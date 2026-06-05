Vorwahlen in Kalifornien: Und wieder liegt Wahlbetrug in der Luft…

Am Dienstag fanden im “Golden State” Kaliforniern die Vorwahlen (“Primaries”) zu den Wahlen im Herbst statt, bei denen sowohl das Amt des Bürgermeisters von Los Angeles als auch das Amt des Gouverneurs des zutiefst linken Bundesstaates zur Abstimmung stehen. Doch schon jetzt zeichnet sich ab, dass es hier wieder einmal kaum mit mit rechten Dingen zugehen wird – denn seltsamerweise holen die Kandidaten der Democrats auf wundersame Weise auf, und zwar ausgerechnet seit Beginn der Auszählung der Briefwahlzettel. Das ist durchaus nicht verwunderlich: Der bekannte Bürgerjournalist Nick Shirley, der den gigantischen Fördermittelbetrug durch somalische Migrantenclans in Minnesota ebenso wie den Betrug in kalifornischen Hospizen aufdeckte und nach dem sogar ein Gesetz im Deepstate-Moloch Kalifornien benannt wurde, welches Journalisten zukünftig für derartige Aufdeckungen bestraft, demonstrierte schon vor Wochen vor laufender Kamera, wie linksradikale NGOs Wähler aus den Reihen der Obdachlosen unter falschen Adressen einsammelten, um deren Stimmzettel anschliessend zu ihren Zwecken nutzen zu können.
Dazu ließ Shirley sich selbst vor laufender Kamera zur Wahl registrieren, ohne dass er auch nur irgendein Dokument zu seiner Identifizierung vorlegen musste. Gestern tauchte zudem ein Video auf, in welchem ein Bürger dokumentiert, dass mindestens 26 von ihm im Register aufgefundene 26 Wähler auf die Adresse eines abgesperrten Parkplatzes mit 2 Dixi-Klos registriert sind. Es werden noch Tage vergehen, bis wir das Ergebnis der Vorwahlen in Kalifornien erfahren und damit auch Erkenntnisse zum Umfang des möglichen Betrugs erhalten werden; denn in Kalifornien werden – was ein “Glück” – auch Wahlzettel gezählt, die erst sieben Tage nach der Wahl (!) eintreffen. Auf diesem Weg lassen sich missliebige Ergebnisse mit rückdatierten Briefwahlzetteln nicht verifizierter Wähler dann trefflich, bequem und ganz „legal“ korrigieren.
Trump: Goßangelegter Betrug durch die Demokraten
Natürlich werden die seltsamen Vorgänge bei der Auszählung der Primaries in Kalifornien auch in Washington D.C. wahrgenommen. Präsident Donald Trump gab gleich zwei Statements ab. Im ersten schrieb er auf “Truth Social”: „Die ‚Dummokraten‘ sind wieder am Werk! Sie versuchen, die Vorwahlen für das Amt des Gouverneurs von Kalifornien und die Vorwahlen für das Amt des Bürgermeisters von Los Angeles zwei großartigen republikanischen Kandidaten zu stehlen. Da haben wir es wieder: die sehr spät eintreffenden und massenhaften Briefwahlstimmen!“ Und in einer weiteren Stellungnahme erklärte er: „Es gibt einen großen Betrug durch die Demokraten in Kalifornien. Die Stimmen sind alle unentschieden. Es könnte noch Wochen dauern. Unter Untersuchung durch die US-Staatsanwaltschaft in Los Angeles. Warum die Verzögerung bei der Stimmenauszählung???”.
