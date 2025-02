Wahlplakat-Lügen: Die Propaganda der Altparteien (I)

Bei meinem Streifzug durch die Wahlplakat-Landschaft meiner Heimat fielen mir erneut die vor mehr als 60 Jahren gefallenen Worte eines meiner Lehrer ein: “Nirgends wurde und wird – und es dürfte auch weitergehen wie bisher – so viel gelogen wie auf einer Beerdigung. Oder hat man jemals davon gehört, dass dort ein ‚Spitzbube‘ beigesetzt wurde?“ Heute würde mein Lehrer – der schon vor Jahrzehnten verstarb – wohl auch die Politiker in seine nur allzu wahre Aussage einbeziehen. Möglichweise waren Politiker damals durchaus aufrichtiger; vor allem aber waren sie ehrlicher, was nicht zuletzt aber auch in den Worten des ersten Bundeskanzlers der Bundesrepublik Deutschland, Konrad Adenauer (1876 – 1967), zum Ausdruck kommt: „Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern?“ Immerhin gelang es Adenauer, auch einmal zu seinen Irrtümern zu stehen. Solche Eingeständnisse von Politikern sind heutzutage genauso Mangelware wie ehrenvolle Rücktritte.

Ich erinnere mich noch sehr gut an die 1950er und 1960er Jahre des vergangenen Jahrhunderts, als wir damalige Jugendlicher den Abgeordneten sowohl des Land- als auch Bundestages, die im Gegensatz zur aktuellen Situation allesamt über eine qualifizierte Berufsausbildung verfügten, mit höchster Achtung begegneten. Lang, lang ist’s her. Denn schon seit Jahrzehnten geht es mit der ethisch-intellektuellen Reputation der Politiker stetig bergab und ich maße mir sogar an, den Zeitpunkt des Beginns dieser fatalen Entwicklung einzugrenzen: Sie fällt mit dem Erscheinen der Grünen auf der politischen Bildfläche vor mehr als 40 Jahren zusammen. Seit vielen Jahren hält das mehr und mehr ins Negative abgleitende Bild des Politikers auch Einzug in die Wissenschaft. Wie oft vernahm ich schon Worte wie „diesem oder jenem Professor mangelt es zwar an wissenschaftlicher Qualifikation; aber dafür ist er ein glänzender Politiker…“?

Hauptverantwortliche für unzählige Fehlentwicklungen

Im Verlauf meines Streifzugs durch die Wahlplakat-Landschaft beschränke ich mich auf die sogenannten System- oder Altparteien – denn sie alle stellten die erste erste Reihe der maßgeblichen politischen Entscheidungsträger und sind folglich auch die Hauptverantwortlichen für unzählige Fehlentwicklungen und den bitteren gesellschaftlichen wie auch volkswirtschaftlichen Niedergang und fortschreitenden Dissens in diesem einst blühenden Land. In begrifflicher Anlehnung an den Status „Main-Spreader“, der im Zuge der Corona-Lüge (von eben diesem Altparteienkartell) den Ungeimpften menschenverachtenderweise zugeschrieben wurde, ist es mir ein großes Bedürfnis, diesen Ball auch einmal zu dieser miesen Polit-Clique zurückzuspielen und die Verantwortlichen des ständigen, ja unaufhörlichen „Lügen-Spreadings“ zu bezichtigen.

Obwohl schon immer eine Person der klaren, oft genug auch harten Worte, möchte ich mich bereits vor Beginn des folgenden Streifzugs, den ich hier auf Ansage! als Zweiteiler (Teil 2 erscheint in Kürze) konzipiert habe, dafür entschuldigen, sollte der Tenor der Aussagen der einen oder anderen Person doch etwas zu hart erscheinen. Aber niemand ist eben vollkommen. Lassen Sie mich im Folgenden nur einen sehr bescheidenen Einblick in die aktuellen Wahlplakat-Lügen dieses Landes vermitteln, der es gleichwohl in sich hat. Ich richte mein kritisches Auge in diesem ersten Teil auf die Parteien SPD und die Grüne, bevor dann in Teil 2 die FDP und die (Pseudo-)Opposition CDU unter meinen unerbittlichen Hammer geraten werden.

