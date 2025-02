Wahlplakat-Lügen: Die Propaganda der Altparteien (II)

In Teil 1 dieses zweiteiligen kommentierenden Streifzugs durch die Wahlplakat-Lügenpropaganda der Altparteien wurde das Sündenregister der beiden tragenden Säulen der Noch-Ampel-Hampeltruppe eingehend abgehandelt. Im vorliegenden Teil 2 soll nun sowohl dem bis November 2024 „Dritten im Bunde“ – der FDP – als auch der “Tarnopposition” CDU Aufmerksamkeit geschenkt und dazu, berechtigterweise, gleichfalls der große Hammer ausgepackt werden.

Bundesweite Plakatmotive der FDP zeigen die folgenden Motive:

Konterfei von Christian Lindner, dazu der Slogan: “Alles geben. Auch für Deinen Job.”

Konterfei von Christian Lindner, dazu der Slogan: “Schönreden ist keine Wirtschaftsleistung”

Christian Lindner muss sich schon seiner dreijährigen Rolle als finanzministrierender “(H)ampelmann” wegen die ernste Frage stellen lassen, was er als Finanzminister hinsichtlich der nun von ihm propagierten Jobs für Millionen Menschen überhaupt unternommen hat. In realiter hat er nichts anderes getan, als die ihm von Scholz, Habeck und Faeser untergejubelten Schandtaten mitzutragen. Insbesondere machte er sich mitschuldig an einer unfassbaren, sich laut McKinsey-Studie auf sechs Billionen Euro (!) summierenden „Energiewende“, bei der es sich um die größte Vernichtung von Wohlstand und Volksvermögen der Nachkriegsgeschichte handeln dürfte und die für die Deutschen nur Nachteile und Schäden mit sich brachte: Ein fragiler Versorgungsstatus im Energiebereich, eine extreme Verteuerung der Verbraucher- und Industriestrompreise und eine beispiellose Wirtschaftszerstörung. Hinzu kommen die völlig inakzeptable Beschneidung der Meinungsfreiheit, einschließlich der hirnrissigen Gender- und LGBTIQ-Agenda (Selbstbestimmungsgesetz!), die diese angeblich “freiheitliche” Partei mitverantworte.

Hat die FDP ihre politische Zukunft für immer verspielt?

Damit entpuppte sich die FDP als die größte Enttäuschung der vergangenen Regierung. Viele Wähler – auch unter denen, die sie bei der letzten Bundestagswahl am 26. September 2021 gar nicht gewählt hatten, erachteten sie dennoch als vermeintliches Korrektiv zur Schadensbegrenzung einer nur allzu überbordenden linksgrünen Politik: Leider hat die FDP diesem Anspruch nicht einmal im Ansatz entsprochen; die hat alles mitgetragen, hat die Bremse mit dem Gaspedal verwechselt und ihr Ausscheren aus der Berliner Muppet-Show kam viel zu spät. Wenn, dann hätte dies gesichtswahrend unmittelbar nach der Abschaltung der drei letzten sich noch in Funktion befindlichen Atomkraftwerke am 15. April 2023 erfolgen müssen. Verständlicherweise muss diese einstige “Partei der Wirtschaft” völlig zu Recht nun um den Wiedereinzug in den Deutschen Bundestag bangen. Womöglich aber hat sie auch ihre politische Zukunft für immer verspielt. Das wäre nur recht und billig.

“Schönreden”, wie es auf einem der FDP-Wahlplakate heißt, ist in der Tat keine Wirtschaftsleistung; diesbezüglich sind wir uns wohl alle einig. Allerdings hat es diese Partei leider über drei Jahre hinweg vermissen lassen, der „Schönrednerei“ (oder Schönfärberei) im Regierungslager den längst fälligen Arschtritt zu verpassen. Stattdessen ist sie nur allzu unterwürfig und mit aller Macht in Richtung Rezession und Deindustrialisierung mitmarschiert.

Kommen wir zu den bundesweiten Plakatmotiven der CDU. Sie zeigen, unter anderem:

Konterfei von Friedrich Merz, dazu der Slogan “Fleiß muss man wieder im Geldbeutel spüren”; darunter klein: “Beide Stimmen für die CDU”

Konterfei von Friedrich Merz, dazu der Slogan: “Ein Land, auf das wir wieder stolz sein können”; darunter klein: “Beide Stimmen für die CDU”

Nichtssagende Sprechblasen

Seinen Wahlspruch, dass man Fleiß endlich wieder im Geldbeutel spüren müsse, kann Merz in Anbetracht der bereits von Angela Merkel inszenierten leistungsfeindlichen Politik wohl kaum ernst gemeint haben. Denn wer für Millionen Menschen, zumeist ohne jede berufliche Ausbildung, ohne Zwang das Tor in dieses Land sperrangelweit offenhält und zulässt, dass Millionen schon „länger hier Lebende“ ungefragt für deren Rundumversorgung schuften und stets weniger Moneten in ihrem eigenen Portemonnaie vorfinden – so jemand kann es wohl kaum darauf angelegt haben, dem Fleiß wieder den ihm gebührenden Stellenwert zurückzuerobern.

