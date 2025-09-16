Während die Kirchenoberen Vielfalt predigen, knallt beim Malteser-Hilfswerk die bittere Migrationsrealität voll rein

Während die katholischen Kirchenoberen sich mit inquisitorischem Eifer am Kampf des Linkstaates gegen die AfD beteiligt und sich über die Caritas an der muslimischen Massenmigration eine goldene Nase verdient, hat die katholische Hilfsorganisation der Malteser eine Studie vorgelegt, die die katastrophalen Folgen dieser Migration für das Bildungssystem schonungslos aufzeigt. Daraus geht hervor, dass Kinder mit Migrationshintergrund, die mittlerweile mehr als ein Drittel der Schüler in Deutschland ausmachen, sehr viel seltener einen Schulabschluss schaffen. 2023 hatten 74 Prozent der Menschen ab 15 Jahren ohne Schulabschluss einen Migrationshintergrund. Bei denen, die keinen beruflichen Bildungsabschluss hatten, lag diese Zahl bei fast 50 Prozent.

Bei standardisierten Leistungstests schneiden Kinder mit Migrationshintergrund schlechter ab als solche ohne Migrationshintergrund. 2024 sprachen 14 Prozent der Kinder in öffentlich geförderter Kindertagespflege und in der Familie kein Deutsch. Zudem gehen Migrantenkinder seltener in den Kindergarten. 2023 lag die bundesweite Betreuungsquote unter den drei- bis sechsjährigen Kindern mit Migrationshintergrund bei 77 Prozent, bei Gleichaltrigen ohne Migrationshintergrund bei 99 Prozent. Studienautor ist der Freiburger Wirtschaftsprofessor Lars Feld.

Immer noch nichts gerafft

Der erklärte gegenüber „Bild“: „Im Vergleich zu ihren Altersgenossen ohne Einwanderungsgeschichte erzielen Kinder mit Einwanderungsgeschichte in Mathematik und Naturwissenschaften schlechtere Ergebnisse. Das darf nicht sein. Wenn wir in diesem Bereich der Sozial- und Bildungspolitik nicht erfolgreich ansetzen, lassen wir ein enormes Potenzial für unser Land einfach brachliegen“. Sebastian Schilgen, der Geschäftsführer der Malteser Werke, sagte: „Wer in Deutschland ohne Schul- oder Berufsabschluss bleibt, hat überdurchschnittlich oft eine Einwanderungsgeschichte. Das darf uns nicht ruhen lassen. Wir brauchen bessere Bildungs- und Qualifizierungsangebote, damit Herkunft nicht über Lebenschancen entscheidet.“

Auf die richtigen Erkenntnisse folgen also auch hier wieder nur die üblichen Phrasen. Mehr Betreuung, mehr Sprachkurse, mehr Integration und so weiter – kurzum alles, was schon seit 10 Jahren erkennbar nicht funktioniert hat, sollen es richten. Wer das alles leisten und wie es bezahlt werden soll, verrät man nicht. Sie haben es auch 10 Jahre nach der Pandorabüchsenöffnerin Merkel nicht gerafft: Es ist schlicht unmöglich, solche Massen von Migranten zu integrieren, selbst wenn sie es wollten, was in den allermeisten Fällen aber nicht so ist. Den Kindern werden die Ablehnung und der Hass auf Deutschland vorgelebt, irgendwelche Bemühungen, die Sprache zu lernen und sich für das Leben in dieser Gesellschaft zu qualifizieren, gibt es kaum – und dazu besteht auch kein Grund, wenn Arabisch an den meisten Schulen bereits die Mehrheitssprache ist, viele Klassen zu 80 und mehr Prozent aus Migrantenkindern bestehen, Integration gar nicht verlangt wird und man Sozialleistungen auch ohne jede Gegenleistung erhält. Dies ist das Grundproblem, das längst außer Kontrolle geraten ist und dem Land eine gigantische Hypothek in sämtlichen Lebensbereichen aufgebürdet hat.