Waffenschein-Schikane gegen AfD-Mitglieder: Entwaffnung unbescholtener Einheimischer, während Messer und Macheten zu Alltags-Accessoires werden

Der staatlich geschürte Generalverdacht gegen AfD-Mitglieder und Oppositionelle in Deutschland geht munter weiter und sucht sich immer neue Betätigungsfelder, auf denen sich die propagandistisch befeuerte Paranoia vor “Delegitimierern”, “Antidemokraten” und ”Umstürzlern” ausleben lässt. So werden, wie bereits in Niedersachsen und anderen Bundesländern, auch in Sachsen nun schon seit März Waffenscheine völlig unbescholtener Menschen überprüft, bloß weil sie in der AfD sind. Als Vorwand dient auch natürlich wieder die rein politisch motivierte Einstufung des Landesverbandes als angeblich „erwiesen rechtsextremistische Bestrebung“ durch den parteipolitisch durchfilzten und weisungsgebundenen Verfassungsschutzes. Dieser hat nach obskuren “Einzelfallprüfungen” im ersten Halbjahr 2025 bereits 71 Namen an die Landkreise weitergeleitet, damit diese erteilte Waffenerlaubnisse schikanös auf den Prüfstand stellen – wohlgemerkt ohne dass irgendwelche Hinweise auf Missbrauch oder Fehlverhalten vorlagen, sondern lediglich auf Grundlage eines ideologischen Gesinnungschecks.

In zwei Fällen in Leipzig sei inzwischen die Waffenerlaubnis widerrufen worden, hieß es, doch 50 Fälle seien noch nicht abgeschlossen. Wer in Sachsen für die AfD bei einer Wahl kandidiere oder für diese Partei ein Mandat übernehmen, betätige sich aktiv für eine als erwiesen extremistisch eingestufte Landespartei und unterstütze diese, lautet der schlichte Vorwand. Informationen über Kandidaturen würden im Regelfall im Amtsblatt öffentlich bekannt gemacht und seien damit allgemein verfügbar. Für die Einzelfallprüfungen bezieht man sich auf das allgemeine nachrichtendienstliche Informationsaufkommen. Woher diese Informationen allgemein stammen, könne “aus Gründen des Geheim- und Methodenschutzes” nicht offengelegt werden, wurde auf Anfrage mitgeteilt.

Rechtsstaatliche Formalität werden Nebensache

Natürlich genügt eine bloße Parteimitgliedschaft in einem Rechtsstaat nicht ansatzweise, um erteilte Genehmigungen wie die Erlaubnis zum Waffenbesitz zu entziehen – und schon gar nicht im Fall einer Partei, die als Ganzes lupenrein auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung steht, die (im Gegensatz zu hierzulande regierenden grünen und linken Extremisten) weder die Systemfrage stellt noch de facto grundgesetzwidrige Programmpunkte vertritt und die – allem Verbots-Geraune und aller Verhetzung zum Trotz – ganz nebenbei auch noch die stärkste politische Kraft im Lande ist. Um erteilte Waffenscheine oder -besitzkarten entzogen zu bekommen, müsste man sich schon eindeutig verfassungsfeindlich betätigen oder Mitglied in einer Vereinigung sein, die verfassungsfeindliche Bestrebungen verfolgt – und zwar rechtskräftig eingestuft durch höchste Gerichte, nicht auf Grundlage von arbiträren Privateinschätzungen fanatisierter Bürokraten und linker Politkommissare im Fieberwahn nach ein paar Stunden X- und Facebook-Quellenexegese.

Doch solche Formalitäten sind in diesem Staat schon lange Nebensache; in einem Land, das auf derselben willkürlichen Basis AfD-Kandidaten das passive Wahlrecht entzieht und sie von Bürgermeister- und Kommunalwahlen ausschließt, verwundern solche Verwaltungsakte dann auch nicht mehr. Wo jegliche reale Verfassungsfeindlichkeit gänzlich fehlt, muss man eben eine solche erfinden – und schon sind der Entrechtung und Diskriminierung unliebsamer Personengruppen Tür und Tor geöffnet, wie bereits in zwei früheren dunklen Kapiteln der deutschen Geschichte probat einstudiert.

Entwaffnung hier, zunehmender Blutrausch da

Als nächstes wird AfDlern dann vermutlich auch die Fahrerlaubnis entzogen, weil man ihnen auf derselben Grundlage lächerlicher Pseudo-“Gutachten” des Verfassungsschutzes im Auftrag der Politik die charakterliche Zuverlässigkeit zum Autofahren abspricht? Dass Menschen, die sich keiner persönlichen Verfehlung schuldig gemacht und ihre Waffenerlaubnis nie missbraucht haben, die Waffen entweder zur bl0ßen Selbstverteidigung oder zu sportlichen Zwecken halten, anlass- und grundlos kriminalisiert werden, nur weil sie sich für eine nicht verbotene Partei engagieren, die bei der sächsischen Landtagswahl 2024 mit 30,6 Prozent zweitstärkste Kraft wurde, ist alleine schon eine skandalöse Verhöhnung elementarster rechtsstaatlicher Prinzipien.

Noch unsäglicher dabei ist jedoch der Umstand, dass zeitgleich die Messergewalt und der Gebrauch sonstiger tödlicher Blankwaffen infolge des zunehmenden Blutrauschs gemeingefährlicher Problemmigranten in diesem Land politisch heruntergespielt, medial negiert und von linken Aktivisten gedeckt und indirekt gefördert wird. Die eigenen Bürger wehrlos machen, während eine Fünfte Kolonne von Eroberern, islamistischen Gefährdern und “Schläfern” in diesem Land immer weiter anwächst: Das ist der Befund. Man muss schon sehr blauäugig und optimistisch sein, dahinter keine planvolle Absicht zu erkennen.