Wagenknecht goes Hamas: Wird das BSW zur Sammlungsbewegung für einen neuen National-Sozialismus?

Vorab an dieser Stelle erst einmal eine dringende Empfehlung: Sehr geehrte Frau Wagenkecht, Sie leiden – offenkundig wegen einer problematischen Jugend in einer geschlossenen Anstalt namens „DDR“ – an einer prosozialistischen Wahrnehmungsstörung! Das tut uns zwar aufrecht leid – aber müssen die Deutschen denn ständig unter dem Elend verkrachter Existenzen leiden, die ihre Fehlsozialisation in politische Psychosen zum Leidwesen aller übertragen, von Hitler bis Merkel (und etlichen mehr)? Mit Ihrer jüngsten Pro-Hamas-PR-Großveranstaltung im historischen Aufmarschgebiet Berlin, zelebriert im Ungeist eines messianischen antijüdischen Wahns und trittsicher auf den Spuren deutscher Vernichtungslust gegen alle Wie-auch-immer-“Anderen“ wandelnd, wird nun auch für den Letzten erkennbar, wohin Sie sich mit ihrem bizarren Irrlauf von stalinistischen „kommunistischen Plattformen“ über die SED-Linkspartei bis zu ihrer heutigen Führersekte „BSW“ bewegten, seit Sie aus dem Käfig des Zonen-Zoos ausgebrochen sind. Daher nun mein vollauf ernstgemeiner Ratschlag: Benennen Sie Ihren politischen Haufen doch bitte um in “NS/PH – Sarah Wagenknecht“ für “nationale Sammlungsbewegung/ pro Holocaust 2.0”. Das wäre dann zur Abwechslung wenigstens mal ehrlich.

Ist diese Einleitungskritik zu harter Tobak? Mitnichten. Eher subsumiert sie die realitätsnahe Zustandsbeschreibung für einen Mob, der sich im Jahr 2025 ganz ungehindert und unbehelligt vorm Brandenburger Tor glückselig vereint in den Armen liegt, blanken Judenhass verbreitet und sich voll Dankbarkeit und Genugtuung über die sinnstiftenden Terrorakte der Hamas-Genossen in Nahost in großer Schar zusammenfindet. Für den oben genannten Umbenennungsvorschlag und einen sich gegebenfalls anschließenden konstituierenden „Wagenknecht-Reichsparteitag“ böte sich als Tagungsort übrigens die „zweite EU-Hauptstadt“ Straßburg an – am besten am 14. Februar.

Von Straßburg 1347 bis Südisrael am 7. Oktober 2023

Warum dieses Datum? Nun: Als die Pest ab 1347 über Europa kam, wurden die Juden – dank damaliger Ausprägungsformen von Mobbing und Hetze durch die “Anständigen” – vorsätzlich und wider besseres Wissen beschuldigt, die Brunnen vergiftet zu haben. Monate, bevor die Seuche Straßburg erreichte, wurden daher die so unschuldigen wie wehrlosen Juden der Stadt in einem teuflischen Pogrom, das am bewussten 14. Februar 1349 seinen Höhepunkt erreichte, in einem unfassbar sadistischen Massaker abgeschlachtet – ganz ähnlich wie auch an jenem 7. Oktobern durch die blutrünstigen Hamas-Verbrecher. Täter waren damals christliche Gutmenschen, die alles jüdische Leben, dessen sie habhaft werden konnten, vernichteten und totschlugen; damals übrigens noch ohne Geiselnahme. Billiger Pseudovorwand: Seuchenpanik. Dieser vorausgegangen waren wahrlich beunruhige Nachrichten, die ab Ende 1348 auch die Reichsstadt Straßburg erreichten: Danach überfiel eine unbekannte Krankheit – eben der besagte “Schwarze Tod” – ganze Landstriche und raffte ihre Bewohner binnen kürzester Zeit dahin. Zugleich zerstörten Aufstände die hergebrachte Ordnung.

