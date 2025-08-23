Wann kommt endlich die Klimakatastrophe?

Glaubt man den Mainstream-Medien, so ist sich “die Wissenschaft” darin einig (ein Widerspruch in sich!), dass wir aktuell einen menschengemachten Klimawandel erleben, die aktuelle Warmphase mithin also keine natürlichen Ursachen hat. Die traditionelle Wissenschaft hatte aber immer das Anliegen, hinterfragt zu werden. Laut dem Europäischem Institut für Klima und Energie e.V. (EIKE) war die sogenannte Kleine Eiszeit (“Little Ice Age”, LIA) von 1250 bis 1860 n. Chr. eine der kältesten Perioden der letzten 8.000 Jahre Damals war sich die Wissenschaft einig, dass die globale Abkühlung nach dem Ende der Mittelalterlichen Warmzeit (etwa 950-1250) nur das Werk des Teufels sein konnte. Weil man den Schuldigen selbst nicht belangen konnte, sollten seine Helfer verfolgt werden, um ihm mindestens sein zerstörerisches Werk zu erschweren: Seit dem 13. Jahrhundert wurden erste Hexenprozesse vor allem in Frankreich und Deutschland dokumentiert. Diese Prozesse fanden meist auf lokaler Ebene statt und wurden oftmals betrieben von kirchlichen Institutionen, die mithilfe von Anklagen und Folter Geständnisse erzwingen wollten. Im Jahr 1484 erließ Papst Innozenz VIII. die sogenannte “Hexenbulle”, die den kirchlichen Stellen detaillierte Anweisungen zur Verfolgung von Hexerei gab. Er ließ auch Katzen verfolgen, die er als “Teufelswesen” bezeichnete; eine Rattenplage war die Folge.

Es war die Zeit vor Kopernikus und Galilei, und “die Wissenschaft” stand damals unter der Kontrolle der Kirche. Der Einfluss der Sonne wurde unterschätzt; nicht einmal, dass sich die Erde in einer Umlaufbahn um die Sonne befindet, war bekannt. Es gab also keine unabhängige Wissenschaft; der damaligen “Forschung” ging es nur darum, die Behauptung der Kirche vom Klimawandel als Teufelswerk zu beweisen. Dass die Hexenverbrennungen den Klimawandel nicht aufhalten konnten, war kein Gegenargument: Vielmehr hielt man es für nötig, die Verfolgung noch zu verschärfen.

Die Wissenschaft der 1980er Jahre

In den 1980er Jahren wurden von der Politik und den Mainstream-Medien Weltuntergangsszenarien verbreitet. So zeigte der Spiegel vom 10. August 1986 den Kölner Dom aus dem Meer herausragend. In der dazugehörigen Titel-Story hieß es: „Jetzt, im Sommer 2040, ragen die Wolkenkratzer New Yorks weit vor der Küste wie Riffs aus der See. Überflutet, vom Meer verschluckt, sind längst auch Hamburg und Hongkong, London, Kairo, Kopenhagen und Rom. Das Vereinigte Königreich Großbritannien ist in einen Archipel zerfallen, in dem England, Schottland und Wales voneinander getrennte Inseln bilden. In Irland haben die steigenden Fluten des Atlantik die Nordprovinzen eingeschlossen; eine Meerenge trennt sie vom Südteil der Insel.“

Seit dieser apokalyptischen Vision sind 39 Jahre vergangen. Es bleiben uns also nur noch 15 Jahre bis zum darin beschriebenen Weltuntergang. Eine Prognose der UN von 1989 (siehe dazu hier) sagte einen Anstieg des Meeresspiegels um bis zu 91,44 Zentimeter – also 3 Fuß – in den nächsten 30 Jahren (also bis 2019) voraus, wenn der Ausstoß von Kohlendioxid in den nächsten 10 Jahren, also bis 1999, nicht drastisch reduziert würde. Die Politik hat nicht gehandelt; den Weltuntergang im Jahre 2019 hat aber trotzdem niemand feststellen können. Und auch die Überflutung des Kölner Doms im Jahr 2040 scheint auszufallen.

