterm Hintern ist?) mit den Worten: „Wir machen erwachsene Politik, die Situation ist einfach zu ernst für Quatsch aller Art.“ Apropos Quatsch: Die Klobrillenmetaphorik hat tatsächlich auch noch einen wahren Kern. Die baden-württembergische Forschung setzt nun ganz im Sinne der Politik noch einen draufsetzt: Özdemir kann ab sofort die vergangene Scheiße von Kretschmann einatmen. Denn das Ländle will jetzt mithilfe biomolekularer Archäologie “antike Düfte erlebbar” machen.

“Aromapraktiken schnupperbar machen”

Historische Objekte bewahren nämlich nicht nur sichtbare Spuren der Vergangenheit, sondern olfaktorische Informationen. Molekulare Fingerabdrücke sollen frühere Duft- und Aromapraktiken schnupperbar machen; in oder an den Artefakten haftende Moleküle ermöglichen einzigartige Einblicke in Fäkalien, Parfümerie, Medizin sowie in Rituale und den Alltag vergangener Gesellschaften. In einer aktuellen Studie zeigt ein interdisziplinäres Forschungsteam unter der Leitung der Archäochemikerin Barbara Huber vom Max-Planck-Institut für Geoanthropologie sowie der Universität Tübingen, wie Museen dieses molekulare Wissen nutzen können, um “Sinneswelten der Vergangenheit zu verbinden”. Das Team kombinierte sein Fachwissen und entwickelte ein Forschungsrahmenkonzept, das “biomolekulare Daten in zugängliche und erlebbare Geruchsrekonstruktionen übersetzt”.

Hier wird also mal wieder hart erarbeitetes Steuergeld in sinnfreie grüne Forschung gepumpt. Übrigens, wie roch eigentlich Joschka Fischer im Schritt?