Rasch machte das Gerücht die Runde – geschürt von Händlern und Adligen, die bei jüdischen Geldverleihern in der Schuld standen –, Untersuchungen hätten ergeben, dass die nahende apokalyptische Seuche keineswegs vom Himmel geschickt, sondern von Menschenhand verbreitet worden sei – und zwar eben durch die brunnenvergiftenden Juden. Was folgte, hat der Straßburger Chronist Jakob Twinger von Königshofen in dürre Worte gefasst: „das größte Sterben, das je gewesen“. Am 14. Februar wurden dann in der Metropole des Elsass die Juden zusammengetrieben, zum Teil gefoltert und schließlich in einer eigens errichteten riesigen Hüttenkonstruktion kollektiv dem Feuertod überantwortet. 2.000 sollen es nach Twinger mindestens gewesen sein. Straßburg war bei weitem nicht das einzige Pogrom dieser Zeit, doch eines der mörderischsten – und es mutet an wie eine Blaupause für die Hamas bei ihrem brachialen Abgriff auf die jüdische Bevolkerung vom 7. Oktober mit über 1.000 bestialisch ermordeten Juden plus hunderten weiterer Opfer.

Sinnfälliges Datum

Insofern wäre der 14. Februar also durchaus ein sinnfälliges Datum, um ein fröhliches Jubiläum zu feiern. Kombinieren könnte man es ja dann gleich mit der Lobpreisung, dass linke Regierungen von Australien über Kanada bis Großbritannien und nun auch Frankreich einen Palästinenserstaat, der unweigerlich ein Terrorstaat sein wird, anzuerkennen bereit sind. Für Wagenknecht sicher eine große Genugtuung; dann könnte diese sich ständig häutende Schlange ein Zeichen unterm Banner der primitiven Antisemiten setzen: „Die Juden sind an allem schuld und das für immer und ewig und überall!“ Abe der Reihe nach; machen wir erstmal einen Schwenk in die Vergangenheit, bevor wir auf die Hamas-Versteherin Sarah Wagenknecht der Gegenwart zurückkommen, die heute unter den Flaggen eines judenrein gemeinten freien „Palästinas“ und ähnlichen Teufelsbannern schamfrei demonstriert – und das in der versifften Hauptstadt eines heruntergekommenen Landes, welches einst Gaskammern für den technisch fortgeschrittenen Massenmord an Juden erfunden hatte.

Es ist gerade einmal ein Jahrzehnt her, dass dieses Land noch irgendwie ein völlig anderes war. Vor 2015 war Deutschland noch weitgehend normal, geerdet, moralisch intakt. So kam es am 16. Juni 2011 zu einer bedeutsamen Fachtagung des deutschen Verfassungsschutzes in Potsdam. Bei dieser außergewöhnlichen Veranstaltung ging es ums Thema „Kultur des Hasses – Extremisten und Musik“, wie auch der dazugehörige, äußerst lesenswerte Tagungsband mit zahlreichen Beiträgen damals noch echter Experten (im Gegensatz zu den bestellten linker Haltungsaffen, die sich heute überall inhaltsleer in allen Bereichen äußern) betitelt war. Als Höhepunkt und Hauptredner trat damals, zum Abschluss des Treffens, vor den versammelten Verfassungsschützern aus dem ganzen Land der “vielseitig aktive Hamburger Medienjournalist und Musiker Jürgen Stark” auf, wie ihn der Tagungsband auswies. Für seinem außergewöhnlichen Vortrag über die „Kunst der Provokation“ erntete Stark minutenlange Standing Ovations von den Schlapphüten – für seine wortgewandte, authentische Beschreibung der Gefahren des sich ständig wandelnden Extremismus, den er besonders im latenten Hass auf jüdische Menschen erkannte und exemplarisch beschrieb. Bitterer Spoiler: Diesen damals wirklich noch erkennbar rechtsstaatlich inspirierten, parteiunabhängigen, unideologischen und innerlich sittlich-demokratisch verfassten Verfassungsschutz gibt es dank Merkels Zersetzungswerk und Gesinnungsfuror heute nicht mehr – und solche wirklich informativen, horizonterweiternden Veranstaltungen eben auch nicht mehr.

