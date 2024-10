VW-Krise, Grüne schmieren ab, FDP-Frust: Die Ampel liegt in den letzten Zügen

Während Olaf Scholz beim “Industriegipfel” in seiner politischer Parallelwelt schlafwandelt und mit dem nächsten sozialistischen Horrorplan “Pakt für Industrie” Handlungsfähigkeit simuliert, läuft die Sanduhr für seine katastrophale Negativregierung unaufhaltsam ab. Die FDP scheint, einem womöglich länger gefassten Plan folgend, bereits intern die Weichen für ein baldmögliches Ampel-Aus zu stellen. Dieser Schritt käme für ihre eigene Rettung vermutlich zu spät, doch zur Schadensbegrenzung wäre natürlich jeder Tag, den diese Horrorkoalition weniger im Amt ist, ein Gewinn für Deutschland. Während führende Liberale inzwischen ganz offen über das Ende dieses Regierungsbündnisses, das es nie hätte geben dürfen, laut nachdenken, scheint Torschlusspanik auch die Grünen zu ergreifen: Sie liegen – nach weniger als drei Jahren in dieser von ihnen nach wie vor erdrückend dominierten Regierung – in Umfragen derzeit noch bei neun Prozent und damit auf dem tiefsten Stand seit mehr als sieben Jahren.

Immerhin: Habeck, Paus und Baerbock ist endlich gelungen, all ihre Beschwörung eines „grünen Wachstums“ und den unerträglichen Habitus der moralischen Elite der Menschheit als aberwitzigen Bluff und grandiosen Selbstbetrug zu entzaubern. Das dämmert inzwischen jedem, der knallhart auf dem Boden der Realität aufschlägt – aktuell gerade zehntausende VW-Beschäftige. All die Menschen, die wegen der grünen Irrsinnspolitik ihre Arbeitsplätze verloren haben oder zu verlieren drohende nicht mehr darüber entscheiden können, wie sie worüber sprechen oder wie sie heizen dürfen und die sich mit unzähligen idiotischen Schikanen konfrontiert sehen, haben die Schnauze gestrichen voll von dieser als Partei getarnten Sekte selbstgefälliger Besserwissern, die Deutschland im Zeitraffer ruiniert. Spätestens mit der VW-Krise ist nun auch dem Letzen außerhalb der links-grünen Blase klar geworden, dass das Land sich in einer existenziell bedrohlichen Abwärtsspirale befindet.

Zieht Lindner die Notbremse?

Kein Wunder, dass den Spitzen von SPD und Grünen als Folge ihrer Konfrontation mit der knallharten Wirklichkeit dämmert, dass die Regierung am Ende ist. Die Flucht der FDP aus der Koalition ist dabei nur der technische Hebel, mit dem dieses – mutmaßlich und hoffentlich – in Kürze besiegelt wird. „Das Sperrfeuer aus dem Finanzministerium während der Indien-Reise des Kanzlers hat für großen Ärger gesorgt“, berichtete ein hochrangiger SPD-Mann. Jetzt könne man „wirklich nichts mehr schönreden“. Auch Grünen-Insider ließen verlauten, dass es „diesmal wirklich ernst“ sei. Natürlich gibt man sich nach außen verständnislos: Öffentliche Äußerungen der Liberalen seien „nicht mehr rational erklärbar“ – zumindest aus grüner Sicht. Alle Zeichen stünden auf „Ampel-Abgang der FDP“. Als möglicher Zeitpunkt für das Ampel-Ende gilt der 14. November, wenn sich der Haushaltsausschuss des Bundestages zur entscheidenden Sitzung trifft. Der nicht mehr zu rettende Haushalt mit seinen Milliardenlöchern und völlig sinnlosen Geldverschwendungen könnte für Finanzminister Christian Linder der Vorwand sein, die Notbremse zu ziehen.

Dies käme natürlich viel zu spät und würde auch die FDP wohl nicht mehr vor ihrer hochverdienten Atomisierung an der Wahlurne bewahren; doch darüber muss man keine Träne vergießen, wichtiger ist das Schicksal Deutschlands. Allerdings spricht ebenso viel dafür, dass die Zumutung noch bis zum bitteren Ende am 25. September 2024 weitergeht – denn es ist keineswegs auszuschließen, dass die FDP-Minister ihre Feigheit, ihre Gier nach Privilegien und ihren Opportunismus noch ein Jahr auskosten wollen und angesichts ihres ohnehin bevorstehenden politischen Todes nach dem Motto „Nach uns die Sintflut“ agieren. Dennoch besteht eine gewisse Hoffnung auf ein Ampel-Ende – denn Insider aus dem Berliner Politbetrieb berichten bereits vor drei Wochen, dass auffälligerweise zum allerersten Mal in der Quartalsplanung für die Ausschusssitzungen keine Termine über Anfang November hinaus angesetzt wurden. Die Anzeichen verdichten sich also, dass tatsächlich ein vorzeitiges Ende des Ampel-Alptraums am Horizont aufscheint. Man kann nur hoffen, dass die FDP sich noch zu diesem einen Dienst am Vaterland aufraffen kann, bevor sie dann die verdiente Strafe für ihr Totalversagen erhält.