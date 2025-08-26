Während Merkel stolz auf ihr Zerstörungswerk ist, versinkt Deutschland in Gewaltexzessen

Der Angriff auf einen US-Studenten in Dresden, der in der S-Bahn jungen Frauen zur Hilfe eilen wollte, die von einer Migrantengruppe belästigt wurde, und seine Courage fast mit dem Leben bezahlte, als ein polizeibekannter Syrer mit dem Messer auf ihn einstach, schockierte die letzten zwei Tage die Weltöffentlichkeit und rief sogar die US-Botschaft auf den Plan; das Video des jungen Mannes ist ein erschütterndes Zeitdokument, das die Zustände in diesem Land auf den Punkt brachte. Der vom “Stern” zu einem “Vorfall” bagatellisierte und von zahlreichen linken Medien erst gar nicht thematisierte Angriff reihte sich freilich ein in eine ganze Kaskade weiterer Übergriffe und Gewalttaten, die in Deutschland inzwischen zum Alltag gehören.

Ein Blick auf die Polizeimeldungen vom Wochenende zeigt wieder einmal das Ausmaß der öffentlichen Unsicherheit und Gefährdungslage: In einem Freibad im unterfränkischen Kitzingen wurde ein 20-jähriger Syrer verhaftet, weil er zwei 13-und 14-jährige Mädchen sexuell belästigt haben soll. Die 13-Jährige habe nach dem Vorfall um Hilfe geschrien, sich losgerissen und einen Bademeister verständigt. Unmittelbar danach soll der Syrer noch eine 14-Jährige verbal belästigt haben. Der Bademeister habe den Verdächtigen dann festgehalten, bis Polizisten ihn mitnahmen. Er sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. Die 13-Jährige wurde mit leichten Verletzungen vor Ort ärztlich behandelt. Am frühen Samstagabend traten zwei Männer in Dortmund zunächst auf einen 42-jährigen Mann ein und rammten ihm dann ein Messer in den Körper als er am Boden lag. Das Opfer wurde lebensgefährlich verletzt. Zuvor soll es eine verbale Auseinandersetzung gegeben haben. Die Verdächtigen konnten bislang nicht gefasst werden. Sie sollen etwa 20 Jahre alt sein und dunkle, lockige Haare haben.

Messergewalt und kein Ende

Am Berliner Humboldt-Forum gerieten am Samstagabend zwei Männergruppen aus acht bis zehn Personen aneinander, die unter anderem aufeinander einstachen. Sechs Männer im Alter von 20 bis 26 Jahren wurden verletzt, einer der Männer musste vor Ort reanimiert und im Krankenaus notoperiert werden. Alle Beteiligten waren Afghanen. In der Nacht zum Sonntag wurde eine 25-jährige Frau in Saarbrücken völlig aus dem Nichts heraus von einem unbekannten Mann in den Oberschenkel gestochen. Die Frau konnte sich noch selbst in Sicherheit bringen und wurde dann ins Krankenhaus gebracht. Beim Täter soll es sich um einen Mann „mit ausländischem Erscheinungsbild“ gehandelt haben. Der Tatort liegt mitten einer Waffenverbotszone, die den Täter aber offenbar nicht sonderlich beeindruckte.

Ebenfalls am Sonntag schoss ein Jugendlicher am Geraer Südbahnhof mit einer Softairpistole auf eine 62-jährige Zugbegleiterin. Zuvor hatte er sich mit einem anderen Jugendlichen in der Regionalbahn von Gera nach Saalfeld danebenbenommen und war deshalb von der Frau des Zuges verwiesen worden. Verletzungen trug sie glücklicherweise nicht davon. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen der Landes- als auch der Bundespolizei, konnten die Jugendlichen nicht gefasst werden. Der Schütze wird auf 16 bis 18 Jahre geschätzt und soll südländischer oder arabischer Herkunft sein – leider kaum überraschend.

Honecker’scher Wirklichkeitsverlust bei Merkel

Die vorige Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern ist nur ein kleiner Ausschnitt der Verhältnisse in einem Land, das von zehn Jahren durch die einsame Entscheidung einer entweder verbrecherisch fahrlässigen oder vorsätzlich bösartigen Kanzlerin sturmreif gemacht wurde. Und wie zum Hohn lobte sich die Unperson Merkel, die für ihre epochale Zerstörungspolitik längst vor Gericht gehörte, im aktuellen “Spiegel”-Interview auch noch für ihre verlogenen und zynischen Phrasen – und postuliert allen Ernstes, Deutschland habe “es geschafft”.

In der subjektiven Realität Merkels, die sich vom Wirklichkeitsverlust ihrer einstigen DDR-Vorkämpfer Erich und Margot Honecker nach deren Entmachtung 1989 in nichts unterscheidet, mag sich dies so darstellen; was jedoch wirklich geschafft wurde, kann man außerhalb der degenerierten Wohlstandsblasen bei Tag oder Nacht, in der Großstadt oder in der tiefsten Provinz überall und jederzeit “erleben”: Jeder und Jede kann inzwischen permanent zum Opfer von Messerstechern oder Vergewaltigern werden – und fast immer gehören sie der arabisch-muslimischen Klientel an, die Merkels Grenzöffnungspolitik mit irreversiblen Folgen ins Land gespült hat und die Deutschland nicht mehr loswerden wird – weil sie sich in rasender Geschwindigkeit vermehren, weil immer mehr von ihnen nachkommen und weil vor allem schon ein Sechstel von ihnen, mit zunehmender Tendenz, zu “Deutschen” gemacht wurde. Jedem in diesem Land (außer Dunja Hayali und anderen Unverbesserlichen in ihrem geistigen Wandlitz) ist längst klar, wohin die Reise geht.