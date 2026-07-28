Seit Separatisten in den ukrainischen Gebieten Donezk und Lugansk 2014 ihre Unabhängigkeit erklärten, werden sie von der ukrainischen Armee beschossen. Die Friedensabkommen Minsk 1 und 2 von 2014 und 2015 wurden von der Ukraine nicht eingehalten. 2022 hat Russland die beiden neuen Staaten völkerrechtlich anerkannt, mit ihnen ein Beistandsabkommen geschlossen – und schließlich in Erfüllung dieser Abkommen die Ukraine angegriffen. Dieser Angriff auf die Ukraine von 2022 ist jetzt angeblich dafür verantwortlich, dass Spanien seine Waldbrände von 2026 nicht in den Griff bekommt. Die EU sah sich gezwungen, umfassende Sanktionen gegen Russland zu erlassen – und Spanien, das jedes Jahr mit Waldbränden konfrontiert ist, hatte sich 10 Stück der besten Löschhubschrauber der Welt zugelegt, die russischen Kamov Ka-32 11BC. Diese spielten im spanischen Brandschutzkonzept bislang die zentrale Rolle. Die Feuerwehren am Boden sollten die Waldbrände nur eindämmen, während die eigentliche Brandbekämpfung mit den Kamov-Hubschraubern aus der Luft erfolgen sollte.

Seit vier Jahren hat man nun aber das Problem, dass die von der europäischen Flugsicherung vorgeschriebenen Wartungen den Einsatz von russischem Personal des Herstellers und zertifizierten russischen Ersatzteilen erfordert. Beides fällt jedoch unter die Sanktionen. Das hat zur Folge, dass das zentrale Element des spanischen Brandschutzkonzepts ausfällt. Es ist, als müsste die Freiwillige Feuerwehr einen eigentlich beherrschbaren Brand in einem Dorf mit Gartenschläuchen bekämpfen. Spanien hat zwar für Ersatz gesorgt; der ist aber viel schlechter als die hocheffektiven Kamov Ka-32 11BC – und zudem wesentlich teurer. Also müssen die Feuerwehrleute vor Ort die Suppe auslöffeln. Die verbrannten Wälder und Häuser, die man mit der russischen Technik gerettet hätte, sind ein unvermeidlicher Kollateralschaden. Schließlich muss ja verhindert werden, dass die russischen Techniker eine Kalaschnikow aus der Werkzeugkiste holen und spanische Flughäfen erobern! Die spanische Armee wäre wohl machtlos, denn auch sie hat vermutlich ihre ganze Munition in die Ukraine geliefert…

Legenden ohne Widerworte: Whatever it takes

Natürlich ist also Russland daran schuld, dass die EU die Sanktionen beschlossen hat. Russland ist ja schließlich auch daran schuld, dass Deutschland kein Gas mehr aus Russland kauft, und dass westliche Geheimdienste die Nord-Stream-Pipeline gesprengt haben. Es war also Putin, der Deutschland den Gashahn zugedreht und jetzt Spanien die Löschhubschrauber lahmgelegt hat. Ebenso war 1918 die deutsche Armee „im Felde unbesiegt“ und sie wurde von der November-Revolution hinterrücks “erdolcht”. Dieser Dolchstoßlegende war in der Weimarer Republik allgemeiner Konsens, niemand hat ihr entschieden widersprochen – schließlich wurde sie vom Weltkriegshelden und späteren Reichspräsidenten Paul von Hindenburg persönlich verbreitet. Und auch gegen die Gashahn-Legende gibt es heute keinen Widerspruch – schließlich wird sie von den Wahrheitswächtern der Nation, dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, verbreitet.

In den spanischen Medien wird das Hubschrauberproblem hingegen angesprochen. Allerdings verhalten sich die spanischen Politiker sehr ruhig. Nur die Linkspartei SUMAR hat beantragt, in Brüssel untertänigst eine Ausnahmegenehmigung für die Wartung der Löschhubschrauber zu beantragen. Das wurde von den übrigen Parteien abgelehnt; Spanien ist wohl zu sehr von EU-Subventionen abhängig, als dass man Widerworte gegen die EU-Kommission riskieren würde. Wahrscheinlich gibt es sowieso üppige EU-Wiederaufbauhilfen für die Schäden, die man hätte vermeiden können. Von denen zahlt Deutschland übrigens 30 Prozent.