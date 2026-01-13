Wadephuls 30-Minuten-Abwimmeltermin in Washington: Deutschland als politischer Zaungast

Wadephul war mal eben kurz in Washington. Knapp 30 Minuten Termin im State Department, und dann wieder rauskomplimentiert. Einst wäre so etwas völlig undenkbar gewesen, doch das ist der Zustand unseres diplomatischen und politischen Standings in der Welt, bei unserem wichtigsten Verbündeten: Unser Außenminister-Brain Johann Wadephul steigt in einen fetten Regierungsflieger, überquert den Atlantik und landet in Washington, um dort einen Termin zu absolvieren, der zeitlich in etwa dem entspricht, was man einem unangekündigten Staubsauger-Vertreter an der Haustür zugestehen würde, bevor man höflich, aber bestimmt klarstellt, dass gerade wirklich kein Bedarf besteht.
Das Bild ist treffend gewählt, jeder kennt diese Situation: Ein Staubsaugervertreter oder die Zeugen Jehovas klingeln, man öffnet aus Höflichkeit, wechselt ein paar belanglose Sätze, hört sich an, was das Gegenüber anzubieten hat, nickt freundlich und macht dann subtil bis deutlich klar, dass man möglichst schnell verschont werden möchte, und komplimentiert den ungebetenen Besucher hinaus, ohne dass er jemals wirklich hereingebeten wurde. Genau so muss man sich diesen Washington-Besuch Wadephuls vorstellen bei US-Außenminister Marco Rubio vorstellen. Eine knappe halbe Stunde – das ist kein Gespräch, sondern ein Abwimmeltermin mit Protokoll, bei dem Begrüßung, Platznehmen, Smalltalk, vielleicht ein Pressefoto und die Verabschiedung bereits den Großteil der verfügbaren Zeit auffressen.
Inhaltlich bleibt da nichts. Null. Bei dieser Terminlänge ist es selbsterklärend, dass hier außer ein paar unverbindlichen Floskeln und dem ritualisierten Bekenntnis zu Dialog und Partnerschaft nichts “besprochen” wurde – Oberflächlichkeiten, die man auch einem Referenten hätte überlassen können. Das ist das Gegenteil von politischer Substanz und Ernsthaftigkeit. Doch es zeigt die Entfremdung zwischen den USA und ihrem einstigen engsten europäischen Verbündeten.
Präzise gesetzte Botschaft Rubios
Der eigentliche Skandal ist aber ein anderer: Dass Wadephul für hunderttausende Euro Steuergelder mit einer eigenen großen Regierungsmaschine der Flugbereitschaft anreist, während man im Inland jeden Bürger moralisch belehrt, welcher Flug noch vertretbar ist und welcher nicht, ist ein weiteres Stück Begleitmusik einer politischen Klasse, die ihre eigene Bedeutung systematisch überschätzt. Noch schlimmer ist, dass parallel Vizekanzler Lars Klingbeil zeitgleich ebenfalls mit einem weiteren Regierungsflieger über den Atlantik düst – beide Maschinen trafen sich zufällig zum Auftanken in Island –, während Friedrich Merz mit der größten Maschine der Flugbereitschaft auf Grand Tour in Indien unterwegs ist. Fast wirkt es, als wolle Deutschland, das sich bilateral ins Abseits geschossen, gerade an allen Fronten gleichzeitig Weltpolitik simulieren, um von den hausgemachten riesigen inneren Problemen abzulenken. Das hektische Umherfliegen von Akteuren, die spüren, dass ihre politische Restlaufzeit ohnehin begrenzt ist und die in den bis zum unweigerlichen Regierungsende verbleibenden Monaten alles tun wollen, um sich selbst noch einmal auf der internationalen Bühne zu inszenieren, hat etwas von “nach uns die Sintflut”.
Doch selbst diese Inszenierung geht gründlich in die Hose, wenn man wie ein nerviger Hausierer vorgeführt wird. Die Terminlänge ist Ausdruck der politischen Wichtigkeit: Nur wer wirklich relevant ist und bei wem es um Substanz geht, bekommt von der US-Regierung Zeit zugestanden, gerne auch Folgetermine; wen man eigentlich nicht mehr für voll nimmt wer daher nur noch symbolisch abgefertigt wird, erhält ein Zeitfenster von 1.800 Sekunden. Und da steht die Merz-Bundesregierung, als logische Konsequenz ihrer Überheblichkeit und fortgesetzter Beleidigungen nicht nur in Richtung Moskau, sondern eben auch in Richtung Trump. Dreißig Minuten sind in Washington keine Unhöflichkeit, sondern eine präzise gesetzte Botschaft: Wir nehmen euch gerade so noch zur Kenntnis – aber wir planen mit euch nicht mehr. Das ist das eigentliche Statement dieses Besuchs: Deutschland darf kommen und soll aber auch schnell wieder verschwinden. Mitspielen darf es nicht mehr.
Nun ja, sagen wir mal Platz 2 auf der Liste der Peinlichkeiten.
Platz 1 gebührt dem Mann, der sich umhängt mit Tüchern, Sprüchen von Ghandi hingibt und
nebenbei noch einen Drachen steigen lässt. 🤡
Sehr staatsmännisch das alles.
Der Fachwanwalt für Sozialrecht als Außenminister. Für dieses politische Personal schäme ich mich nur noch.
