Die großen Meeresströmungen der Erde transportieren seit Hunderten von Millionen Jahren warmes Wasser aus den Tropen nach Nordeuropa. Die Temperaturdifferenz treibt das Globale marine Förderband an und bildet quasi die ewigen Wärmekraftwerke, die die Klimaschwankungen weltweit antreiben. Die Ozeane sind der Schlüssel zum variablen Klima der Erde: Sie binden 91 bis 93 Prozent der gesamten gespeicherten Wärmeenergie, welche die wichtigsten tropischen Meeresströmungen zur Nordhalbkugel der Erde antreibt. Der atlantische Golfstrom ist das bekannteste dieser System. Dadurch ihn wird verhindert, dass der größte Teil Europas in einem Klima wie in Grönland gefriert.

Es ist angesichts der schieren Dimension dieser Systeme wenig sinnvoll, das globale Klima dem Spurengas CO2 zuzuschreiben, dessen Konzentration bei 420 ppm liegt, was 0,042 Prozent der Atmosphäre entspricht. Wasserdampf hingegen hat einen mindestens 100-mal größeren Einfluss auf die Wärmespeicherung des Planeten, insbesondere in tropischen Gebieten, wo er bis zu 75 Prozent der regionalen Erwärmungskapazität ausmacht.

Die Hauptströmungen sind großräumige, kontinuierliche Bewegungen des Meerwassers, die durch Wind, Gezeiten und Dichteunterschiede (thermohaline Zirkulation) angetrieben werden. Diese sind in fünf große subtropische Wirbel unterteilt. Für eine vollständige thermohaline Zirkulation benötigt ein einzelnes Wasserpaket rund 1.000 Jahre. Während sich die Atmosphäre täglich verändert, speichern die Ozeane auf gewisse Weise das “thermische Gedächtnis” der Erde.

Neben dem Atlantischen Golfstrom ist der Kuroshio im Pazifik das zweite wichtigste Meeresströmungssystem der Erde. Beide transportieren Wärme polwärts und beeinflussen so das globale Klima. Und der Antarktische Zirkumpolarstrom transportiert das größte Wasservolumen. Angesichts dieser hochkomplexen und riesigen Konvektionszonen wird der menschgemachte Einfluss auf das Weltklima marginal.