Dreiste Parolen der SPD

Zunächst einmal eine Kurzbeschreibung verschiedener Plakatmotive der SPD in diesem Bundestagswahlkampf:

Konterfei von Olaf Scholz, dazu der Text: “Mehr für Dich. Besser für Deutschland.” Darunter klein: “Olaf Scholz, Bundeskanzler”.

Konterfei von Olaf Scholz, dazu der Text: “Mit Sicherheit mehr Wachstum”. Darunter klein: „‚Made in Germany Bonus‘ für Arbeitsplätze und niedrige Strompreise. Besser für Dich”

Konterfei von Olaf Scholz, dazu der Text: “Mit Sicherheit stabile Renten”. darunter klein: “Garantiertes Rentenniveau. Jetzt und in Zukunft. Für Dich”

Abbildung eines QR-Codes mit SPD-Logo, dazu der Text: “Hier sind moderne Kitas und Schulen drin”

Analysieren wir nun diese Kampagne. Welche Absicht verfolgt de für Cum-Ex- und HSH-Nordbank-Milliardenverluste zu Lasten der Steuerzahler wesentlich mitverantwortliche Olaf Scholz, der eigentlich schon längst wegen Verdachts der Untreue und arglistigen Täuschung auf der Anklagebank zubringen müsste, mit komparativen Parolen wie „Mehr für….und besser für.…“ überhaupt? Zielt er damit nicht just darauf ab, uns weiterhin „reziprok“ beglücken (oder verarschen) zu wollen?

Worum es wirklich geht

Zumal es hier doch eigentlich in Wahrheit um folgendes geht:

Um ein “Mehr” für die Globalisten des digital-finanziellen Komplexes und des militärisch-industriellen Komplexes (MIC), und ein Weniger” für die hart Arbeitenden?

Um ein “Mehr” an Abzocke für einen völlig utopischen, dafür Billionen Euro schweren Klima-Wahnsinn?

Um ein “Mehr” an Abschaffung der Meinungsfreiheit und von Freiheits- und Bürgerrechte, wie dies bislang seine linksextreme, notorisch überforderte Innenministerin Nancy Faeser vertrat?

Um ein “Mehr” an Zuwanderung aus kulturfremden, wenig bildungsaffinen Weltregionen und damit noch mehr kaum integrierbaren Menschen in schon jetzt hoffnungslos überforderte Sozialsysteme auf Kosten der Steuerzahler?

Um ein “Mehr” an Kosten der für das tägliche Leben nötigen Bedürfnisse?

Um ein “Mehr” an Beiträgen zur Krankenversicherung, die dazu dienen, die volle Gratis-Mitversorgung derjenigen zu finanzieren, welche keinen Cent zur Solidargemeinschaft beigesteuert haben?

Um ein “Mehr” an steuerfinanziertem Bürgergeld, welches jedwede Anreize zur eigenen Leistungsbereitschaft konterkariert?

Um ein “Mehr” an das Land kontinuierlich in den Abgrund treibenden islamistischen Parallel-Gesellschaften einschließlich terroristischer Aktivitäten?

Um ein “Mehr” an Steuern, um mit der Ukraine eines der weltweit korruptesten Systeme als Fass ohne Boden zu finanzieren, mit der Folge, dass Deutschland trotz Rekordsteueraufkommen selbst das geld fehlt, um die Menschen in diesem Land vor dem Abgleiten in die Armut zu bewahren?

Um ein “Mehr” an importiertem, völlig intolerablem Antisemitismus und Terror, vorwiegend als Folge des unkontrollierten Zustroms von Menschen aus dem islamischen Kulturkreis mit bereits zahlreichen Opfern?