Inzwischen erklärte auch US Attorney Bill Essayli öffentlich, wie einfach der von den Demokraten in Kalifornien staatlich organisierte Wahlbetrug funktioniert: Er deckte auf, dass die offizielle Website des Bundesstaates es jedem beliebigen Antragsteller erlaubt, Briefwahlunterlagen zu erhalten, ohne auch nur einen Führerschein oder eine Sozialversicherungsnummer vorweisen zu müssen. Man kreuzt einfach das Kästchen „Ich habe keine(n)“ an – und schon bekommt man einen Stimmzettel zugeschickt. “Die Demokraten in unserem Parlament in Sacramento haben mich aus meinem Wahlausschuss geworfen, weil ich für euch, die Wähler, gekämpft und das Thema Wählerausweise – die Voter ID – offen angesprochen habe”, so Essayli in einer Videobotschaft. Weiter fragte er: “Was ist hier die Agenda? Warum lassen wir Leute sich zur Wahl registrieren und überprüfen nicht ihren Einwanderungsstatus?” Es gelte, so Essayli, unbedingt das das Vertrauen in das US-amerikanische und kalifornische Wahlsystem wiederherstellen, das vor allem durch die Demokraten schwer beschädigt wurde.
Wählen ohne jeden Identitätsnachweis
Essayli zeichnete die Etappen dieser schleichenden Etablierung des Wahlbetrug durch die Democrats und zeigte auf, wie diese die Wahlen mittlerweile nach Gutdünken mit Briefwahlstimmen manipulieren – wobei vor allem Kalifornien die flächendeckende Briefwahl aggressiv vorangetrieben hat: Nach Trumps erster Präsidentenwahl wurden zwischen 2016 und 2018 Staatsgesetze wie der kalifornische Voter’s Choice Act verabschiedet, um die Möglichkeiten der Briefwahl massiv auszuweiten. Ab 2020 wurde dann die permanente, flächendeckende Briefwahl eingeführt, die die Präsenzwahl vollständig ersetzen sollte: Jeder registrierte Wähler bekommt seitdem automatisch einen Stimmzettel per Post zugeschickt. Außerdem wurde das sogenannte Ballot Harvesting (auf deutsch “Wahlzettel-Ernte”) legalisiert und ausgeweitet, bei dem Drittanbieter Stimmzettel einsammeln und abgeben. Der Todesstoß für faire und unbeeinflusste Wahlen war dann das im Jahr 2024 verabschiedete Gesetz SB 1174. Dieses zementierte den landesweiten Standard, dass kein Ausweis erforderlich ist. Genau dies, so Essayli, sei ist der Weg, “wie man Wahlen für immer manipuliert”.
Er folgerte: Solang die Demokraten an der Macht sind und durch den US-Kongress keine US-weite verbindliche Wählerverifizierung vorgeschrieben wird, wird sich dieser bewusst begünstigte Wahlbetrug niemals besiegen lassen. Eben diese US-weite Regelung war das Ziel des von der Trump-Administration eingebrachten Save America Acts. Die vom Save America Act vorgesehene Neuregelung hätte von jedem registrierten Wähler unter anderem den Nachweis erfordert, dass er tatsächlich US-Bürger ist und vor allem, dass er beim Wahlgang selbst beweist, dass er ist, wer er behauptet zu sein. Doch daraus wird nichts.
Save America Act mit klarer Regelung zur Wählerregistrierung heute im Senat gescheitert
Denn just heute, während die kalifornischen Vorwahlen ganz aktuell verdeutlichten, wie überfällig und dringend notwendig dieses Gesetz gewesen wäre, ist eben dieser Save America Act nun im Senat gescheitert. Die darin vorgesehene Regelung einer Wählerregistrierung mittels Voter ID ist, die nach Umfragen von 83 Prozent der US-Bürger begrüßt wird, wurde mit denkbar knapper Mehrheit im Senat abgelehnt. Dies war trotz republikanischer Mehrheit möglich, weil es vier Republikaner gibt, denen der Wille ihrer Wähler anscheinend ebenso egal ist wie den Demokraten, die natürlich geschlossen gegen das Gesetz votierten. Dass die “DemocRats” dagegen sind, ist kein Wunder – profitieren sie doch von den selbstgeschaffenen Möglichkeiten der beliebigen Wahlmanipulation in ganz besonderem Maße.
