Wählerbetrug immer gigantischer: Statt Entlastungen werden die Deutschen finanziell geschröpft wie nie

Was beim Thema Schuldenbremse bereits seine Schatten voraus warf und sich beim Schwindel um die angebliche “Migrationswende” (die natürlich nicht kommt) fortsetzte, schlägt nun auch im Bereich fiskalische Belastungen der Bürger durch Steuern und Abgaben voll durch: Seit der Koalitionseinigung, da die von einem skrupellosen epochalen Lügner Friedrich Merz durch einen faustischen Pakt wieder Wahrheit und Vernunft erkaufte Kanzlerschaft näherrückt, lassen CDU und SPD nach und nach die Masken fallen – und zeigen ganz offen, welche Grausamkeiten und rücksichtsloser Planspiele sie mit der finanziellen und wirtschaftlichen Zukunft der Deutschen so vorhaben. Die Zeichen stehen auf noch mehr Staatsquote, noch mehr Gebühren und Abgaben, noch mehr Steuern, noch mehr Klima-Umurziehung, noch mehr Enteignung und noch mehr Verarmung. Die Vollendung des linksgrünen Sozialismus mit seiner systemimmanent zwingenden Verelendung rückt näher.

Eigentlich waren “spürbare finanzielle Erleichterungen” – ein zentrales Minimalversprechen von Union (und – absurderweise, da hier nicht wirklich ernstzunehmen – auch der SPD). Doch kaum ist der Koalitionsvertrag unterzeichnet, weisen die seitherigen Ankündigungen der Wahlbetrügerpartei CDU in Person von Friedrich Merz und Torsten Frei, aber auch SPD-Chef Lars Klingbeil klar darauf hin, wo es künftig langgeht: In den noch fetteren, noch gefräßigeren Schuldenstaat. Alle Versprechen waren nichts als Wahlkampfrhetorik. Denn statt Entlastung drohen Kostensteigerungen, massive Einschnitte – und Steuererhöhungen.

“Tiefe Einschnitte” – was sonst

Bereits vor einer Woche kündigte Merz bei Caren Miosga frech und gänzlich unverblümt an, dass durch einen höheren CO2-Preis „alles teurer wird“ – insbesondere beim Heizen und an der Zapfsäule. Mit einer so schamlosen wie paternalistischen Haltung will ausgerechnet Merz (“links ist vorbei, grün ist vorbei!”) die Bürger durch steigende Kosten für Autos und Kraftstoffe linksgrün erziehen. Ein extremerer Widerspruch zu den vollmundigen Ankündigungen der Union im Wahlkampf , “den Mittelstand zu entlasten”, ist nicht mehr vorstellbar. Statt Unterstützung werden die Bürger mit höheren Lebenshaltungskosten belastet – ein Schlag nicht nur ins Gesicht von Pendlern, sondern auch von Familien, die auf Mobilität angewiesen sind.

Als nächstes sorgte diese Woche dann der Merz-Domestike Thorsten Frei – ein nicht minder rückgratloser und opportunistischer CDU-Verhandler – für Entsetzen: Er sprach ganz ungeniert und offen von „tiefen Einschnitten“ bei Gesundheit, Pflege und Renten – um Verteidigungsausgaben zu finanzieren. „Wir sollten den Menschen nicht Sand in die Augen streuen“, sagte er wörtlich. Genau das aber tut die Union, indem sie soziale Sicherungssysteme opfert, die für Millionen essenziell sind, um Deutschland nicht nur einer aberwitzigen und existenzbedrohenden Kriegseskalation auszusetzen, sondern auch völlig verschobene politische Prioritäten zu finanzieren. Dem ebenfalls von der CDU vollmundig herausposaunten Wahlversprechen, “soziale Sicherheit zu bewahren”, ist damit ein Bärendienst erwiesen.

Fratze des Sozialismus

Und nun schießt auch noch der designierte Finanzminister Lars “Antifa” Klingbeil von der SPD den Vogel ab: Trotz eines Koalitionsvertrags, der eigentlich Steuererhöhungen ausschließt, hält er sich eine Hintertür eben dafür offen. „In turbulenten Zeiten kann man nichts grundsätzlich ausschließen“, sagte er der Funke-Mediengruppe. Damit bricht die SPD ihr Versprechen, keine neuen Belastungen für die Bürger einzuführen. Besonders perfide: Klingbeil verweist auf Merz’ eigene Zweifel an einem strikten Nein zu Steuererhöhungen, um die SPD-Position zu rechtfertigen.

Die gestrige Meldung, dass führende Ökonomen in Kürze von mehr als 50 Prozent Sozialabgaben ausgehen, rundet diese Potpourri des Schreckens ab. Den Deutschen wird so wenig Geld wie nie zum Leben bleiben, während die Politik ihre perverse Transformationpolitik in allen Bereichen – Energie und Wirtschaft, Mobilität, Familie, Bevölkerung und Kultur – unbeirrt fortsetzt. Die Horror-Koalition aus CDU, CSU und SPD zeigt bereits vor Amtsantritt ihr wahres Gesicht: Es ist die Fratze des Sozialismus und die Aussicht auf die linksgrünste Politik, die es je gab und die sogar die Ampel in den Schatten stellt. Statt Entlastung drohen den Bürgern höhere Kosten, Abbau sozialer Sicherheit und neue Steuern. Dieses Regierungsprogramm ist ein flammender Appell an Leistungsträger, Fleißige und Vermögende, diesem Land samt ihrem Geld so schnell wie möglich den Rücken zu kehren, bevor dieser Linksstaat auch noch den Letzten um sein Hab und Gut bringt.