Unerträgliche Abgehobenheit

Scholz muss sich auch fragen lassen, woher er das Geld nehmen will, um die bereits in der Amtszeit seiner Vorgängerin völlig vernachlässigte Infrastruktur sanieren zu wollen. Die Steuern dafür wären zweifellos vorhanden gewesen – bloß wurden sie es für eine millionenfache kulturfremde Immigration in einem Volumen von 50 – 100 Milliarden Euro jährlich zweckentfremdet – mit anderen Worten veruntreut. Kaum etwas drückt Scholz‘ schier unerträgliche Abgehobenheit und Verarschung der Wähler mehr aus als der Wahlspruch „Mit Sicherheit mehr Wachstum“ und „Mit Sicherheit sichere Renten“. Müsste es realistischerweise hingegen nicht eher heißen „Mit Sicherheit in die völlige Staatspleite“? Drei volle Jahre ein Abwärtstrend in jeder Richtung und dann noch diese exorbitanten Lügen, die eigentlich die Gerichte bemühen müssten, falls diese noch unabhängig zu urteilen im Stande wären – geht es noch frecher?

Besonders der reißerische Slogan „Hier sind stabile Renten drin“ erweist sich dabei als absichtlich gestreute infame Lüge. Denn seit mittlerweile rund fünf Jahren halten die – nominal zwar leicht gestiegenen – Renten mit der weitaus größeren Inflation längst nicht mehr Schritt, sodass die Rentenbezieher deutlich mehr von ihrer Rente für die Bedürfnisse des täglichen Lebens aufwenden müssen und die Realrenten damit logischerweise geringer ausfallen Dazu setzt Scholz dem eigenen Lügengebilde auch noch die Krone auf, indem er die desaströseste Politik seit Gründung der Republik 1949 in ein „Besser für Deutschland“ umetikettieren will. Angesichts dieser Chuzpe bleibt mir nur mehr das Résumée, dass Scholz anscheinend auch noch den allerletzten Bezug zu politischem Restanstand und Wirklichkeit eingebüßt (und folglich nicht mehr alle Tassen im Schrank) hat.

Üppiges Sündenregister

Damit möchte ich es, die SPD betreffend, bei diesem bereits überaus üppigen Sündenregister bewenden lassen und nun zum Bündnis 90 / Die Grünen: überleiten. Auch hier zunächst die Kurzbeschreibung verschiedener grüner Plakatmotive in diesem Bundestagswahlkampf:

Konterfei von Robert Habeck, dazu der Text: “Zuversicht.” Darunter klein: “Ein Mensch, ein Wort”.

Grünen-Logo, dazu der Text: “Natur und Klima schützen”. Darunter klein: “Ein Bündnis, ein Wort”.

Grünen-Logo, dazu der Text: “Frieden in Freiheit sichern”. Darunter klein: “Ein Bündnis, ein Wort”.

Grünen-Logo, dazu der Text: “Schulen und Kitas sanieren”. Darunter klein: “Ein Bündnis, ein Wort”.

Grünen-Logo, dazu der Text: “Leben bezahlbar machen”. Darunter klein: “Ein Bündnis, ein Wort”.

Konterfei des jeweiligen Kandidaten, dazu der Text (Beispiel): “Mit Lukas Schmitt für den Wahlkreis Waldshut”. Darunter klein: “Ein Mensch, ein Wort.”

Wieso Robert Habeck (den man in Anlehnung an seine Parteifreundin Annalena Baerbock auch mit Robert “H-Bock” ansprechen könnte) sich anmaßt, ausgerechnet mit dem Slogan „Zuversicht“ eine derart dümmliche, jeder Realität spottende Wahlpropaganda zu betreiben, ist ein Rätsel, das wohl nur er auflösen kann – was er jedoch weder will noch kann. So dreist wie Habeck kann nur einer argumentieren, der schon vor langer Zeit die Bodenhaftung verloren hat (und nicht nur die); der jeder Realität entflohen ist, der seine Unfähigkeit selbstgefällig nicht einsehen will der wie ein widerspenstiges Kleinkind und vollständig in seine selbstgestrickte utopische Parallelwelt eingetaucht ist. Habeck sollte sich schnellstmöglich in psychiatrische Behandlung begeben.