Die vier verräterischen republikanischen “Volksvertreter” waren Susan Collins aus Maine, Lisa Murkowski aus Arkansas, Thom Tillis aus North Carolina und Mitch McConnell aus Kentucky. Dass es sich dabei um die gleichen Gestalten handelt, die stets und ständig ganz vorn mit dabei sind, wenn es darum geht, Donald Trumps „America First“ Agenda zu torpedieren, ist allerdings keine Überraschung. Diese RINO-Musterbeispiele (“Republican in Name Only”, also “nur dem Namen nach Republikaner”) wirken nicht zum ersten Mal als fünfte Kolonne der Demokraten. Die können sich nun freuen – denn der Betrug geht erst mal weiter und das wird auch im im Herbst in Kalifornien und im November bei den Midterms wieder so sein. Wer beim den Bürgern nicht mehr punkten kann, baut dann zum Machterhalt eben umso entschlossener auf die Stimmen von Illegalen, die man mit großzügiger finanzieller Unterstützung kauft – und dafür wurden gerade an der Westküste die denkbar besten Voraussetzungen geschaffen. Bleibt zu hoffen, dass die 83 Prozent der Amerikaner, die saubere Wahlen bevorzugen, diesen Politikern eine gesalzene Rechnung präsentieren werden.
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4 Kommentare
Wahlbetrug – das ist doch scheiß egal.
Siehe Biden und Trump – Beide haben das digitale Geld (staatlich bzw. privat) weiter vorangetrieben. Es gibt keinen Unterschied – egal wer „gewinnt“. Derjenige wurde vorher im Hinterzimmer dafür ausgewählt.
Die Strippenzieher bleiben im Hintergrund und lachen die Mehrheit der Bevölkerung aus. So etwas nennt man Scheindemokratie (o.s.ä.). Auf jeden Fall hat sie mit der ursprünglichen Demokratie außer dem Namen nichts mehr gemein.
Ich bin wahrlich kein Fan von Donald Trump.Allerdings kann ich es einfach nicht fassen, wie die westliche und vor allem auch die deutsche Mainstream Dreckspresse immer udn immer wieder versucht, alles was schief läuft in den USA, dem D.Trump und seiner zerstörerischer Politik in die Schuhe zu schieben.Das ist Heuchelei pur und soll von dem Versagen und Misswirtschaft der Amtsvorgänger von Trump ablenken.
Wenn Donald Trump nie US-Präsident geworden wäre, dann hätte die linkswoke Mainstream Dreckspresse eine andere Hassfigur ausgesucht, auf den sie eindreschen würden und diesen hassfigur als Sündenbock benutzt, um alles was schief läuft, ihm in die Schuhe zu schieben.
Woher ich das weiß?
Schaut euch mal die Schlagzeile von dem SPIEGEL aus dem Jahre 2014 an. Damals war B.Obama der US-Präsident der USA:
“ US-Wahlsieger Mitch McConnell (Republikaner)
(Der SPIEGEL gab ihm damals den Spitznamen) „Der Zerstörer“
„Drei Jahrzehnte hat Mitch McConnell auf diesen Posten hingearbeitet: Er ist jetzt Mehrheitsführer im US-Senat, der mächtigste unter den Republikanern. Politische Ziele hat er keine – seine Spezialität ist die Blockade. “
https://www.spiegel.de/politik/ausland/us-kongresswahlen-mitch-mcconnell-wird-neuer-mehrheitsfuehrer-im-senat-a-1001083.html
Na kommt euch das bekannt vor?
Mitch McConnell ist/war kein Trumpist!
„Von 2015 bis 2021 war er Mehrheitsführer („Majority Leader“) im Senat und war dort vom 20. Januar 2021 bis zum 3. Januar 2025 Minderheitsführer („Minority Leader“). “
Paar Jahre später war Mitch McConnell nach dieser SPIEGEL-Schlagzeile auf einmal der Liebling des schizophrenen SPIEGEL, weil er dem Trump die Stirn geboten hat.
