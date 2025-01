Wärmepumpen-Wahnsinn: Bitte greifen Sie nicht nach dem Strick, wählen Sie bloß endlich anders!

Haben Sie schon eine Wärmepumpe? Wenn ja, handelt es sich vermutlich um eine Luft-Wasser-Wärmepumpe. Falls Sie in einem gut gedämmten Neubau mit optimal ausgelegter Fußbodenheizung wohnen, dürften Sie vermutlich noch recht entspannt sein. Anders sieht es aus, wenn Sie in einem älteren, weniger gut gedämmten Haus leben und Ihre Heizung mit Vorlauftemperaturen betreiben müssen, die deutlich über 35 Grad Celsius liegen. Haben Sie in den letzten Tagen mal auf Ihren Stromzähler geschaut? Falls nicht, sollten Sie das bei schwachen Nerven vielleicht lieber lassen. Wollen Sie trotzdem wissen, was sich bei Ihnen in Sachen Heizungskosten tut? Wenn Ihre Nerven nicht die besten sind, nehmen Sie vorher vielleicht ein Valium – natürlich nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt oder Apotheker. Und falls Sie am Alpenrand oder in anderen Gegenden wohnen, wo die Temperaturen kürzlich auf unter minus 10 Grad gefallen sind, rate ich Ihnen: Besser nehmen Sie gleich zwei Pillen! Aber bitte, auch das nur nach Absprache mit Arzt oder Apotheker.

Nun werden Sie feststellen, dass Ihre Heizkosten – sprich: Ihr Stromverbrauch – sprunghaft gestiegen sind. Den viel gepriesenen COP (Coefficient of Performance), mit dem man Ihnen die Wärmepumpe verkauft hat, müssen Sie jetzt relativieren. Selbst wenn Sie in einem topmodernen, hervorragend gedämmten Haus wohnen und Ihre Heizung mit Vorlauftemperaturen von 35 Grad betreiben können, werden Sie merken, dass Ihr Verbrauch rasant steigt. Warum? Es liegt nicht nur daran, dass es draußen kälter geworden ist; das wäre ja noch verständlich. Vielmehr verschlechtert sich der COP bei sinkenden Außentemperaturen dramatisch. Werfen Sie einen Blick auf das folgende Diagramm: Bei plus 15 Grad Außentemperatur hätte Ihre technisch perfekte Wärmepumpe einen COP von 5,5 erreicht. In der vergangenen Nacht, bei minus 5 Grad, ist dieser Wert aber rapide auf 2,8 gesunken. Und wenn Sie – so schön es dort auch ist – im Alpenvorland wohnen und minus 10 Grad hatten, dann stehen Sie plötzlich nur noch bei einem COP von 2,2.

Übrigens war es alles andere als einfach – um es genauer zu sagen, es war sogar äußerst schwierig –, das obenstehende Diagramm im Internet aufzutreiben. Solche Informationen möchte man dem zukünftigen Wärmepumpenbesitzer offenbar lieber ersparen. Mein Tipp: Machen Sie eine Kopie davon und bewahren Sie sie gut auf! Wer weiß, vielleicht können Sie es eines Tages noch einmal gebrauchen.

Doch was bedeutet das Dargestellte nun für Sie? Nun, in der kalten Nacht zahlen Sie in dieser Situation plötzlich das 2,5-Fache an Stromkosten (COP 5,5 durch COP 2,2 ergibt 2,5). Umgerechnet in Euro bedeutet das: Bei plus 15 Grad kostet Sie eine Kilowattstunde Heizenergie rund 7,3 Cent (angenommene 40 Cent durch 5,5 ergeben 7,3 Cent). Bei minus 10 Grad hingegen zahlen Sie dafür 18 Cent pro Kilowattstunde – ein satter Anstieg! Doch das ist noch nicht das Schlimmste. Denn richtig tragisch wird es, wenn man den Gesamtverbrauch betrachtet: Bei minus 10 Grad benötigen Sie etwa die sechsfache Heizenergie im Vergleich zu der bei plus 15 Grad. Ihre tolle COP von 5,5 (bei 15 Grad) hilft Ihnen also genau dann, wenn es richtig kalt wird, herzlich wenig.

Wenn Sie einen wunderschönen Altbau am Alpenrand besitzen und sich dazu haben überreden lassen, eine Luft-Wasser-Wärmepumpe einzubauen, ohne das ganze Gebäude aufwendig zu modernisieren, dann müssen Sie jetzt wirklich sehr mutig sein. So viele Valium können Sie gar nicht einnehmen, um das zu verkraften, was auf Sie zukommt. Denn für diesen Fall existiert im Diagramm nicht einmal eine Kurve – aus gutem Grund: Stellen Sie sich einfach eine Linie vor, die unterhalb der hier noch genannten 55 Grad verläuft: Schon bei knapp unter 0 Grad Außentemperatur dürften Sie eine COP von 1 erreicht haben. Übersetzt heißt das, dass Sie jetzt den vollen Strompreis von angenommenen 40 Cent pro Kilowattstunde für die Heizleistung zahlen. Zum Vergleich: Für Ihre alte Gasheizung (die Sie vermutlich noch betrieben haben, bevor es einen grünen Wirtschafts- und Klimaminister gab) haben Sie etwa fünf Cent pro Kilowattstunde ausgegeben. Jetzt zahlen Sie das Achtfache.

Kein Grund zum entspannten Zurücklehnen

Aber bitte, greifen Sie nicht nach dem Strick, der irgendwo im Keller herumliegt – das müssen Sie wirklich nicht. Haben Sie stattdessen den Mut, bei der nächsten Wahl eine Partei zu unterstützen, die diesem Unsinn endlich ein Ende setzt! Und falls Sie nun denken: “Zum Glück betrifft mich das nicht, ich habe weder einen topmodernen Neubau noch einen unrenovierten Altbau am Alpenrand!”, dann lassen Sie sich gesagt sein: Alle anderen Wärmepumpenbesitzer liegen irgendwo zwischen diesen Extremen. Auch sie können sich beim Blick auf Ihren Stromzähler nicht entspannt zurücklehnen.

Übrigens: Heute vormittag, am 14. Januar 2025 um 10 Uhr, können die Windkraftanlagen an der Nord- und Ostseeküste weiterhin Strom erzeugen, da dort aktuell Windgeschwindigkeiten von 6 bis 8 Metern pro Sekunde gemessen werden. Doch die Stromausbeute bleibt auch dort eher mager. Im restlichen Bundesgebiet dürften hingegen die meisten Windräder stillstehen, da die Windgeschwindigkeiten an den meisten Tagen des neuen Jahres schlicht zu gering sind, um nennenswerte Windenergie zu produzieren (weitere Details dazu finden Sie hier). Und nachts? Da gibt es sowieso keinen Strom aus Photovoltaik. Sollten uns unsere europäischen Nachbarn – Franzosen, Norweger, Dänen oder Schweizer – in einer solchen Situation mit Strom unterstützen können, wäre das gut. Aber wenn auch ihre Kapazitäten an ihre Grenzen stoßen, dann könnte es – nein: dann wird es ganz sicher – zu einem Blackout kommen! Und dann? Dann friert Ihre Immobilie ein, und alles ist im Eimer.