Vosskuhles Ziehtochter: Was ist von der SPD-Ersatzkandidatin für Karlsruhe Sigrid Emmenegger zu erwarten?

Lange war spekuliert worden, nun ist der Name öffentlich. Doch nicht die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, Katarina Barley, wird Ersatzkandidatin für die als untragbar erkannte Frauke Brosius-Gersdorf. Stattdessen schickt die SPD nun die 48-jährige Sigrid Emmenegger ins Rennen um die Wahl der geeigneten Funktionsjuristin für Karlsruhe. Diese Personalie kommt einigermaßen überraschend, war die bislang am Bundesverwaltungsgericht in Leipzig tätige 48-Jährige aus Freiburg im Breisgau bislang doch weder auf dem Schirm der Medien noch einer gespannt wartenden Öffentlichkeit. Nach ihrer Promotion zum Thema “Gesetzgebungskunst. Gute Gesetzgebung als Gegenstand einer legislativen Methodenbewegung in der Rechtswissenschaft um 1900” legte sie eine steile Karriere hin.

War sie 2007 noch Richterin auf Probe in Koblenz, trat sie bald schon in die Justiz des Landes Rheinland-Pfalz ein und schlug eine Laufbahn in der Verwaltungsgerichtsbarkeit ein. Ihre Dissertation wurde in hohen Tönen gelobt; so schrieb der deutsche Hochschullehrer Miloš Vec geradezu begeistert: “Wie man […] zugleich der Forschung ganz neue Untersuchungsfelder erschließt, illustriert die ausgezeichnete Arbeit von Sigrid Emmenegger, die hohen wissenschaftlichen Ansprüchen genügt und in ihrer Klarheit und Dichte für andere Qualifikationsschriften vorbildlich sein sollte. […] Ihre Argumentation ist dabei sehr transparent […]. Überhaupt staunt man über die Dichte und Reichhaltigkeit des Materials.”

Hinweise auf künftige Rechtstendenz

Der Karriere gewiss nicht abträglich dürfte auch der Umstand gewesen sein, dass ihr Doktorvater kein Geringerer als Andreas Voßkuhle war, der 2008 – ebenfalls auf Vorschlag der SPD – ans Bundesverfassungsgericht kam und dort zunächst Vizepräsident, zwei Jahre später dann Präsident wurde. Auf Voßkuhles Betreiben hin wurde Emmenegger von Mai 2009 bis Juni 2013 als wissenschaftliche Mitarbeiterin nach Karlsruhe abgeordnet – obligate Voraussetzung für eine steile höchstrichterliche Karriere, die nun Früchte zu tragen scheint.

Hinsichtlich Urteilen und fachlichen Beiträgen findet sich vergleichsweise wenig an Einlassungen der neuen Kandidatin; einer ihrer bedeutendsten wissenschaftlichen Beiträge dürfte die Mitherausgeberschaft am zweiten Band der “Linien der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts” gewesen sein, aus denen die roten Roben selbst immer wieder zitieren. Ein Kapitel dort gibt einen Hinweis darauf, in welche Richtung die Karlsruher Rechtsprechung wohl tendieren dürfte, sollte Emmenegger am 26. September 2025 im Bundestag abgenickt werden: “Der ungeschriebene Verfassungsgrundsatz der Europarechtsfreundlichkeit”. Eine Harmonisierung hiesiger Entscheidungen mit höheren Instanzen in Luxemburg oder Den Haag dürfte also wohl bevorstehen, wenn sie künftig im Zweiten Senat an Urteilen mitwirkt.

Kritik am traditionellem Familienbild

Doch auch darüber hinaus lässt sich eine gewisse politische Stoßrichtung abstrahieren oder zumindest erahnen, ohne die Emmenegger allerdings auch wohl kaum die Gunst der sie vorschlagenden SPD gewonnen hätte: So bezeichnete die Südbadenerin in einem Artikel, den sie als Richterin am Oberverwaltungsgericht Koblenz im Jahr 2018 unter der Überschrift “Landesverfassungsgerichtsbarkeit und Verfassungswandel” schrieb, die konservative Rechtsauffassung des Bundesgerichtshofs von 1953 zur Geschlechterrolle innerhalb der Familie als “Frontalangriff auf die Verfassung”. Sie bezog sich dabei auf eine Passage, in der es hieß: “Der Mann zeugt Kinder, die Frau empfängt, gebiert und nährt sie und zieht die Unmündigen auf. […] An dieser fundamentalen Verschiedenheit kann das Recht nicht doktrinär vorübergehen, wenn es nach der Gleichberechtigung der Geschlechter in der Ordnung der Familie fragt.”

Ebenso nahm Emmenegger an der folgenden Aussage des Bundesgerichtshofs Anstoß: “Demgemäß bezeugen die christlichen Kirchen, unter sich völlig übereinstimmend und in völliger Übereinstimmung mit der klaren Aussage der Heiligen Schrift Alten und Neuen Testaments […] und mit der uralten Ehe- und Familienordnung der Völker, nach der von Gott gestifteten Ordnung der Familie sei der Mann ihr ‚Haupt‘”, und merkte streitlustig an, sie hätte sich damals gerne einen “Konter” zu dieser Passage gewünscht.

Weltanschauliche Zuverlässigkeit

Dass das herrschende Paradigma vor 70 Jahren eben ein anderes war als das von heute, lässt Emmenegger also nicht gelten. Konsequenterweise hadert sie auch mit dem folgenden Befund: “Nach Art. 3 II GG soll zwar grundsätzlich keine unterschiedliche Behandlung zwischen Mann und Frau stattfinden. Das bedeutet jedoch nicht, dass man nunmehr alle biologischen Unterschiede zwischen Mann und Frau übersieht.” Deutet sich hier also, mit Blick auf die neue Ideologie von Diversität und Beliebigkeit, eine recht eindeutige Parteinahme der neuen Kandidatin für gesellschaftliche Normierungen im Sinne des linkswoken und transqueeren Zeitgeistes an? Vermutlich – denn es muss schließlich einen Grund dafür geben, dass sich die Sozialdemokraten wohlweislich für sie ausgesprochen haben, obwohl sie von ihrer fachrichterlichen Expertise her bislang vor allem für Fragen des Bau- und Bodenrechts, des Denkmalschutzrechts und des Natur- und Landschaftsschutzrechts zuständig war.

Eher anzunehmen ist, dass Emmeneggers weltanschauliche Zuverlässigkeit offenbar als tadellos eingestuft wurde. Und ganz ohne Geschmäckle bleibt die Personalie ohnehin nicht, wenn ihr Ziehvater ausgerechnet der SPD-Günstling Andreas Voßkuhle als Ex-Präsident des Bundesverfassungsgerichtes war.