Und ein paar Jahre vor dem bösen republikanischen „Zerstörer“ namens Mitch McConnell hatte der SPIEGEL und andere linkswoke Printmedien noch andere Bösewichte aus der bösen Rep. Partei an denen sie sich abgearbeitet haben: Z.B. G.W. Bush oder Newt Gingrich.
Ich habe es auf Ansage hier schon vor ca. zwei Jahren mal geschrieben, dass die linkswoken Medien ständig die Republikaner udn deren Wählerschaft dämonisieren. Selbst die Welt-Online hatte mal vor ein paar Jahren darüber berichtet, dass in den USA die Republikaner nicht erst unter Trump zu Hassfiguren geworden sind. Nein, das alles gab es auch schon vorher. Und die tiefe Spaltung in der US-amerikanischen Gesellschaft, auch die war ebenfalls schon vor Donald Trump sehr wohl vorhanden und deutlich sichtbar gewesen. Die linkswoken Medien hatten damals nur sehr selten darüber berichtet.
Trump ist für diese linkswoken Printmedien nur der Sündenbock, dem sie alles in die Schuhe schieben wollen,was in den letzten 45 Jahren in den USA schief gelaufen ist.
Übrigens ein gewisser B.Obama hatte die USA in seinen 8 Jahren als US-Präsident ebenfalls sehr tief gespalten.
Nach seiner Wiederwahl 2012 hatten damals mehrere US-Bundesstaaten
ernsthaft in Erwägung gezogen sich von den USA abzuspalten.
Bei der Wiederwahl von B.Obama gab es außerdem ebenfalls sehr viele „Unregelmäßigkeiten“.
http://www.spiegel.de/politik/ausland/veraltetes-system-us-waehlerregister-fuehrt-fast-zwei-millionen-tote-a-815342.html
http://www.spiegel.de/politik/ausland/betrugsvorwuerfe-manipulation-bei-waehlerregistrierung-in-usa-a-859621.html
Diese „Unregelmäßigkeiten“ wurden aber damals nicht untersucht, weil ja damals der richtige Kandidat die US-Wahl gewonnen hat (aus Sicht der linkswoken globalistischen medialen Spatzenhirne)…
Ich bin der Meinung, dass das undemokratische Zwei-Parteien-System in den USA sich ihrem Ende nähert.
Und immer mehr Wähler in den USA erkennen erst seit ein paar Jahren, dass es gar keinen Unterschied mehr Macht, für wen sie stimmen.
Deshalb fühlen sich inzwischen ca. 40-50% der US-Wählerschaft weder den Republikanern noch den Demokraten zugehörig.
Es ist immer dasselbe „Spiel“. Die Demokraten werfen den Republikanern vor Rassisten und Rechtsextremisten oder auch Faschisten zu sein. Spalten dabei die Gesellschaft in zwei Lager.
Während die anderen, die Republikaner, es genauso machen. SIe spalten ebenfalls die Gesellschaft. Sie werfen den Demokraten vor, extrem Linke, Kommunisten oder Sozialisten zu sein. Angeblich wollen diese „Demokraten“ eine kommunistische Diktatur errichten etc…Was faktisch auch nicht stimmt!
Angeblich tobt bei jeder US-Wahl ein Kampf zwischen den Mächten der Finsternis gegen die Mächte des Lichtes…
Am Ende gewinnt dann aber trotzdem der Tiefe Staat. Egal wer die Wahl gewinnt.
In Entenhausen ist die Mickey-Mouse nicht mehr zuhause?
Und der Polizeichef feiert ein Fest mit den Panzerknackern?
Macht Donald gerade Urlaub?
Schalten Sie auch nächstes Mal wieder ein …
😜