Als der Verfassungsschutz noch auf dem Boden des Grundgesetzes stand…

In seiner damaligen Rede sagte Stark: „Extremisten unterschiedlichster Couleur haben mitunter mehr Verständnis füreinander, als man es als Außenstehender vermuten könnte. Denken Sie nur an diverse APO-Karrieren im Nachkriegsdeutschland bei denen Aktivisten der Roten-Armee-Fraktion scheinbar plötzlich zu Parteisoldaten der NPD und anderer rechtsextremer Verbindungen mutierten. Auch wenn ich mir heute so ansehe, wie sich in weiten Teilen der Partei ‚Die Linke‘ und deren Umfeld ein neu-alter Antisemitismus ungeniert austobt, wie ausgerechnet Linke mit der hässlichen Fratze des unbelehrbaren Judenhassers herumrennen und gemeinsam mit der islamofaschistischen Hamas den Staat Israel vernichten und die Juden ins Meer treiben wollen, dann kann man sich nur verwundert die Augen reiben ob dieses kollektiven Hasses, der bei diesem Thema Links- und Rechtsextremisten mit Islamisten zutiefst vereint und diese Lager wie ein übles Monster mit drei Köpfen aussehen lässt: Radikal und irgendwie miteinander verbunden. Die (gemeinsame) Ablehnung von Demokratie und Menschenrechten macht vieles möglich. Auch diverse ‚ewige Konvertiten‘, die eben noch aus Ost-Berlin ihre SED-Order für den ‚antiimperialistischen Kampf‘ in Hamburg oder Bottrop erhielten, sind inzwischen in Teilen von der DKP zur nächsten Moschee abgewandert. Den Hass auf Amis und Israel haben sie mitgenommen. Agitprop-Experten wie zum Beispielen ehemalige linke DKP-Schriftsteller munitionieren nun heute die islamische Kalifat-Internationale mit ihrem Wissen über die Schwachstellen der Demokratie und die Schwächen bei der Abwehr von Radikalen. Pack schlägt sich, Pack verträgt sich.“

Das war vor über 14 Jahren und an Aktualität hat die damalige Einschätzung Starks nichts eingebüßt (mit dem Unterschied, dass ihm für solche Worte heute vermutlich nicht mehr der Applaus der Verfassungsschützer sicher wäre, sondern mindestens eine Einstufung durch selbige). Die Linke hat seitdem die Masken völlig fallen lassen. Womit wir im Berlin der Gegenwart wären, beim Pack-Treffen für Heuchler, Hasser und Hamas-Versteher – und wieder bei Sahra Wagenknecht. Vorletztes Wochenende hatte diese nunmehrige oberste Betroffenheitssimulantin der linken Schickeria eines inzwischen moralisch wie sturzbesoffen abwärtstaumelnden Landes nach Berlin gebeten – und an ihrer Seite heruntergekommene Show-Größen, welche ihren jeweiligen politischen Kompass schon lange verloren haben. Dem frisch geschmiedeten Bündnis der BSW-Volkstribunin Wagenknecht gehörten auch – leider – der Schauspieler Dieter Hallervorden sowie, als intellektueller Antipode, der Proll-Rapper Massiv an. Das unheilige Trio hatte am Brandenburger Tor zur Kundgebung gegen das israelische Vorgehen im Gaza-Krieg aufgerufen.

Geistige Umnachtung

Wortreich vollführte Wagenknecht dort ihren thematischen, kaum getarnten Anschluss an die Ideologie der von Hitler in Nahost quasi ideologisch mitbegründeten Hass-Hamas, welcher er die „Endlösung der Judenfrage“ in die Wiege als Tauflied mitgegeben hatte : “Jeder Krieg ist ein Verbrechen”, säuselte sie heuchlerisch. Sich verteidigen auch? Aber sicher – wenn es um Israel geht. Juden dürfen sich nicht wehren. Viele Demonstranten schwenkten dazu in vollkommener geistiger Umnachtung ernsthaft Fahnen mit der Friedenstaube, doch auch „Free Palestine“-Flaggen wurden hier haufenweise geschwenkt, jede ein mörderischer Ruf nach Säuberung des Nahen Ostens von “Zionisten” und damit auch Nachfahren der Juden, die Massenmord und Vertreibung überlebt haben. Denn wenn die Juden erst einmal allesamt ins Meer getrieben sind, soll es natürlich diese verkappte Islamistenflagge sein, von Aschkalon bis Nazareth weht, wenn dort erst einmal die blutige Scharia regiert und jedes Menschenrecht mit Füßen tritt.

