Wadephuls China-Blamage: Wie Deutschland zum diplomatischen Pausenclown wurde

Baerbocks “feministische Außenpolitik” wirkt. In China lacht man immer noch. Soweit hat uns unsere ideologische Großmannssucht mit dem moralischen Zeigefinger gebracht: Ein Kanzler vor der Topfpflanze, und ein Außenminister, für den sich nicht mal mehr die dritte Garnitur interessiert. Deutschland wollte wieder groß auftreten, und Wadephul war bereit: Fast auf den Tag genau 50 Jahre, nachdem Helmut Schmidt bei seinem historischen Staatsbesuch in Peking von Mao Zedong und Deng Xiaping mit höchstem Respekt und allen protokollarischen Ehren persönlich empfangen worden war, wollte der CDU-Außenminister in China groß auftrumpfen. Das Flugzeug stand bereit, Krawatte sitzt, Kamera läuft. Doch zu dumm: China hatte leider keinen Termin frei. Nur das Ersatzpersonal des dortigen Außenministeriums hätte noch was frei gehabt. Da verzichtete Wadephul lieber, statt auf einem leeren Rollfeld auszusteigen, wie es seiner infantilen Amtsvorgängerin gleich mehrfach widerfuhr, ohne dass ihr ein Licht darüber aufging, wie lächerlich die deutsche Führungsriege weltweit wahrgenommen und welche Geringschätzung ihr inzwischen entgegengebracht wird, geschweige denn, was die Gründe dafür sein könnten.

Immerhin könnte man fast meinen, dass grüne Baerbock tatsächlich etwas von Nachhaltigkeit versteht: Sie hat nämlich nachhaltig dafür gesorgt, dass Deutschlands Außenpolitik in Peking keinen Fuß mehr auf den Boden bekommt auch nach dem Regierungswechsel von der Ampel zur Lügenkoalition. Die Chinesen sind ja bekanntlich traditionsbewusst. Vielleicht haben sie aber auch nur ein feines Gespür dafür, dass sich unter Merz rein gar nichts geändert hat – weder an der deutschen Klima-Überheblichkeit noch an der selbstmörderischen Industrie- und Energiepolitik. Chinesen vergessen nichts und sie verzeihen selten – schon gar nicht, wenn ihnen politische Underperformer aus Berlin Nachhilfestunden zu Menschenrechten, Gleichstellung und Lastenfahrrädern erteilen wollen.

Witzfiguren statt Koryphäen

Wadephul, frisch im Amt, wollte offenbar ein paar Brücken bauen. Oder wenigstens für Chips betteln, die derzeit – ebenfalls als Folge irrsinniger EU-Gesetze – Exportbeschränkungen unterliegen, weshalb in Deutschland schon erste Bänder stillstehen.

Denn der deutsche Außenminister von heute reist nicht mehr mit Visionen, sondern mit Einkaufszettel. Das Buch allerdings hat China geschrieben: Dort öffnen sich die Türen erst, wenn man etwas zu bieten hat. Was aber hat dieses Deutschland zu bieten? Windräder ohne Wind? E-Autos ohne Käufer? Eine nicht mehr wettbewerbsfähige, kaputtregulierte und strangulierte Industrie, die noch schneller abwandert, als der deutsche Außenminister Termine absagen kann?

China hört lieber auf Märkte, nicht auf Mahnungen. Früher war Deutschland Exportweltmeister. Heute exportieren wir Moralpredigten, die will keiner mehr hören will – und vor allem gegenleistungsfrei Steuergeld für korrupte NGO-Projekte, fremde Kriege und Genderprojekte in aller Welt. Und wo einst “Made in Germany” Goldstandard war, wo international respektierte Staatsmänner, Unternehmer und geistes- und naturwissenschaftliche Koryphäen weltweit für Bewunderung und Ehrfurcht sorgten, prägen heute Witzfiguren wie Baerbock an der Spitze der UN-Generalversammlung unser Bild im Ausland.

Moralinsaures Irrlichtern

Man kann sich das bildlich vorstellen: Der deutsche Regierungsflieger rollt an, die Gangway klappt aus – und drinnen fragt Wadephul nervös: Wer empfängt uns eigentlich? Die Antwort: Niemand. Es ist das diplomatische Äquivalent zu „Kein Anschluss unter dieser Nummer“. China weiß genau, was läuft: Wir sind kein ernstzunehmender Partner mehr, sondern irgendetwas zwischen Konsument mit bald leerem Portemonnaie und gouvernantenhaftem Prediger. Ein Land ohne Energie, ohne Industrie, ohne Selbstachtung – aber großer Klappe. Darüber lacht man in Peking höflich – und streicht Deutschland von der Liste der nützlichen Kontakte. Bedeutungslosigkeit made in Germany: das ist jetzt unser neues Gütesiegel. Man möchte fast Mitleid haben.

Ein Land, das einst Maschinen, Präzision und Verlässlichkeit symbolisierte, irrlichtert heute moralinsauer durch die Welt…. und wundert sich, dass niemand mehr zuhört. Selbst der gelbe Riese, der sonst auf jedes Handelsfenster aufspringt, winkt ab. Wadephul hätte sich das Flugticket sparen können.