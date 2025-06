„Wallah, die neuen Kolleginnen sind da”: Berlin erlaubt Lehrerinnen mit Kopftuch

Auch das noch: In Berlin wurde jetzt endgültig das “Neutralitätsgebot” an Schulen gekippt. Und da wir in Deutschland sind, musste das alles nun auch noch gesetzlich fest verankert werden. Bahn frei für muslimische Kopftuch-Influencer-Lehrerinnen, die sich erfolgreich auf die “Religionsfreiheit” in unserem Land berufen haben. Die “Antidiskriminierungsbeauftragte” der Bundesregierung, Ferda Ataman, freut sich ein Loch in den Bauch: Wieder wurden ihre dauerunterdrückten Schäfchen ein bisschen glücklicher gemacht. Wenn die Mullahs im Iran nicht gerade anderweitig beschäftigt wären, hätten sie ihr eventuell die Claudia-Roth-Toleranzmedaille am goldenen Band verliehen. Nieder mit Islamophobie – es lebe die weibliche Verhüllung!

Wohin das noch führen kann, sah ich erst kürzlich in einer britischen Talkshow auf YouTube, bei welcher sich der Publizist Douglas Murray tapfer gegen einige vollverschleierte Damen verteidigen musste, die “selbstverständlich” mit “beiden Beinen im Leben” standen: Erst die Verhüllung ermögliche es ihnen, ohne Belästigung durch toxische Männerhorden ihren Beruf auszuüben und somit vollumfänglich emanzipiert zu sein. Man konnte den Eindruck gewinnen, in Großbritannien liefen an allen Arbeitsstätten nur Testosteron-Zombies herum, die, anstatt ihrem Beruf nachzugehen, Jagd auf jede Frau machen, die sich nicht mindestens in zehn Lagen Stoff gehüllt hat. Aber es kam noch schlimmer: In der Runde saß eine junge Muslima mit Kopftuch, welche die Meinung vertrat, man müsse schon so viel Zugeständnisse an die europäische Kultur machen, seinen Mitmenschen sein Gesicht zu zeigen. Das gehöre nun einmal zum guten Ton und müsse respektiert werden.

Täter-Opfer-Umkehr der allerschlimmsten Sorte

Die Ärmste zog sich prompt den Zorn einiger vollverhüllten Damen im Publikum zu, die das als absolute Zumutung empfanden. Man musste unwillkürlich an iranische Revolutionswächterinnen denken, welche in den vergangenen Jahrzehnten ihre Geschlechtsgenossinnen oft unbarmherziger überwachten als ihre männlichen “Kollegen” – sieht so die Zukunft in Europa aus? Ein Sittsamkeitswettbewerb unter Frauen, sich möglichst unsichtbar und gleichförmig zu machen? Wenn Religion auf sozialistische Gleichheitsideale trifft, mündet das in der Regel in einer Tyrannei. Aber wir brauchen gar nicht nach Großbritannien zu schauen. Schließlich gab es rund um das Thema Islam und Schule in den letzten Jahren genug Aufregung in unseren eigenen Brennpunktgebieten. Bislang haben wir es hier vor allem mit immer jünger werdenden männlichen Sittenwächtern zu tun, die Druck auf ihre Mitschülerinnen ausüben. Denn auch das Alter, in dem sich Mädchen unter dem Kopftuch verstecken müssen, sinkt. Früher galt selbst in strenggläubigen Familien die beginnende Pubertät als Startzeitpunkt, jetzt sieht man vereinzelt schon kleine Mädchen, die gerade erst einmal laufen gelernt haben, unter einem Hijab verschwinden.

Nur zur Erinnerung: Die Kopfbedeckung soll dazu dienen, männliche Gelüste einzudämmen, da Männer, trotz der ihnen im Koran in allen Belangen zugeschriebenen Überlegenheit, sich offenbar sofort in wilde Tiere verwandeln, wenn sie auch nur eines einzelnen weiblichen Haars ansichtig werden. In der letzten Konsequenz schiebt man so schon den jüngsten Mädchen die Verantwortung zu, kein Opfer von Pädophilie zu werden. Es handelt sich dabei um Täter-Opfer-Umkehr der allerschlimmsten Sorte. Auch Kinderehen werden so begründet: Man will sichergehen, dass die eigene Tochter noch “rein” ist und einem keine Schande macht. Dieses System wird auch von den Frauen in der Familie mitgetragen, die offenbar unter einer besonders schlimmen Form des “Schneewittchen-Syndroms” leiden: Der Tochter wird der Ausstieg aus der Unterdrückung nicht gegönnt.