Als Dauerzensur getarnte Freiheit

Es ist schon schier unfassbar, dass sich die Grünen als vermeintliche Sachwalter des Natur und Klimaschutzes stetig neu erfinden; man blicke dabei nur auf die anhaltende Verspargelung der Landschaft mit Windmühlen und all die damit einhergehenden Konsequenzen für Mensch und Tier (wie milliardenfaches Schreddern von Vögeln, Fledermäusen und Insekten, aber auch gesundheitsschädlicher Infraschall), was bedingt, dass die Grünen mit dem Naturschutz nicht erst seit heute auf Kriegsfuß stehen. Auch berücksichtige man insbesondere auch solche Ungeheuerlichkeiten wie die Abholzung des – auf damaliges Bestreben eben der Grünen unter strikten Naturschutz gestellten – Reinhardswalds bei Kassel zwecks Errichtung weiterer Windräder der Schande. Wer dann auch noch das Wort „Klima schützen“ in den Mund nimmt, beweist seine intellektuelle Unreife (zumal sich eine statistische Größe wie das Klima weder schützen noch erwärmen oder abkühlen lässt).

Sodann der Slogan “Freiheit”. Was verstehen die Grünen darunter ? Die von “H-Bock” & Co. als Dauerzensur getarnte Freiheit, wie sie auch Nancy Faeser verkörpert? Dasselbe gilt für die Begriffsverdrehung “Frieden”. Das Unterfangen, den Frieden durch Milliarden Euro umfassende Waffenlieferungen an ein korruptes Regime zu sichern, kann nur noch als Bankrotterklärung dieser selbsternannten einstigen Friedenspartei interpretiert werden. Und für die Sanierung von Schulen und Kitas gilt dasselbe wie bereits oben bemerkt, zumal dieses Geld über Jahre hinaus wohl quantitativ in die Alimentierung der von Karin Göring-Eckhardt herbeigesehnten „Goldstücke“ weiter verplant sein dürfte. Und wer hat denn das Leben in den vergangenen Jahren vor allem für Geringverdiener und Kleinrentner immer weniger bezahlbar gemacht? Antwort: Die Grünen!

Bittere Erkenntnis

Allein schon seiner Ausbildung wegen verfügt der beispielhaft erwähnte obige Waldhüter Kandidat Lukas Schmitt – wie wohl alle „Grün-Schnäbel“, mutmaßlich kaum über hinreichende geschweige denn grundlegende Kenntnisse der auch von ihm im Rahmen der Klima-Problematik vertretenen Argument (siehe hier). Es stellt sich die Frage, ob er die Vorsilbe „auf“ beim Slogan „Aufschwung“ nicht mit „ab“ für „Abschwung“ verwechselt hat. Mein genereller Rat an die Grünen wäre, sich einfach mal der Realität, wie sie uns tagtäglich begegnet, endlich zu stellen und folglich Zusätze der Wahlplakate wie „Ein Bündnis, ein Wort und Ein Mensch, ein Wort“ schnellstmöglich zu ersetzen, etwa durch „Ein Bündnis, ein unhaltbares Versprechen“ respektive “Ein Mensch, ein unhaltbares Versprechen“! Dies wäre zumindest ehrlich und zutreffend.

Als Fazit der Schnellanalyse der plakatierten rot-grünen Wahlkampfparolen bleibt abermals die bittere Erkenntnis: Die Parteien präsentieren sich hier als Lösung, obwohl sie ausnahmslos für die Probleme stehen. Sie haben das Land offenen Auges in die bitterste politisch-ökonomische Lage seit Gründung der Bundesrepublik gebracht. Deshalb müssten sie – vorausgesetzt, der Wähler sieht dies genauso – unverzüglich auf die Oppositionsbänke verwiesen werden.

Teil 2 dieses Beitrags erscheint in Kürze.