Rubio ist in Wahrheit derjenige, der arrogant ist. Das passt zu den Wild-West-Methoden der USA neueren politischen Zuschnittes. Man kann diese unsäglichen US-ReGIERungs-Amerikaner nur noch mit Haselnüssen dauerberegnen. Damit diese Typen endlich zu Verstand und Kleinlautpflege gelangen.
@Knapp 30 Minuten Termin im State Department, und dann wieder rauskomplimentiert.
ein nutzloser Diener – schon die Frage, warum sie den überhaupt hineingelassen haben ?
Mächtige reden mit Mächtigen, nicht mit den Schuhabputzern !
Die USA sind nicht unser Verbündeter.
Die USA sind die Besatzungsmacht in Deutschland und haben hier die Oberhoheit.
Viele Politiker und Bürger wollen es
nicht wahrnehmen.
Wir sind abgemeldet.
Wir haben nichts mehr zu sagen.
Man nimmt uns nicht mehr ernst.
Wir sind nur noch zum zahlen da.
+++++
Und dies müssen wir schnellstens
wieder umdrehen!!!
Aber ganz schnell!!!
Nun, irgendwer muß es ihnen ja sagen und zu spüren geben, daß sie die deutsche Regierung, das Land in ein Shithole verwandelt haben und obendrein genau das verkörpern und betreiben, was sie vorgeben, zu bekämpfen.
Irgendwer muß ihnen sagen, daß alle Sanktionen, die sie mit geradezu sexueller Befriedigung anderen auferlegen, für sie selber angemessen sind.
Da das in Deutschland aus eigenen Stücken niemals was gibt, muß es eben wieder von Außen kommen.
Alle auf der Suche nach Hochglanz-Bräune… Urlaubszeit!!
Und wieviele Minuten hatte Antifa-Migrantifa-Klingbeil?
..und dieser Lars… hatte wohl hauptsächlich einen Termin bei seinem Fotografen(miteingeflogen!), um direkt vor dem weißen Haus Trump-Amerika zu kritisieren. Cool, denkt sein letzter unverbesserlicher biodeutscher Wähler!
Sein WELT-SPIEGEL-BILD:
https://www.bild.de/politik/ausland-und-internationales/deutsch-amerikanische-beziehung-klingbeil-kritisiert-trump-regierung-696552aad57b0276d945b124
..und kommt Merzel jetzt mit vollem Flieger voller Fachkräfte aus Indien heim?
..oder macht der in Pakistan einen Zwischenstop um Analena Wadepfuhls Afghanen abzuholen?
Wer will denn schon mit einem “Failed State” verhandeln. Allerhöchstens die Europäer, solange sich dieser Failed State auch noch weiterhin finanziell ausplündern lässt bis zum allerletzten Groschen und man ihn dann fallen lässt wie eine heiße Kartoffel.
Klasse! Ehre nur dem, dem Ehre gebührt.
Wollen Sie etwa die Bumsregierung delegitimieren?
Seien Sie also besser sorgfältig mit Ihrer Wortwahl, sonst führen die noch eine 100%ige Steuer auf Sauerkraut ein! Das haben Sie dann zu verantworten.
😶🌫️
Die US-Regierung sollte keinen der Altparteien mehr empfangen und damit deutlich machen,dass die Bundesregierung incl.Merz nicht mehr willkommen ist.
Die Willkür und Tyrannei gegen die deutschen Bürger muss Folgen haben.
1800 seconds sind zuviel.
email oder sms reicht auch.
Wenn Kanzlerin Weidel einfliegt gibts Spalier von Exildeutschen auf der Straße und Donni oder J.D.Vance kommt persönlich zur Abholung auf`s Flugfeld! 😉
….man, es wird Zeit!
Annalana Whatafool und seinesgleichen wollen nicht vernünftig gestalten, sondern sich im Ruhme sonnen. Dafür sind sie aber Jahre zu spät. Das Ansehen und die Macht Deutschlands wurden gründlich geshreddert. Entsprechend landen sie mit dem dicken Flieger am Katzentisch. Merz muss schon bis nach Indien um sich wie eine heilige Kuh zu fühlen. Wer weiß, vielleicht hören wir bald von wichtigen Wirtschaftsverhandlungen aus der Mongolei.
Falsch: die USA sind nicht der “wichtigste Verbündete” der BRD, sondern immer noch Besatzungsmacht. Die BRD hat bestenfalls Vasallenstatus, diesen hat sie unter früheren Kanzlern bis zu Schröder noch noch benutzt, um eigene Interessen zu vertreten, soweit möglich. Jetzt ist sie zur Lachnummer verkommen. Da muss Wadefool froh sein, überhaupt noch empfangen zu werden.
Und doch denken diese Wichte, sie machten „Weltpolitik“.
Das niemand mehr D ernstnimmt ist doch kein Wunder.
Wer sich seine Energieversorgung kaputtmacht und für Millionen Fremde hemmungslos Geld
aus dem Fenster wirft ist nun mal kein Vorbild.
Und mit überheblichen Moralvorstellungen kann man niemand beeindrucken.
Wenn dann noch der Welt erzählt wird, man könne das „Weltklima“ mit irrsinnigen Methoden
retten ist wohl jedes Verständnis vorbei.
B unte
R epublik
D eutschland
🫣Tjaaa, Annalena Wadepool, von nichts kommt nichts. 😂