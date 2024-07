Wahrheit oder Lüge: Alles nur eine Frage der Perspektive?

Allabendlich berichtet die aus Zwangsabgaben gespeiste “Tagesschau” über Themen, die ihre großzügig besoldeten Redakteure für relevant, vielmehr als „gut fürs Volk“ halten. Objektivierbare Kriterien gibt es bei einem solchen Auswahlprozess kaum. Vielmehr zählt, wie auch bei den ähnlich gelagerten Polit-Talks in den Öffentlich-Rechtlichen, die korrekte, ideologische Grundhaltung mehr als alles andere und natürlich auch zunehmend die Aussicht, damit so viele Klicks wie möglich zu generieren, weswegen man ja auch gerne die Buzzwords „rechtsradikal,“ in Verbindung mit „gefährlich“ und natürlich „demokratiefeindlich“ anwendet. Gutmenschen-Clickbaiting scheint hier das oberste Prinzip. Es muss tendenziell grün, woke und links sein und dem Klima, den Systemparteien und den Geflüchteten nutzen. Sonst ist – in ÖRR-Augen – jede Meldung wertlos und “irrelevant“.

Wie konnte es soweit kommen? Seit jeher beschäftigen sich Denker und Gelehrte damit, wie sich der Mensch im Spannungsfeld der außerordentlich komplexen ethischen Begriffpaare Wahrheit und Lüge, falsch und richtig, gut und böse orientieren soll. Diese Dualität und Kontroverse ist so alt wie die Menschheitsgeschichte, un eine Auflösung der Gegensätze ist nie einfach ist. Es gibt dabei viele philosophische Lösungsansätze, bei denen die Grundlagen schon von den großen Griechen, namentlich vor Platon und Aristoteles gelegt wurden. Aber auch in der Aufklärung bis in die jüngste Gegenwart beschäftigten diese moralischen Grundfragen Generationen von Denkern, vor allem was die Fragen von Lüge und Wahrheit anbelangt.

Staatliche Lenkung der politischen Willensbildung

Hannah Arendt schrieb: “Dieses ständige Lügen zielt nicht darauf ab, dass die Menschen eine Lüge glauben, sondern darauf, dass niemand mehr etwas glaubt.” Man könnte fast meinen, sie habe damit an ARD und ZDF gedacht. Arendt weiter: „Ein Volk, das nicht mehr zwischen Wahrheit und Lüge unterscheiden kann, kann auch nicht zwischen richtig und falsch unterscheiden… Und ein solches Volk, der Denk- und Urteilskraft beraubt, ist, ohne es zu wissen und zu wollen, völlig der Herrschaft der Lüge unterworfen. Mit einem solchen Volk kann man machen, was man will.“

Schon früh wurde erkannt, dass autoritäre und erst recht totalitäre Systeme vor allem dazu dienen, zu verhindern, dass ihre Bürger – besser: sklavische Untertanen – kritisch denken und sich eigene Überzeugungen bilden. Man hält das Volk daher absichtlich in einer Art von Angststarre und Bildungsferne, präsentiert ihm umgekehrt jedoch pausenlos Feindbilder, auf die sie ihre aufgestaute Wut projizieren können. Davon sind wir heute nicht weit entfernt, denkt man beispielsweise ans Framing kritischer Andersdenkender als “Klimaleugner”, “Impfskeptiker” oder natürlich auch von AfD-Wählern als “Delegitimierer” und “Rechtsextreme“. Dasselbe geschieht im Ausland mit verteufelten Politikern wie Trump, Putin oder Orban. Längst leben wir in einem System der gegenseitigen Erziehung und Bespitzelung.

Beliebig und zeitgeistgebunden

Was als Werte, Tugenden und legitime Überzeugung gilt, ist beliebig und wird ideologisch-zeitgeistgebunden definiert. Der eher universelle Wertekanon, den das Mastermind der neuzeitlichen Philosophen, Immanuel Kant, in seiner „Kritik der reinen Vernunft“ vorgab, scheint heute vergessen. Kant, der zurecht als eigentlicher Begründer der abendländischen Aufklärung gilt, an dem sich sittliche Menschen bis heute orientieren, ist mit seinem kategorischen Imperativ außer Mode gekommen. Daher sind wir heute eben nicht mehr immun gegen unlautere und propagandistisch aufgeladene Nachrichten, Meldungen und Kommentare. Die Philosophen, die an unsere Mündigkeit appellieren, können uns nur wenig Halt vermitteln bei all der Propaganda, bei all den Ungerechtigkeiten und Zeitgeistlügen. Sie geben uns kaum mehr Orientierung in dunklen und reizüberfluteten Zeiten wie diesen.

Quasi als Antipode zu Kant kann man Friedrich Nietzsche anführen. Er stellt sämtliche Kantschen Erkenntnisse auf den Kopf – und fordert eine Umwertung aller Werte. Sein Fazit; es gibt keine allgemein gültige Wahrheit, nur entsprechende Perspektiven und Blickwinkel. Um die Menschen von ihrer Dekadenz zu heilen, müsse man alle bekannten Standards und Wege verlassen, gleichsam zu neuen und höheren Ebenen streben. Dieser Zynismus und Relativismus Nietzsches wurde wurde naturgemäß oft fehlgeleitet – und wird es in linken Kreisen heute noch obwohl Nietzsche vieles von dem vorwegnahm, womit sich linke Politik heute negativ hervortut. Nietzsche selbst empfahl, sein Werk “Also sprach Zarathustra” gründlich zu studieren, denn darin seien “alle Antworten zu finden”…