Wann wird die AfD stärkste Partei?

Angesichts der Fragestellung in der Überschrift wird sich mancher Leser womöglich am Kopf kratzen: Die AfD ist doch schon die stärkste Partei, jedenfalls in den Umfragen!? Oder ist damit etwa gemeint, dass im Bundestag nach wie vor die CDU/CSU die stärkste Partei ist und erst ein neues Wahlergebnis der entscheidende Faktor wäre? Tatsächlich ist es gar nicht so einfach zu sagen, ob nun AfD oder CDU die stärkste Kraft sind.

Aber es gibt doch Umfragen…? Ja klar gibt es die – aber ihr Ergebnis ist weniger eindeutig, als man meinen könnte. Denn was genau verraten uns die Umfragen? Glücklicherweise gibt es die Website dawum.de (“Darstellung und Auswertung von Wahlumfragen”. Dort sind alle aktuellen Umfragewerte dokumentiert (und ältere archiviert) – und als besonderen Bonus gibt’s sogar einen Durchschnittswert aller Institute. Wie uns das Archiv der Einzelumfragen verrät, bestand am 5. April 2025 erstmals ein Gleichstand zwischen AfD und CDU bei 24 Prozent. Am 9. April lag die AfD dann mit 25 Prozent erstmals einen Prozentpunkt vor der CDU mit 24 Prozent.

Im Durchschnitt aller Institute wurde der Gleichstand am 20. September bei 25,6 Prozent erreicht. Und schon drei Tage später lag die AfD mit 26,0 Prozent vor der CDU mit 25,5 Prozent. Warum ist diese Unterscheidung wichtig? Weil eine Umfrage – neben anderen Fehlerquellen, die wir hier vernachlässigen können – immer auch eine statistische Unschärfe hat. Und das lässt sich an einem simplen Beispiel verdeutlichen.

Die statistische Unschärfe gering halten

Angenommen, dass AfD und CDU in den Umfragen beide bei 25 Prozent stehen (und etwa da befinden sich aktuellen die Werte ja tatsächlich), dann könnte man unter zehn zufällig befragten Personen in einer Fußgängerzone auch je zwei AfDler und zwei CDUler oder auf drei AfDler und drei CDUler stoßen. Die Werte würden dann bei 20 Prozent oder bei 30 Prozent liegen, könnten also die tatsächlich vorhandenen 25 Prozent nicht korrekt abbilden. Bei 100 befragten Personen könnten wir sogar mal bei 16 oder auch 33 AfDlern landen, je nachdem, ob der Zufall etwas weiter nach oben oder nach unten ausschlägt. Aus diesem Grund basieren die Umfragen, die in den Medien zitiert werden, oft auf etwa 1000–2000 Befragten, um die statistische Unschärfe so klein wie möglich zu halten.

Oft wird hinzugefügt, dass der Fehler im Bereich von plus-minus 3 Prozent liegt, was aber eigentlich auch wieder falsch ist: Denn eigentlich müsste man für jede Partei die Unschärfe einzeln berechnen und angeben. Um aber den ganz normalen Zeitungsleser nicht zu überfordern, hat man es also ein kleines bisschen vereinfacht. Für den 23. Dezember, also den letzten Umfragestand vor Weihnachten, wurden acht Umfragen mit insgesamt 13.841 Befragten zu einem Durchschnitt zusammengefasst. Die Ergebnisse (mit der errechneten Unschärfe) sahen folgendermaßen aus:

Wollte man für jede Partei eine Genauigkeit von 0,1 Prozent garantieren, bräuchte man fast eine Million Teilnehmer. Mit einer gewissen Ungenauigkeit müssen die Umfrageinstitute also zwangsläufig leben. Konzentriert man sich nur auf AfD und CDU, sieht der Umfrageverlauf so aus:

Errechnet man die Differenz – also den Abstand zwischen AfD und CDU – seit der Bundestagswahl, ergibt sich folgendes Bild:

