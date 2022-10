Wann ist die BRD gleich nochmal in der Ukraine einmarschiert?

Offenbar habe ich in den letzten Monaten eine geopolitische Umwälzung verpasst… die Polen übrigens auch, denn sie hätten es als Erste bemerken müssen; eventuell, so dachte ich zunächst, haben sich die Habeck-Ho-Chi-Minhs ja auch unter unserem Nachbarland hindurchgegraben, um dort keine unangenehmen Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg zu wecken. Der gigantische Tunnel muss im Berliner Untergrund begonnen worden sein und endete kurz vor Kiew. Vielleicht ist der Berliner Flughafen nur ein raffiniertes Tarnprojekt gewesen, um die Bauarbeiten zu verschleiern. Schließlich musste allerhand schweres Gerät herbeigeschafft werden, das seitdem im deutschen Straßenbau fehlte. Oder die Baerbock-Brigaden zeichnen sich verantwortlich und sind nachts aus Tarnkappen-Bombern über der Ukraine abgesprungen? Jeweils zehn Fallschirmspringer trugen dabei einen Leopard-Panzer zwischen sich, das Manöver heißt seitdem „Strack-Zimmermann-Formation”. Ob Putin informiert war, vermag ich nicht zu sagen („Druschba! Lasst mir noch was übrig!”).

Kurzum: Jedenfalls muss Deutschland anscheinend aktiv Krieg gegen die Ukraine geführt haben. Wir haben es nur nicht mitbekommen, dank genialer grüner Militärstrategie. Andrij Melnyk jedenfalls hat es wohl bemerkt – denn warum sonst sollte er unser Land behandeln, als wären wir die Schurken in diesem Krieg? Und dies übrigens auch noch nach seiner Abberufung und überfälligen Rückkehr in die Heimat:

Als Diplomat in Deutschland war es sicherlich Melnyks legitime Aufgabe, für sein Land um Unterstützung zu bitten. Aber manche seiner Äußerungen klingen inzwischen so, als hätten wir selbst den Krieg mit Russland verursacht oder gar die Ukraine eigenhändig überfallen. Da wird nicht lange um Hilfe geworben – sondern einfach ein Wunschzettel auf den Tisch geknallt. Mehrfach täglich trudeln neue Forderungen ein, und weil es mit den Panzerlieferungen auch nicht gut vorangeht, schickt Herr Melnyk gleich eine Rüge an den deutschen Kanzler. Ganz so, wie unsereins beim Kundendienst von Amazon Rabatz macht, wenn das Päckchen mit dem neuen Staubsauger mal wieder auf sich warten lässt. Nur haben wir den wenigstens selbst bezahlt.

Im Moment drehen sich die Forderungen vor allem um Geld für den Wiederaufbau der Ukraine (obwohl ihre Zerstörung ja noch im Gange ist). 500 Millionen Euro jeden Monat – da wird einem schwindelig, so viel bekommen noch nicht einmal die Palästinenser von der Bundesregierung. Aus der Portokasse zahlt man diese Summe nicht. Es gehen Gerüchte um, das Ahrtal wolle sich per Referendum der Ukraine anschließen, um wenigstens einen kleinen Teil des Segens abzubekommen – erste blau-gelbe Fahnen sollen auf den ramponierten Häusern gehisst worden sein. Vielleicht wäre man gut beraten, Andrij Melnyk zu einer Art Bezirksgouverneur zu wählen? Der wüsste schon, wie er für die Region Hilfe einfordern könne. Ein Tweet, und die Ahr fließt rückwärts.

Die SPD und Pöbel-Melnyk haben sich verdient

Eigentlich möchte ich mir lieber den dicken Zeh abhacken, als Saskia Esken in Schutz zu nehmen, aber ihr eine Kriegsschuld anzulasten, so wie es Melnyks in dem obigen Tweet tut – das geht nun wirklich zu weit. Vor allem wenn es die deutsch-russischen Wirtschaftsbeziehungen betrifft, die bereits seit Jahrzehnten bestehen und gar nicht auf Eskens Initiative zurückgehen. Wobei man Herrn Melnyk auch einmal sanft daran erinnern sollte, dass die Ukraine selbst recht gut an den Transitgebühren für russisches Gas verdient, auch noch lange nach Kriegsbeginn und bis vor kurzem. Da werfe ich der SPD lieber ihre guten Beziehungen zu den Mullahs im Iran vor oder die Versessenheit, mit der Heiko Maas den Atomdeal durchgezogen hat. Den Iran mögen die Sozialdemokraten ja recht gern, auch wenn sie es nicht zugeben; was das eigene Land angeht, scheint die Liebe nicht ganz so ausgeprägt zu sein. Da gäbe es viele Gründe, wütend auf Saskia Esken und die SPD zu sein. Zum Beispiel, weil sie den Grünen erlaubt, sie in der Energiefrage derart vor sich herzutreiben und die Versorgungssicherheit zu gefährden. Richtig wütend war ich auf Frau Esken, als sie einem Rentner riet, einen Kredit für die Wärmedämmung seiner Wohnung aufzunehmen, weil die Heizrechnung seine Rente auffraß. So kalt wie diese Antwort wird die Wohnung des Mannes hoffentlich nicht werden. Wenn ich es recht bedenke, haben sie und Herr Melnyk sich gegenseitig verdient.

Aber ob wir Herrn Melnyk verdient haben? Vielleicht können wir von Glück reden, weil er sich in einem Interview schamlos als Anhänger Stepan Banderas offenbart hat – da sah man, „wie es in ihm denkt”. Seinerzeit übrigens gab es ein Militärbündnis zwischen der Ukraine und Deutschland – das wir wohl alle nicht zurückhaben wollen. Humanitäre Hilfsbereitschaft ist eine Sache; da hilft unser Land bereits über seine Belastungsgrenzen hinaus, die Unterkünfte platzen aus allen Nähten. Unsere leidgeplagten Schulen stehen vor neuen Herausforderungen – es ist ja keineswegs so, dass wir nichts täten. Leider weiß ich nicht, wie die Ukraine anderen europäischen Ländern begegnet. Tritt sie diesen gegenüber ebenso unverschämt fordernd auf, oder lässt man es dort ruhiger angehen? Eines jedoch ist sicher: Keine Regierung außer der Deutschen lässt sich derartige Schuldgefühle für einen Krieg einreden, den sie nicht begonnen hat.