Ideologische Penetranz

Aber es geht doch um Lehrerinnen, könnte man einwenden, also um erwachsene Frauen, die ihre Entscheidung selbst treffen können! Falsch: Sie haben sich freiwillig zu einem Beruf entschieden, bei dessen Ausübung bislang weltanschauliche Neutralität als Vorbedingung galt. Ganz ähnlich, wie der Auszubildende einer Bank im Vorfeld die Kleidervorschriften in seiner Branche kennt und weiß, dass er mit kurzen Hosen und Hawaiihemd dort selbst im Hochsommer nicht am Arbeitsplatz erscheinen darf. Wer also vom Hawaiihemd nicht lassen kann, sollte von einer Banklehre tunlichst Abstand nehmen. Nun wissen wir allerdings aus unserer eigenen schulischen Erfahrung, wie wenig das Gebot der “weltanschaulichen Neutralität” in der Pädagogik faktisch umgesetzt wird.

Vielleicht, weil mancher Lehrer den Erziehungsauftrag nicht nur als Vermittlung von gesellschaftlichen Werten begreift, sondern das dringende Bedürfnis empfindet, die Schüler notfalls mit ideologischer Penetranz auf seine Linie zu zwingen? Noch an der Universität lernte ich jene Dozenten besonders zu fürchten, die sich sogleich mit uns verbrüderten, aber in der Folge jede abweichende Meinung als persönlichen Angriff betrachteten. Was für andere Seminarleiter eine willkommene Herausforderung darstellte, verwandelte den “Verbrüderten” sogleich in eine beleidigte Leberwurst, bei der man kein Bein mehr auf den Boden bekam. Innerhalb der bunten und toleranten pädagogischen Blase wird das nicht als Übergriffigkeit gedeutet, sondern als ganz normales Engagement im Rahmen der Ausbildung einer “Zivilgesellschaft”, die Debatten nur in einem eng gesteckten Rahmen zulässt.

Das Thema Integration hat sich erledigt

Wenn man sich also unter dem Deckmantel der religiösen Toleranz für das Kopftuch an den Schulen stark macht, weiß man genau, dass man sich eine “Schwester im Geiste” ins Haus holt. Vielleicht hofft man darauf, mit diesem Zugeständnis an den Islam die Zustände an vielen deutschen Schulen noch einhegen zu können, denn schließlich werden Muslime in diesen Kreisen als permanente Opfer der deutschen Mehrheitsgesellschaft betrachtet, die sich über ein bisschen Entgegenkommen sicherlich freuen würden. Friede, Freude, Eierkuchen? Kopftuchtragende Lehrerinnen, welche dem Berliner Senat in Dankbarkeit die Hände küssen? Wohl kaum. Man wird es nicht als Entgegenkommen betrachten, sondern als Anleitung, wie man mit der Vermittlung eines schlechten Gewissens auch noch weitere Zugeständnisse einfordern kann.

Die bittere Ironie an der Geschichte: Dieselben “toleranten” Kreise kämpfen seit Jahren erbittert um Frauenquoten und wollen mit erzwungener Gendersprache den weiblichen Anteil an der Gesellschaft “sichtbar” machen. Gleichzeitig lassen sie zu, dass Mädchen unter Kopftuch und Hijab ihre Freiheit und Individualität verlieren. Das Thema Integration dürfte sich damit auch erledigt haben: Wird nicht bald ernsthaft etwas gegen die Schultyrannei einiger lautstarker Nachwuchs-Taliban unternommen, dann wird jeglicher Versuch muslimischer Familien, sich tatsächlich ein wenig an unsere Gesellschaft anzupassen, unter Gruppenzwang erstickt. Schon jetzt werden Lehrerinnen von diesen rabiaten, kleinen Scharia-Wächtern respektlos behandelt und wegen ihrer angeblich freizügigen Kleidung beschimpft. “Sie müssen doch nur ein Kopftuch tragen, Frau Müller, dann haben Sie Ihre Ruhe!” Ich würde mancher konfliktscheuen Schulleitung solche absurden Ratschläge mittlerweile absolut zutrauen. Man hat schließlich bislang immer brav weggeschaut; warum sollte das in Zukunft besser werden?