Die AfD konnte den Höhenflug, der bereits vor der Bundestagswahl begonnen hatte, weiter fortsetzen. Als dann Friedrich Merz voller Tatendrang ins Amt startete, begann die CDU wieder zu steigen, doch schon bald setzte eine Ernüchterung ein und die AfD gewann wieder hinzu. Seit etwa vier Monaten liegt die AfD meist vor der CDU. Aber kann man sich da wirklich sicher sein? Denn auch die Differenz hat eine statistische Unschärfe. Um diese zu berechnen, wurde eine Stichprobengröße von 10.000 für den Durchschnitt aller Umfragen angenommen. (Die tatsächlichen Stichprobengrößen der Umfragen schwanken leicht um diesen Wert, aber das ist für unsere Zwecke vernachlässigbar.) Nun zeigt sich, dass die AfD zwar im Schnitt immer noch vor der CDU liegt, allerdings reicht die statistische Unschärfe über die Nulllinie hinaus. Soll heißen: Wir können nicht mit Sicherheit sagen, ob die AfD wirklich die stärkere Kraft ist, weil die Zufallsschwankung das Ergebnis verzerren könnte.

Und wie hoch ist für jeden genannten Zeitpunkt die Wahrscheinlichkeit, dass die AfD tatsächlich vor der CDU lag?

Zunächst einmal ist klar: Wenn AfD und CDU im Umfrageschnitt exakt den gleichen Wert haben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine der beiden Parteien die stärkere ist, exakt 50 – 50. Je größer die Differenz, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass die jeweilige Partei die stärkere ist.

Im untersuchten Zeitraum lag die CDU teilweise so weit vor der AfD, dass sie mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch tatsächlich die stärkste Partei in Deutschland war. Zum 30. April 2025 war die CDU im Durchschnitt zwar stärker, die Wahrscheinlichkeit, dass aber stattdessen die AfD die stärkere Partei war, betrug immerhin 33,4 Prozent. Zum 9. Dezember wurde der bisherige Höchstwert von 89,4 Prozent erreicht. Für den letzten Stichtag am 23. Dezember lag der Wert dann wieder bei 61,1 Prozent.

Es gab also keinen einzigen Zeitpunkt, an dem man mit Sicherheit sagen konnte, dass die AfD tatsächlich die stärkste Partei in Deutschland war. Andererseits: Die Wahrscheinlichkeit, dass sie wenigstens zu einem Zeitpunkt die stärkste Partei war, ist nahezu 100 Prozent. Zur Erklärung: Wer ein einzelnes Boxmatch immer mit 90 Prozent Wahrscheinlichkeit gewinnt, wird bei keinem einzigen davon im Voraus eine 100-prozentige Gewissheit haben zu siegen. Tritt man allerdings bei 10 Matches in den Boxring, wird man mit 99,99999999 Prozent wenigstens ein Match davon gewinnen. Aber wie groß müsste der Abstand sein, um für Gewissheit zu sorgen? Für diese Berechnung nehmen wir wieder eine Stichprobengröße von 10.000 an und dass der addierte Wert von CDU und AfD immer 50 Prozent beträgt. Ein Zugewinn der CDU ist also automatisch ein Verlust der AfD und umgekehrt. In grober Annäherung stimmt das auch, aktuell liegen beide Parteien addiert bei 51 Prozent. Dann erhalten wir folgendes Bild:

Bei einer Differenz von 0 Prozent läge die Wahrscheinlichkeit logischerweise bei genau 50 Prozent. Bei 0,4 Prozent würde man etwa 75 Prozent Wahrscheinlichkeit erreichen. Mit 0,8 Prozent erreicht man 90 Prozent. Die magischen 95 Prozent, auf die sich Statistiker oft beziehen, würde man mit einem Abstand von 1,0 Prozent erreichen. 99 Prozent würden 1,4 Prozent erfordern. Aber spätestens ab 2 Prozent Vorsprung wäre die Wahrscheinlichkeit nahezu 100 Prozent.

Und das ist mit Blick auf die aktuelle Performance der Bundesregierung im kommenden Jahr ein realistisches Ziel.