Vulkanismus: Die Hauptursache jedes Klimawandels ist die Natur selbst

Mitte Januar brach im Südpazifik der unter Wasser liegende Vulkan Hunga Tonga aus. Was damals, neben ein paar spektakulären Aufnahmen, medial davon bei uns ankam, war ebenso schnell wieder vergessen wie jede andere Naturkatastrophe, die sich nicht dem Fehlverhalten der Spezies Homo Sapiens zuschreiben lässt (Meteoriteneinschläge, Erdbeben, Eruptionen samt Tsunamis), obwohl selbst das von den großen Leuchten unseres Politikbetriebs bereits versucht wurde. Tatsächlich handelte es sich bei dem Ausbruch des Hunga Tonga im Inselstaat Tonga vom 14. und 15. Januar womöglich um eine der fürs Weltklima folgenschwersten Naturereignisses seit Jahrzehnten, deren Folgen erst mit allmählichem zeitlichen Abstand ans Licht kommen und sich vor allem auch künftig noch in einer Weise auswirken könnten, die die aktuelle Energiekrise noch verschärfen dürften.

Die damals ausgelöste Staubwolke war vom Weltall aus zu sehen gewesen. Wissenschaftler stellten mittlerweile fest, dass es sich um einen der extremsten Ausbrüche der letzten Jahrtausende handelte und die größte seit dem Ausbruch des Krakatau 1883, und dass diese Explosion stärker war als sämtliche Eruptionen des 20. Jahrhunderts und alle Atomwaffentests zusammengenommen Die Druckwelle breitete sich mit einer Geschwindigkeit von rund 1.100 Stundenkilometern aus und raste viermal um die Erde; zudem wurden durch die Wechselwirkung mit der Meeresoberfläche sogenannte Meteotsunamis angeregt, die der Tsunamiwelle, von der der Pazifik erfasst wurde, vorausgingen. Die oberirdischen Schäden blieben im Katastrophengebiet gering:Durch Asche und sauren Regen wurde ein Dorf auf der Insel Mango vollständig zerstört, in anderen Dörfern blieben nur wenige Häuser übrig. Dennoch war die Flutwelle so heftig, dass sie selbst noch an Küsten von Japan bis in die USA Überschwemmungen auslöste.

Abkühlung der Atmosphäre – auch auf der Nordhalbkugel

Die genauen Ursachen der unerwarteten Explosion der unterseeischen Magmakammer, die entlang des sogenannten „pazifischen Feuerrings” lag, sind noch nicht bekannt und werden wohl noch jahrelange Forschungsarbeit in Anspruch nehmen. Sicher ist jedoch: Die Folgen der Eruption fürs Erdklima sind offenbar weit höher als angenommen. Viele wissenschaftliche Prognosen und Annahmen wurden durch sie scheinbar ad absurdum geführt: So wurde beobachtet, dass der beim Ausbruch ausgestoßene heiße Wasserdampf zu einer Abkühlung der oberen Atmosphären-Schichten führte – obwohl er eigentlich ein wärmendes Treibhausgas ist. Nun ist davon auszugehen, dass diese Abkühlung in der Südhalbkugel sich auch auf die Nordhalbkugel ausbreiten dürfte. Dies könnte in Mitteleuropa zu einem ungewöhnlich kalten Winter führen – und das inmitten von Energieknappheit und ständigen Sparappellen der Politik.

Die Prognosen sind zwar noch mit großer Vorsicht zu genießen, allerdings zeigt der Ausbruch des Hunga Tonga, dass die Summe der alljährlichen Naturereignisse weitaus größere Folgen für das Klima haben als sämtliche menschgemachten atmosphärischen Eingriffe durch Emissionen inklusive der CO2-Ausstösse sämtlicher Industriestaaten, an denen sich die Klimaideologie abarbeitet. Wie ein Lehrbeispiel beweist auch dieser Fall, dass die selbsternannten Klimaschützer in ihrem positivistischen Wahn, der Mensch sei alleinverantwortlich für alle irdischen Entwicklungen und könne die Stellschrauben nach Belieben verändern, um das Klima entweder zum „Guten“ oder „Schlechten“ zu wenden, völlig auf dem Holzweg der Einfalt sind. Die Klimasekte blendet konsequent aus (und viele ihrer juvenilen Anhänger wissen erst gar nicht), dass die Natur selbst die größten Auswirkungen auf das Klima hat. Stattdessen identifizieren sie den Menschen als einziges Problem für das Leben auf der Erde.