Und die Medien? Stellten Wagenknecht erneut wohlwollend als Pazifistin dar. Was ihr beim Einsatz gegen den Ukraine-Eskalationskurs noch hoch anzurechnen war, gerät im Fall des Nahostkonflikts – mit ihrer Gleichsetzung der Reaktion auf Barbarei mit der Barbarei selbst, mit der Umdeutung eines Abwehrkampfs zum “Völkermord” – zur zynischen Heuchelei, doch die linke Journaille, von denselben israelfeindlichen Ressentiments zerfressen, feiert sie dafür. So geht inhaltsleerer Dumpfbacken-Journalismus heute: Alles Pillepalle, Friede, Freude, “from the River to the Sea”, wen interessieren da noch Ursache und Wirkung, Kausalitäten? Ob “Info-Spots” auf ZDF-“heute” oder alle anderen knalldoofen Nachberichte des hirngeschädigten Mainstrems: Sie alle verschweigen geflissentlich, wer hier eigentliches Täter und Opfer ist, wer hier seit Jahrzehnten einem pausenlosen Bomben- und Raketenterror ausgesetzt ist und, würde er sich nicht seit 77 Jahren militärisch schützen, tatsächlich schon längst ausgerottet wäre.

Hier wächst zusammen, was zusammengehört

Auch dass sich Wagenknecht offenbar nicht zu schade ist, um offenbar als Sammelbecken und Vereinigungsplattform aller hier lebenden Judenhasser jedweder Couleur zu dienen, spricht Bände. So wurden hier dann auch versprengte Reste realer, echter Neoazi-Gruppierungen gesichtet, die aus Michael Kühnens einstiger „Hansa-Bande“ und der „Aktionsfront Nationaler Sozialisten” (ANS) hervorgingen und heute im Osten des Landes – zum Glück völlig erfolgs- und bedeutungslos – herumdümpeln; dank Sahra und ihren Hassgefährten erhalten sie nun wieder neuen Auftrieb, Seit‘ an Seit‘ mit eingefleischten linken Antisemiten. Auch deutliche Sympathien für den militanten Islam und ein deutsches Kalifat waren in der BSW-Gefolgschaft beim Berliner Hass-Happening überdeutlich vertreten – auch wenn Wagenknecht selbst davon vielleicht gar nichts mitbekommen haben mag. Doch diesen Schmutz zieht man an, wenn man dieser dunkle Tor aufstößt, und mit so etwas muss eine Parteichefin rechnen, wenn sie sich für diese Propaganda hergibt.

Einmal mehr outete sich die vom politischen Absturz bedrohte Wagenknecht hier als linientreue SED-Kaderkommunistin, die am linken Rand ihres Lagers fischt und mit ihrer früheren Linkspartei offenbar darum wetteifert, wer sich am blindwütigsten für die Sache des antizionistischen arabischen Befreiungskampfes, für palästinensische Terror-Camps und damit auch für Islamfaschisten und Terror engagiert. Hier wächst zusammen, was zusammengehört: Die strikt antiisraelische SED-Bonzokratie mit akademischen Antiamerikanern im Kampf gegen den „großen Satan” USA. Wagenknechts Anhänger sind vielfach im Osten zu finden; von dort müllen sie mit Slogans wie „USrael“ oder “IsraHell” das Netz voll, eifern für den nächsten, diesmal garantiert klappenden Sozialismus, gegen den Kapitalismus und den „Faschisten Donald Trump“. All das kann man im BSW-Umfeld, ebenso wie bei westdeutschen Altlinken hören und lesen. Damit wären dann praktisch alle Zutaten für einen neuen deutschen National-Sozialismus angerührt; er muss dafür allerdings im Gestrüpp des BSW erst noch gemeinsam aufrichten. Und wer weiß? Vielleicht finden BSW und Linkspartei unter der gemeinsam Klammer Judenhass und Pali-“Solidarität” ja doch wieder zusammen? Noch ein paar Kundgebungen unter der Erweckerin Wagenknecht, dazu vielleicht demnächst ein paar erste Probe-Pogrome mit geladenen Gästen aus dem frisch anerkannten “Palästina“ – dann sollte das doch problemlos klappen mit der nächsten “Entjudung” Berlins und Restdeutschlands! Und Sarah empfängt dann die Ehrendelegation der Hamas in Berlin. Hoch die internationale Solidarität!