Während die AfD kriminalisiert wird: Kinderporno-Skandal in Ramelows Linkspartei – und keinen interessiert’s

Wenige Wochen vor den Landtagswahlen im Osten führt das politisch-mediale Kartell, der faktische Einheitsblock der selbsternannten Musterdemokraten in Tateinheit mit ihren Prätorianermedien, einen permanenten pseudo-moralischen Zersetzungsfeldzug gegen die AfD. Dabei zeigt das herrschende Ambiente jener, die andere zum “Demokratiecheck” schicken und die Opposition kriminalisieren wollen, stets aufs Neue seine eigene moralische Verkommenheit. Besonders deutlich wird das gerade in Thüringen, wo ebenfalls am 1. September gewählt wird: Am Dienstag wurden dort die Büro- und Privaträume eines Abgeordneten der Linken-Landtagsfraktion, also eines Parteigenossen von Ministerpräsident Bodo Ramelow, wegen Besitzes und Beschaffung von Kinderpornografie durchsucht. Der Mann soll sich sogar über die IP-Adresse des Landtags in Pädophilen-Foren im Darknet eingewählt haben.

Ramelow versucht, den ungeheuerlichen Vorfall dadurch zu entschärfen, dass er von „Vorwürfen zum Privatleben“ seines Fraktionsmitglieds schwafelte. „Als Fraktion haben wir jegliche Unterstützung der Ermittlungsarbeit von Staatsanwaltschaft und Polizei gewährleistet und sichern dies auch im weiteren Verfahren zu. Es ist jetzt Aufgabe der Staatsanwaltschaft, das Ermittlungsverfahren fortzuführen und den Straftatvorwurf konsequent und lückenlos aufzuklären“, sonderte auch Fraktions-Chef Steffen Dittes das in solchen Fällen stets übliche doppelmoralische Geschwätz ab – als sei es noch ein besonders erwähnenswertes Entgegenkommen, das man die Ermittlungen unterstütze.

Für Linke gelten andere Maßstäbe

Um den Skandal perfekt zu machen, darf der Beschuldigte, der auf seinen Plakaten tatsächlich auch noch expressis verbis für „Sicherheit“ und „Anstand“ wirbt, weiterhin für die Landtagswahl am 1. September auf dem Ticket der Linkspartei kandidieren. „Die Wahlzettel sind bereits gedruckt, die Unterlagen verschickt. Es ist rechtlich unmöglich, die Kandidatur zurückzuziehen“, redete sich ein Linken-Sprecher heraus. Der Beschuldigte könne nur nachträglich seine mögliche Wahl ablehnen. Dahingehend hat der Betroffene, der natürlich weiterhin volle Anonymität genießen darf, jedoch bezeichnenderweise keine Anstalten gemacht und sich nicht einmal geäußert. Bisher lässt er lediglich Ämter und Wahlkampfaktivitäten ruhen.

Man kann sich unschwer vorstellen, welcher Orkan wohl losgebrochen wäre, wenn es sich hier um einen AfD-Politiker handeln würde, der sich derartigen Vorwürfen gegenübersähe. Die Identität des Mannes wäre längst an die Medien durchgestochen worden, dass er weiterhin zur Wahl stünde, wäre, allen rechtlichen Vorwänden zum Trotz, unvorstellbar. Wie so oft, gelten für Linke auch hier andere Maßstäbe: Das jahrzehntelange Flirten der Grünen mit der schamlosen Sexualisierung von Kindern und lupenreiner Pädophilie wurde und wird nach Kräften aus den Medien herausgehalten und allenfalls bei direkter Konfrontation als peinliches Relikt der Vergangenheit bagatellisiert, das man angeblich längst überwunden habe. Auch der Linken-Abgeordnete kann sich – zumindest vorläufig – darauf verlassen, anonym zu bleiben; hier zeigen die Medien nicht eine Spur des Eifers, den sie im Umgang mit herbeiphantasierten oder bösartig insinuierten Höcke-Skandalen an den Tag legen und denken nicht daran, den Kinderpornofreak aus Ramelows Stall ans Licht der Öffentlichkeit zu zerren. Offensichtlich will man alles vermeiden, was der AfD noch mehr Stimmen zutreiben könnte. Deshalb erlebt Deutschland hier ein weiteres, widerliches Festival der politischen Heuchelei und Verlogenheit.