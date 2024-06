Während Messeropfer Stürzenberger operiert wird, beschimpft ihn Hetz-Publizist Mario Sixtus als “Rassist”

Neben vielen anderen Relativierern und Täter-Opfer-Umkehr-Giftmischern der deutschen Haltungsmedienzunft fühlte sich gestern auch der seit Jahren für seine linksradikalen Hetzereien berüchtigte Ex-ZDF-Journalist, Filmemacher und Journalist Mario Sixtus berufen, sogleich eine Verlautbarung zum Mordversuch an dem Islam-Kritiker Michael Stürzenberger abzugeben. Auf der Plattform „Bluesky“ schrieb Sixtus folgendes: „Liebe Journalistenkollg*innen, können wir bitte Rassisten, Rassisten, nennen und sie nicht zu ‚Islamkritikern‘ erheben?! Auch wenn sie Opfer von Gewalt wurden, macht sie das nicht zu Religionswissenschaftlern. Danke!“ Natürlich durfte auch der obligatorische Hitler-Bezug nicht fehlen, den Sixtus als „der österreichische Landschaftsmaler und Judaismuskritiker“ bezeichnete, um damit anzudeuten, dass dies der Beschreibung Stürzenbergers als Islam-Kritiker ähnele.

Stürzenberger überlebte gestern mit knapper Not die Messerattacke eines fanatischen Moslems auf dem Mannheimer Marktplatz. Während er selbst trotz schwerer Messerverletzungen wieder auf dem Weg der Besserung ist, liegt ein Polizist, der ebenfalls angegriffen wurde, nun im künstlichen Koma. Zu dem Zeitpunkt, als Sixtus diese selbst für seine Verhältnisse besonders widerlichen Hassparolen absonderte, wurde Stürzenberger gerade notoperiert. Sixtus konnte es also nicht einmal abwarten, ob er das Attentat überlebt – und es war ihm völlig egal, dass sein unsäglicher Kommentar sich noch ekelhafter ausnehmen würde, wenn Stürzenberger den Hass des arabisch aussehenden Täters mit dem Leben bezahlt hätte.

Kein Scheinargument zu abwegig

Damit befindet Sixtus sich aber voll auf der Linie des Linkstaates und all derer, die Stürzenberger – nicht ohne Häme – selbst für den Angriff verantwortlich machen, nach der Devise “sowas kommt von sowas“; eine Lesart, die sich gerade bei Linken und Grünen aktuell großer Popularität erfreut, denen kein Scheinargument zu abwegig ist, um den verhassten “Rechten” die Schuld an allem zu geben, einschließlich islamistischer Gewalt, wie etwa hier:

Wer so denkt, hat nicht nur völlig das Prinzip von Meinungs- und Redefreiheit verraten, der zeigt auch, wie verschoben und verkommen seine moralischen Maßstäbe sein müssen. Und es sind genau diese nützlichen Idioten, die der zunehmend militanten Islamisierung des öffentlichen Raums in Deutschland den Nährboden bereiten. Keine Sylter Partygesänge, sondern exakt solche Relativierungen und Verfemung legitimer Kritik als angebliche “permanente Hetze“, die eben zwangsläufig zur “Reaktion bei Menschen” führe (eine unfassbare Euphemisierung bestialischer Messergewalt!), sind ein Straftatbestand. Denn hier handelt es sich um echte Volksverhetzung. Michael Stürzenberger betreibt eine Islamaufklärung, die stets faktenbasiert ist – was seine Gegner umso mehr zum Überschäumen bringt, wie die auf Youtube wohldokumentierten zahllosen Videos seiner bisherigen Auftritte und dortiger muslimischer Anfeindungen belegen.

Stürzenberger , der zwischen 2003 und 2004 als Sprecher der CSU in München tätig war, die Partei aber 2011 verließ, weil sie sich weigerte, die vom Islam ausgehende Gefahr anzuerkennen, kämpft seit Jahren gegen erbitterte Widerstände gegen die Islamisierung Deutschlands und Europas. Er setzt sich unter anderem für ein Verbot des Baus von Moscheen ein und schreckt auch vor der direkten Konfrontation mit radikalen Muslimen nicht zurück. Im Gegensatz zu Sixtus, der jahrelang ein bequemes Schmarotzerleben auf Kosten der deutschen Zwangsgebührenzahler führte, die er so sehr verachtet, riskiert Stürzenberger Leib und Leben für seine Überzeugungen.

Beißhemmung der Staatsgewalt

Doch statt Anerkennung und Solidarität des Rechtsstaat trug es ihm den Hass des Linksstaats und seiner eingewanderten mohammedanischen Komplizen ein: Neben unzähligen Morddrohungen durch Muslime und verbaler Gewalt von Linken wurde Stürzenberger auch noch vom bayerischen Verfassungsschutz beobachtet und taucht dort unter der Rubrik „Verfassungsschutzrelevante Islamfeindlichkeit“ auf. Eine ungeheuerliche Schande, aber leider eben auch nichts Ungewöhnliches in einem Land, in dem einfach jeder politisch-moralische Kompass verlorengegangen ist und so gut wie nichts mehr stimmt.

Wohin nicht etwa Islamkritik, sondern die absurde Islam-Verharmlosung durch die deutschen Behörden führt, das hat man gestern wieder einmal auf besonders schreckliche Weise gesehen: Die von oben verordnete “Beißhemmung” der Staatsgewalt führt dazu, dass Polizisten selbst noch im Angesicht des akuten Terrors zögern, zur Waffe zu greifen und den finalen Rettungsschuss zu setzen (und zwar bevor zwei Menschen lebensgefährlich verletzt werden). Und Sixtus und seinen Gesinnungsgenossen fällt nichts Besseres ein, als Menschen, die ihren Kampf gegen die islamische Gefahr beinahe mit dem Leben bezahlt haben, noch als Rassisten zu diffamieren und mit Adolf Hitler zu vergleichen. Hier zeigt sich abermals der völlige charakterliche Bankrott just der Kaste, die dieses einst blühende und integre Land zu einem verlogenen und verlorenen Sauhaufen und Shithole gemacht hat, indem sie es in seine jetzige existenzielle Bedrohung geführt haben. Pfui, pfui und nochmals pfui.