Aber auch Friedrich Merz beließ es diesbezüglich vorzugsweise bei nichtssagenden Sprechblasen; auf solch einen Kanzler und ein solches Land sollen wir auch noch stolz sein ? Mehr Sarkasmus geht nun wirklich nicht. Was Merz will, hat er schon oft genug hinausposaunt. Was er aber auch kann respektive überhaupt umzusetzen in der Lage ist – darüber schweigt er sich beharrlich aus. Als erklärtem „Brandmaurer“ dürfte sein Entscheidungs- und Ermessensspielraum, welche für ihn nach der Wahl ein Zusammengehen allein mit der SPD und den GRÜNEN erlaubt, von Vornherein extrem gering ausfallen. Denn dem von ihm vollmundig verkündeten Wollen und dem faktischen Können stehen sowohl SPD als auch Grüne als unüberwindliche Hindernisse im Weg. Dank seiner selbstangelegten Hand- und Fußfesseln werden sich absehbar alle von Merz postulierten, angeblichen reformerischen Absichtserklärungen lediglich als leere Worthülsen (und niemals realisierbare Lippenbekenntnisse) erweisen.

Der böse Friederich

Dem bösen Friederich, diesem politischen Wüterich, scheint in der Tat gar nichts mehr heilig zu sein. Nicht einmal mehr die Sparguthaben der einfachen Leute sind mehr vor ihm sicher, denn auf diese gedenkt er ja ebenfalls zurückzugreifen, je nach Bedarf. Nicht nur mit seinen Bemerkungen, er könne sich Robert “H-Bock” Habeck, eine der unfähigsten Polit-Karikaturen im Nachkriegsdeutschland, auch weiterhin als Wirtschaftsminister vorstellen, sondern auch mit seiner argumentativen Entgleisung, dass für ihn Freiheit (welche mag er darunter verstehen?) wichtiger sei als Frieden, hat Merz die Katze endgültig aus dem Sack gelassen. Er kann seitdem kaum mehr als ernstzunehmender Politiker oder gar Kanzler betrachtet werden.

Bezüglich Friedrich Merz heißt es: “Einmal BlackRock, immer BlackRock”. Ähnlich könnte man auch im Falle des baden-württembergischen-Ministerpräsidenten Wilfried Kretschmann mit Blick auf dessen politische Vergangenheit sagen: „Einmal Kommunist/Maoist, immer Kommunist/Maoist“. Einen besseren Statthalter als künftigen Chef einer deutschen Regierung hätte sich der mehr als 9 Billionen (neuntausend Milliarden) US-Dollar hin- und herschiebende größte Finanzdienstleister der Welt sicher nicht wünschen können. Weshalb diese kühne These? Ganz einfach: Weil BlackRock mit im Multi-Milliarden-Bereich alleine im ukrainischen Rohstoffgeschäft involviert ist. BlackRock kassiert mit dem Segen von Merz ab – und der deutsche Michel zahlt’s.

Merz als Scholz Reloaded?

Nicht bei ihm allein, sondern auch bei sämtlichen Spitzenpolitkern seiner Partei fällt mir stets die Geschichte mit dem Feuerwehrmann als Brandstifter ein, der dann jedoch als erster am Brandherd eintrifft und nach Herzenslust mitwirkt, das angerichtete Übel wieder zu bekämpfen. Die CDU hatte 16 Jahre Zeit, die katastrophale Politik Angela Merkels zu verhindern, und mittlerweile unter Merz vier weitere Jahre Zeit, wenigstens deren übelsten Auswüchse zu korrigieren oder abzumildern. Sie tat diesbezüglich nichts. Und jetzt spielen sich diejenigen als Retter des Vaterlandes auf, die es zuvor mit ihrem frevelhaften Tun in Scherben gehen ließen.

Wie Sie, verehrte Leser, wohl erkannt haben mögen, werden Sie in diesem Wahlk(r)ampf ausschließlich belogen und an der Nase herumgeführt. Aber auch mit einem „Brandmaurer“ Friedrich Merz wird sich nach dem 23. Februar 2025 nichts, aber auch gar nichts ändern – zumal er (nehmen wir es wider Erwarten doch nur einmal an) auch beim möglicherweise bestem Willen sowohl in einer Koalition mit der SPD als auch den Grünen so dermaßen viele faule Kompromisse eingehen müsste, dass, am Ende von ihm nichts anderes übrig bleiben wird als runderneuerter Olaf Scholz beziehungsweise ein “Scholz Reloaded”, wie wie es Peter Hahne treffend ausdrückt. Dass es beide nach der Wahl wohl miteinander versuchen dürften, darauf könnte ihr beiderseitiges „Warmlaufen“ anlässlich der erst kürzlich stattgefundenen Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums im schweizerischen Davos hindeuten. Zumindest könnten beide dort vom WEF auch schon die “Anregungen”, Erwartungen oder Direktiven erhalten haben, in welche Richtung die deutsche Politik und Wirtschaft künftig zu marschieren haben. Es wird mit Sicherheit kein guter Weg für Deutschland sein. Jedenfalls wird sich Friedrich Merz dabei auf die bedingungslose Schützenhilfe der sich ebenfalls auf dem Parkett des WEF bewegenden Abrissbirne der Europäischen Union, Ursula von der Leyen, blind verlassen können. Zum Schluss möchte ich die Abschiedsworte der großartigen Kabarettistin Simone Solga aus Leipzig am Ende ihrer Videos zitieren: „Gute Nacht, Deutschland!“

