Während die Grünen vom Endsieg träumen, entdeckt Scholz die Diplomatie wieder

Jetzt ist neuerdings wieder auch Olaf Scholz unter die Putinversteher, Wehrkraftzersetzer und Russland-Annäherer gegangen – oder wie sollen wir das verstehen: Nachdem er gestern 90 Minuten (!) mit dem russischen Präsident telefoniert hat, während Selenskyjs unverschämter Flegelbotschafter Melnyk auf Twitter ausflippt und rumpöbelt (so sehr, dass darüber Kevin Kühnert beleidigt seinen Twitter-Account löschte), und während laut Forsa-Umfrage erstmals eine Mehrheit der Deutschen gegen eine Fortsetzung des selbstmörderischen Sanktionskurses ist: Da gießen die grünen und gelben Kriegstreiber weiter munter Öl ins Feuer und fabulieren vom ukrainischen Endsieg.

Nachdem Christian Lindner sein infantiles und abwegiges Postulat „Die Ukraine muss diesen Krieg gewinnen!” gerade erst wieder erneuert hat, drehen die Grünen richtig auf. Außenministerin Annalena Baerbock wiederholte in einer erneuten fremdschamwürdigen Rede im Bundestag ihre verlogene, ignorante Schwarzweißmalerei zu den angeblich hilfsbedürftigen Ukrainern, und verdeutlichte, dass sie ihr Prager Bekenntnis, es sei ihr scheißegal was ihre Wähler denken, wirklich ernst meint: Die Deutschen, so Baerbock vom Duktus her, sollten sich nicht so anstellen wegen der paar Gasrechnungen, wenn Ukrainer um ihr Leben bangen müssten.

Baerbocks Mischung aus Beschränktheit und unterirdischem Zynismus

Auch die Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann kennt keine Deutschen mehr, sondern nur noch Ukrainer: Sie wettert gegen „Zögerlichkeit“ bei Waffenlieferungen – ausgerechnet in Anbetracht der ukrainische Militäroffensive und Gebietsgewinne gegen die „russische Besatzungsmacht” (die lediglich in zwei zuvor schon separatistischen Teilrepubliken steht) müsse nun der Westen erstrecht die Dynamik des Vormarschs unterstützen. Und obwohl Russland nach Aussagen der proukrainischen Kriegsregierung ja nur mehr in der Defensive ist, trötet Haßelmann laut „Redaktionsnetzwerk Deutschland”: „Wir dürfen Putins Aggression nicht mit Zögerlichkeit begegnen!“ Es müsse jetzt darum gehen, „im Bündnis” zu agieren und „jeden Tag (zu) prüfen, ob wir mehr leisten können, die Ukraine in diesen kritischen Momenten zu unterstützen.“ Deshalb solle Deutschland jetzt endlich Panzer liefern. Bei solchen Forderungen kann sie sich der Sympathien der FDP-Megäre Marie-Agnes „Slawa Ukraini” Strack-Zimmermann sicher sein.

Dies allerdings hatte sogar SPD-Verteidigungsministerin Christine Lambrecht ausgeschlossen: Noch kein einziges westlichen Land habe Kampfpanzer geliefert; für Russland wäre das eine rote Linie – und möglicherweise der Anlass für eine kritische Ausweitung des Krieges. Auch wenn die Gefahr besteht, dass er morgen schon wieder alles vergessen hat: Es ist es richtig und sinnvoll, dass Scholz – aus welchen wahren Gründen auch immer, ob Einsicht oder Opportunismus – den Gesprächsfaden mit dem Kreml wieder aufnimmt – bevor uns ausgerechnet die kriegslüsternen grüne Weiber wirklich noch in den Dritten Weltkrieg stürzen.