Während weiter die Messer blitzen, erzieht das ZDF die Deutschen zur “Vielfalt”

Auch wenn alleine der Hinweis auf dieses Ärgernis wieder mal als “Populismus” in eine bestimmte Ecke gestellt werden soll: Dass der Kommentator im ZDF-Eröffnungsspiel Deutschland-Schottland mal eben den Text der deutschen Nationalhymne abänderte in “Einigkeit und Recht und Freiheit und natürlich Vielfalt…”, ist wieder einmal typisch. Julian Reichelt schreibt auf Twitter/X: “Hört endlich auf, unseren Fußball mit Euren linken Kampfbegriffen kaputt zu machen. In jedem anderen Land würde der Typ kein Spiel mehr kommentieren.” Er hat recht. Es reicht endgültig! Ich persönlich muss und will nicht ständig von den GEZ- Medien auf die angeblich so bereichernde “Vielfalt” im Lande hingewiesen werden. Ich lebe in der Stadtmitte und kann diese “Vielfalt” täglich sehen und hören.

Gleichzeitig ploppte dann noch die Nachricht auf, dass bei Magdeburg ein Täter – erneut ein Afghane – einen Mann erstochen und dann bei einer privaten EM- Party drei weitere schwer verletzt hat… Für dasselbe ZDF, dessen Moderator mit Blick auf das deutsche Team die “Vielfalt” zum Bestandteil der Hymne machte, war es übrigens nur ein “Vorfall”.

Purer Zynismus?

Dort lautete die Meldung wörtlich: “Vorfall bei Fußballparty: Polizei erschießt Angreifer Ein Mann hat in Wolmirstedt in Sachsen- Anhalt mehrere Menschen auf einer privaten EM-Party in einem Hof angegriffen und drei schwer verletzt. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Magdeburg soll er zuvor bereits in einer nahe gelegenen Plattenbausiedlung einen Mann erstochen haben.”

So etwas mag inzwischen viele nicht weiter interessieren. Mich aber schon… Denn es passiert praktisch täglich. Was denken sich die Sender eigentlich, wenn sie uns mit derartigen Aussagen “erziehen” wollen? Ist es der pure Zynismus, Überheblichkeit oder doch ihre eigene Einfalt (statt Vielfalt)? Die Menschen können diese propagierte “Vielfalt” nicht länger ertragen, wenn ihr mittlerweile täglich Mitbürger zum Opfer fallen. Was daran ist eigentlich so schwer zu verstehen?