Wahlverlierer-Bündnisse gegen den Wählerwillen: Auch in Österreich triumphiert die Demokratieverachtung

Nach schlimmstem deutschem Vorbild – der in akutem Vollzug befindliche Wählerverrat in Sachsen und Thüringen lässt grüßen – formiert sich nun auch in Österreich eine Koalition der Wahlverlierer mit dem Ziel, den eigentlichen Sieger der dortigen Nationalratswahlen vom 29. September – die FPÖ – von der Regierung fernzuhalten. Bundespräsident Alexander van der Bellen hat diese Woche allen Ernstes den amtierenden Kanzler Karl Nehmer, dessen ÖVP bei der Wahl mit 26,3 Prozent auf Platz zwei gelandet war und dabei beispiellose elf Prozentpunkte verloren hatte, mit Koalitionsgesprächen mit der SPÖ beauftragt. Dabei hatten die Ösi-Sozen sogar noch in der Opposition Stimmen eingebüßt und mit 21 Prozent ihr historisch schlechtestes Ergebnis eingefahren.

Das Zusammengehen der Abgestraften soll nun also den erklärten Wählerwillen ad absurdum führen – und auch hier feiert das demokratieverachtende Instrument der Brandmauer (auch wenn sie hier niemand so nennt) fröhliche Urständ: Van der Bellen begründete seinen traditionswidrigen und jedes Neutralitätsgebot seiner Position mit Füßen tretende Entscheidung nämlich damit, dass keine der anderen Parteien mit der FPÖ unter ihrem Parteichef Herbert Kickl zusammenarbeiten wolle. Das habe sich “mehrfach bestätigt”, so der in der Hofburg waltende Ex-Grünenpolitiker, der seinen Regierungsbildungsauftrag nach beispiellos langer Bedenkzeit und diversen Gesprächen der Parteien untereinander erteilte. Statt mit der Autorität seines Amtes auch einen klaren Auftrag die übrigen Parteien zur Konstruktivität zu mahnen und sie zur Suche nach demokratisch gebotenen Koalitionslösungen gemeinsam mit der FPÖ auf Sachebene anzuhalten, übernahm van der Bellen die beleidigte Distanzeritis des österreichischen Systemparteienkartells als normative Kraft des Faktischen und redete sich heraus, Herbert Kickl finde eh “keinen Koalitionspartner, der ihn zum Bundeskanzler macht“. Weil der FPÖ-Chef zugleich aber auch nicht habe darauf verzichten wollen, eine Regierung anzuführen (so eine Anmaßung aber auch für den gewählten Kandidaten der stärksten Partei!), sei ihm angeblich keine andere Möglichkeit geblieben.

Verlogenes Schmierentheater

ÖVP und SPÖ, rechtfertigte sich der Bundespräsident weiter, hätten ihm gegenüber erklärt, “aus Sorge um die Demokratie und Rechtsstaatlichkeit” nicht mit der FPÖ regieren wollen. Als weitere Gründe ihres Boykotts jeglicher Zusammenarbeit hätten sie auch die angeblich zu Moskau-freundliche Haltung der FPÖ, deren “fehlende Abgrenzung zu Rechtsextremen” sowie die “Bedenken ausländischer Geheimdienste” als Gründe genannt. ÖVP und SPÖ sollen mit dem Segen des Staatsoberhaupts nun darauf verständigen, ob ihnen die eine Stimme (!) Mehrheit, die sie im Parlament hätten, genügt – oder ob sie einen dritten Koalitionspartner bräuchten, was allerdings ein Novum in der österreichischen Politik wäre.

Die Verlogenheit dieses Schmierentheaters ist schier unerträglich: Zwei Parteien, denen die Wähler mit den miserabelsten Wahlergebnissen ihrer Geschichte eine schallende Ohrfeige verpassten, sollen nun eine Regierung bilden, während die FPÖ, die mit einem Rekordzuwachs von 13 Prozent auf 28,9 Prozent und damit rund ein Drittel aller Stimmen kam, außen vor bleibt. Es ist eine Bankrotterklärung der selbsternannten Demokratieretter, die sich hier vollzieht: In Wahrheit wird die Demokratie abgeschafft und der Wählerwille auf den Kopf gestellt, wenn die Diktatur einer taktischen Mehrheit ohne jede inhaltliche Übereinstimmung und politische Handlungsfähigkeit Einzug hält, deren einziges begründendes Motiv die gemeinsame Ablehnung der stärksten politischen Kraft im Land ist. Auf der inhaltlichen Ebene sieht es freilich ganz anders aus: Wie fast überall in Europa, will auch in Österreich eine riesige Mehrheit der Bürger eine Mitte-Rechts-Regierung. Was sie stattdessen bekommt, ist eine völlig abgewrackte SPÖ im Paso Doble mit einer gebeutelten ÖVP. „Das ist einmalig in der Geschichte der Zweiten Republik in Österreich“, kommentierte AUF1-Chefredakteur Stefan Magnet diesen skandalösen Vorgang, und er fährt fort: „Sie wollen keine Demokratie. Sie müssen den Great Reset durchziehen“, so sein Fazit. Genau das ist der wahre Hintergrund dieser erbärmlichen Kungelei: Die Agenda darf nicht straucheln, und der von den Wählern klar gewünschte Politikwechsel soll mit allen Mitteln verhindert werden.