Reale Daten

Im Jahr 2020 hat die Stadt Roquetas de Mar in einem Video auf Youtube beschrieben, wie sich der Ort von 1946 mit rund 3.700 Einwohnern in drei Dörfern zu einer Großstadt mit über 100.000 Einwohnern in 2019 entwickelt hat. Das wurde mit Luftaufnahmen illustriert. Diese zeigen dabei interessanterweise auch den Verlauf der Küste:

Zu erkennen ist eindeutig, dass die Strände immer noch exakt dortsind, wo sie auch schon von 70 Jahren gewesen sind. Der Meeresspiegel stieg – oder steigt – weder um 70 Meter bis 2040, so wenig wie er um 91 Zentimeter bis 2019 gestiegen ist. Es kommt immer wieder vor, dass Küsten von der Meeresströmung abgetragen werden; ein steigender Meeresspiegel müsste jedoch weltweit beobachtet werden und nicht nur auf einzelnen Inseln. Der Golf von Almeria beweist das genaue Gegenteil. Eigentlich soll man annehmen, dass “die Wissenschaft” ihre Thesen aus den 80er Jahren als widerlegt ansieht. Es wäre zu prüfen, ob hier vielleicht wieder einmal ein religiöser Eifer um sich greift, der den Blick für die Realität verstellt…

Wissenschaft und Religion

So stellt sich also die Frage, ob die heutige Klima-Wissenschaft (“Climate Studies”) mit jener des Mittelalters vergleichbar ist, oder ob oder inwieweit sie aus den Erfahrungen der Vergangenheit gelernt hat. Wissenschaft und Religion weisen viele Gegensätze auf; man sollte daher prüfen, ob die “Climate Studies” wirklich noch einen wissenschaftlichen Charakter haben, oder ob sie nicht mehr Ähnlichkeiten mit einer Religion haben. Dafür wurde folgender Vergleich angestellt:

Dieser Vergleich zeigt mehr Ähnlichkeiten zwischen Climate Studies und Religion als mit Wissenschaft. Man könnte weiter fragen, ob die Rückbesinnung der Wissenschaft auf das Mittelalter auch in anderen Disziplinen zu beobachten ist. Dabei stehen die Gender Studies ganz oben auf der Liste. Aber auch in der Medizin wurde während der Corona-Hysterie sehr stark zwischen der herrschenden Meinung (die den Profitinteressen der Pharmaindustrie dient) und “ketzerischen” Positionen unterschieden. Juristen differenzieren schon lange zwischen “herrschender Meinung” und “Mindermeinungen”. Bisher wurden die aber mindestens kontrovers diskutiert; Begriffe wie “Leugnung” wären hier ganz undenkbar. Doch gerade in der Klima-Fachrichtung ist die herrschende Meinung immer die Meinung der Herrschenden; über das Ergebnis der Fachdiskussion sollte sich deshalb niemand Illusionen machen.

Seit den sogenannten Bologna-Reformen, also der Amerikanisierung der europäischen Hochschulen, hat in den meisten Fachrichtungen die Vermittlung von abfragbaren Prüfungswissen die wissenschaftliche Diskussion zumindest zwischen Professoren und Studenten verdrängt. In den letzten 25 Jahren ist denn auch eine Professoren-Generation herangewachsen, die vorauseilenden Gehorsam statt Kritikfähigkeit erlernt hat. Die W-Besoldung aus einem niedrigen Grundgehalt und angeblich “leistungsbezogenen” Zulagen, die in Wirklichkeit Wohlverhaltensprämien sind, tat ein Übriges. Kritikbereite Wissenschaftler meiden heute die Hochschulen. Dies sind beste Bedingungen, unter denen ein religionsähnliches Wissenschaftsverständnis gedeihen kann. Langsam verdrängt der Glaube wieder das Wissen. Dann kann aber Wissenschaft kein Wissen mehr erschaffen.