Ablasshandel der Klimasekte

Die modernen westlichen Gesellschaften mit zwei ständig offenen Ohren für Zivilisationskritik und Selbsthass lassen sich nur allzu gerne mit Schuldkomplexen lenken und auf den modernen Ablasshandel ein, durch wohlfeiles „Klima-Engagement“ Buße zu tun. Das ist der Grund, warum sich freie Menschen heute von den Klima-Alarmisten mit ihren ebenso totalitären wie völlig sinnlosen Forderungen schikanieren lassen. Die eigentlichen, immer da gewesenen Hauptfaktoren für komplexe und weitgehend unverstandene Klimamechanismen – Sonneneinstrahlung, geologische Prozesse, natürliche Schwankungen – blenden sie aus. Dass die hysterisierten Lemminge, die sich für die Auserwählten der Weltrettung halten und sich dafür auf Straßen festkleben, können und wollen solche Zusammenhänge erst recht nicht wahrhaben, weil sie ihren Egotrip stören würden, der die eigentliche Triebfeder ihres Handelns ist.

Allerdings kümmern sich auch ihre Stichwortgeber in Medien und einschlägigen NGOs nicht um wissenschaftliche Fakten und Erklärungen, um das überaus lukrative Geschäftsmodell nicht zu gefährden. Wenn schon ein einziger Vulkanausbruch nun, neun Monate später, gravierende Folgen auf die globale Durchschnittstemperatur des bevorstehenden Winters hat, welchen Sinn machen dann das pseudowissenschaftliche Voodoo des „1,5-Grad-Ziels“ oder die anmaßende Vorstellung, es ließe sich die globale Temperaturentwicklung auf Jahrzehnte berechnen? Welche gravierenden Auswirkungen ein oberirdischer Vulkanausbruch mit einer höheren Stufe auf dem Vulkan-Explosivitäts-Index (VEI) zeitigen kann, bewies in jüngerer Zeit etwa der des Tambora 1815, dem das berüchtigte „Jahr ohne Sommer“ (mit Schnee im Juli) und jahrelangen Missernten und Unwettern folgte. Übrigens hatte dieser Ausbruch, wie jeder historische Kataklysmus, auch seine positiven Seiten: Er beschleunigte den zivilisatorischen Fortschritt ungemein.

Fanal für die Klima-Ver(w)irrten

Der Ausbruch des Hunga Tonga ist somit ein weiteres Fanal für die Klima-Ver(w)irrten unserer Zeit, die Bedeutung der Natur für Prozesse, die scheinbar unmittelbare Folge unseres schuldhaften Handelns sind, zu unterschätzen. Es wird auch sicher nicht die letzte Katastrophe unserer Zeit gewesen sein: Tatsächlich nämlich könnte steht bald ein ähnlich verheerender Vulkanausbruch bevorstehen, mit ungleich schweren Konsequenzen: Bereits am 22. Mai 2021 waren die Frühwarnsysteme des Vulkans Nyiragongo in der Demokratischen Republik Kongo

überrascht worden. Bei diesem handelt es sich um einen der größten und aktivsten Vulkane der Welt, und den mit Abstand gefährlichsten in ganz Afrika: Während sich die Ausbrüche von 1977 und 2002 sich Tage und Wochen zuvor durch starke Erdbeben ankündigten, kamen die ersten Anzeichen 2021 erst vierzig Minuten vor der Eruption. Durch den in Windeseile entstandenen Lavastrom wurde ein Siedlungsgebiet zerstört, etwa 220 Menschen starben, Hunderte wurden verletzt. Während andere potentielle Gefahrenherde – wie der Supervulkan unter dem Yellowstone-Nationalpark oder der Vesuv samt den Campi Flegreii im italienischen Kampanien, die in geologisch nächster Zukunft gesichert ausbrechen werden – zu unseren Lebzeiten vielleicht keine Rolle spielen werden, ist der Nyiragongo vor allem durch die riesigen Mengen an Schwefeldioxid und „Klimagasen“ eine Gefahr. Von diesen würde er im Ernstfall weit von dem in die Luft jagen, was die Klimabewegung durch Deindustrialisierung ganzer Länder „reduzieren“ will, als alle Netto-Anstrengungen dieser Bemühungen in den nächsten Jahrzehnten zusammen.

Sicher ist: die Folgen von Vulkanausbrüchen übertreffen in ihrer Dramatik alles, was sich Klimaapokalyptiker in ihren Computermodellen durch CO2-Ausstösse zusammenphantasieren könnten. Es wäre an der Zeit den verrückt gemachten Opfern der Klimahysterie zu verdeutlichen, dass der alles entscheidende Einfluss auf das Weltklima die Natur selbst ist. Das bedeutet nicht, dass es keinen verantwortungsbewussten Umgang mit Ressourcen und Energie geben sollte; doch die Konstruktion einer menschen- und zukunftsfeindlichen Klimaschutzideologie, die am Ende in die grüne Tyrannei münden wird, muss ein Ende haben.