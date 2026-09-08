Die AfD wird von 50 Prozent (!) aller Männer gewählt. Bei Frauen kommt sie nur auf 39 Prozent. Auch bei der Wählergruppe der 35- bis 69-Jährigen kommt die Siegmund-Partei auf etwa 50 Prozent, bei der Generation 70+, die in Sachsen-Anhalt fast ein Viertel der Gesamt-Bevölkerung ausmacht, stürzt der Anteil dann dramatisch auf 31 Prozent ab. Die “Gender-Gap” ist auch bei den Wählern der CDU bemerkenswert: Die regierenden, nun auf 17,2 Prozent halbierten Christdemokraten kommen bei den Männern des Landes gerade noch auf 15 Prozent, bei den Frauen sind es immerhin 19 Prozent. Noch dramatischer ist ein Altersgruppenvergleich: Bei den 18- bis 59-Jährigen wählt nur jeder Zehnte (!) die CDU, die über 60-Jährigen heben sie mit 27 Prozent Zustimmung dann aus dem Status einer Splitterpartei wieder nach oben. Die künftige Irrelevanz der CDU ist damit schon demographisch besiegelt. 14 Prozent der 18 bis 34-Jährigen wählen die Linke, bei den mittleren Altersgruppen sind es gerade mal 7 Prozent. In der Wählergruppe 70+ kommen sie dann wieder auf zweifellos DDR-nostalgische 11 Prozent. Merke: Bei den politisch zurechnungsfähigen Erwachsenen hat Links relativ wenig zu melden.

Interessant auch ein Blick auf die Erststimmen und Wahlkreise: Die AfD liegt in 217 von 218 Gemeinden vorn und gewinnt 38 von 41 Wahlkreisen. Würde man dieses 92,8-Prozent-Ergebnis der Parlamentszusammensetzung zugrundelegen, stünden der AfD 77 von 81 zu vergebenden Sitzen zu. Da ihr prozentualer Zweitstimmenanteil aber lediglich 39 Sitze erlaubt, erhält die nur lediglich ein zusätzliches Direktmandat über den Wahlkreisweg. Zwei Direktmandate in Halle und eines in Magdeburg gehen mit Erststimmenanteil von 30–40 Prozent an die Linke; hier kommt die AfD nur auf ein Viertel der Stimmen. Der Hintergrund ist eine deutlich jüngere Sozialstruktur, die nicht durch Wertschöpfung, sondern durch Hochschulen, Kultur, Dienstleistungen und Verwaltung geprägt ist.

Politischer Paradigmenwechsel nur angedeutet

Eine Randnotiz vom Wahlabend: Der in der ARD-Wahlrunde zugeschaltete AfD-Chef Tino Chrupalla wird von den wütenden Wahlverlierern Luigi Pantisano (Linke), Franziska Hoppermann (CDU) und Tim Klüssendorf (SPD) bei jedem seiner Statements regelrecht zugebrüllt. Als er seinerseits einmal dem SPD-Generalsekretär widerspricht, wird er vom Moderator umgehend gemaßregelt. Leider fällt Chrupalla nicht ein, die dreiste Behauptung Klüssendorfs, sämtliche Geldflüsse an NGOs lägen ja “transparent” auf dem Tisch, mit dem Verweis auf die nach wie vor unbeantworteten 551 Fragen und der ausdrückliche Weigerung Klingbeils zu kontern, eine Statistik zu eben diesen Geldflüssen vorzulegen, weil diese Arbeit viel „zu umfangreich und zeitintensiv“ sei. Ein bedauerliches und schweres Versäumnis.

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Wenn Ulrich Siegmund trotz Popstar-Status, euphorisierendem Wahlkampf und einer noch nie dagewesenen Unzufriedenheit mit der Regierungskoalition in Berlin trotzdem nicht auf eine absolute Mehrheit kam, dann lag das also an Frauen, der Generation 70+ und den eher urban geprägten Wählermilieus der beiden Großstädte Halle und Magdeburg. Insgesamt deutet die Wahl zwar einen politischen Paradigmenwechsel an; da in Sachsen-Anhalt allerdings die Voraussetzungen für eine Politikwende unter Führung der AfD auch so günstig waren wie nirgendwo sonst in der Bundesrepublik, scheint der Leidensdruck der Deutschen für eine Abwahl der neuen sozialistischen Einheitspartei Deutschlands insgesamt noch immer nicht auszureichen.