Waltheater: Aus Timmy wird Hope

Zugegeben, die Meldung, dass nun endlich die “Hoffnung” mit einem letzten Prusten am Horizont davonschwimmt, hätte mir aus mehreren Gründen gefallen. Es hätte mir jedenfalls die Gaga-Bilder und Kommentare erspart, die von der unwiderruflichen Wandlung einer aufgeklärten Gesellschaft in eine therianthropische Kultgemeinde künden. Was ist los? Nun, mit zugespitzt maskuliner Kaltschnäuzigkeit betrachtet, schwimmt da einfach ein hierzulande selten gesehenes Säugetier in schöner Regelmäßigkeit in flaches Küstengewässer mit unpassendem Salzgehalt und strandet dort. So weit, so bedauerlich. Da dieses Phänomen nun, wie auch schon andernorts auf der Welt beobachtet, hier gleich viermal hintereinander passiert, könnte man kalauern, dass das wiederholte Auf-Grund-Laufen vermutlich seine Gründe haben wird.

Naheliegend wäre zum Beispiel, dass die Kräfte des Buckelwals verletzungs- oder anderweitig bedingt für das dauerhafte Schwimmen im heimischen Atlantik nicht mehr ausreichen und sich das vernunftbegabte Meergeschöpf instinktiv Erleichterung beim wochenlangen Liegen im seichten Wasser verschafft. Die wenigen blutigen Laien wie ich, die weder Meeresbiologie studiert haben noch zum Walversteher geboren sind, könnten annehmen, dass die fehlenden Befreiungsversuche und die verzögerte Atemaktivität dafür sprechen. Man könnte also die Sache einfach mit der gebotenen Distanz beobachten und der Natur respektvoll ihren Lauf lassen, würde man mit einer solchen Haltung nicht umgehend Gefahr laufen, umgehend als gefühlsarmer Hilfsverweigerer oder gar Beihelfer eines Mordgeschehens disqualifiziert zu werden.

Schwärme von Emojis

Und so nehmen die Dinge ihren Lauf. Zunächst muss für den gelingenden Walkampf die reichlich unprätentiöse männliche Bezeichnung “Timmy” in eine transzendent-weibliche Kategorie überführt und der Wal umbenannt werden. Es geht daher jetzt um “Hope” – also um alles. Das funktioniert. Millionenfach scharen sich die sendungsbewussten Guten um das von höheren Kräften gesandte Wesen. Fans stoßen fontänengleich ihre Empörung über die fehlende innere Sicherheit in öffentlichen Gewässern in den Diskursraum, zittern vor Erregung und sehen sich um ihren Schlaf gebracht. Ganze Schwärme von Emojis umrahmen in den sozialen Netzwerken die pathetischen Aufrufe zur nationalen Rettung.

Walflüsterer, Ärzte, Minister und Bundespräsidenten, Baggerfahrer und Chorleiterinnen geben sich vor Ort die Mikrofone in die Hand. Lichterketten werden gebildet. Kometen werden beschworen. „Trauern ist Liebe“, ein emotionales Klangkunstwerk, geht auf YouTube steil, auf TikTok werden mannigfaltige KI-Videos erstellt. Sogar Sarah Connor brüht im Glanze des Walglückes ihre Säugetier-Expertise auf. Spezialistinnen und Spezialisten liefern sich Schlamm- und Schlickschlachten um die Deutungshoheit über die Logistik der Rückführung mit Hochdruckspülern, Luftkissen, Gurten, Netzen, Schlauchbooten, Pontons und Schwimmkäfigen oder gleich der Marine, die vermutlich gerade noch rechtzeitig vor ihrem völkerrechtswidrigen Einsatz in der Straße von Hormuz für die wirklich zentralen heimischen Aufgaben zurückgehalten werden konnte. Für die demonstrativ einfliegenden und nach Befehlsverweigerung der bereits tätigen Ortskräfte wieder beleidigt abreisenden Gurus könnte man wahrscheinlich Wasserflugzeuge im Pendelverkehr einsetzen. Soeben flog die aus Hawaii georderte Sonderbeauftragte ab. Wallace war selbstverständlich ihr Name. Witzeleien verbieten sich.

Epische Schlacht mit ungewissem Ausgang

Schließlich bemüht sogar Till Backhaus angesichts von veritablen Morddrohungen ein ihm wohlbekanntes Instrument: die Duldung. Geduldet, so kündigt er an, werden von ihm die gewissermaßen noch nicht in trockenen, sondern Feuchttüchern befindlichen Rettungsversuche. Ein ungeheures Wagnis, schließlich könnte bei der Remigration etwas schiefgehen und die Deutsche Umwelthilfe oder Pro Asyl könnten vor dem Europäischen Gerichtshof erscheinen und von Till, dem ministerialen Backfisch Schadensersatz fordern.

Manchmal hat “Hope” die Schnauze voll und schwimmt ne Runde. Aber seinen Rettern entkommt er wohl nicht. Wie auch immer: Nach der epischen Schlacht um den Wal mit ungewissem Ausgang wird das Volk erst einmal viel Ruhe brauchen. Schließlich wurde schon eine Menge Kraft in den Kampf gegen Männer, die Massendeportation integrierter Nachbarn, die Grundlast bei der Energieerzeugung, Christian Ulmen oder die an sich vernachlässigbaren Autobahnabschnitte ohne Tempolimit investiert. Kann also gut sein, dass die Regierung dann endlich mal Zeit und Muße hat, so einige strukturelle Reformen voranzubringen, die sie so seit einem Jahr auf dem Zettel hat. Ihre noch nicht verabschiedete Gehaltserhöhung zum Beispiel. Bis dahin gilt: Wer den Wal hat, hat die Qual.