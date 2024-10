War klar: Keine Corona-Aufarbeitung im Bundestag

Wie nicht anders zu erwarten, wird es im Bundestag – und natürlich auch sonst nirgendwo – keine Aufarbeitung der Corona-Politik geben. Es gebe dazu “keinen Konsens” in der Ampel-Koalition, erklärte SPD-Parlamentsgeschäftsführerin Katja Mast. Dass die geplante Aufarbeitung durch den Bundestag daran scheitere sei bedauerlich, fügte sie heuchlerisch hinzu. Die Zeit bis zur Bundestagswahl reiche einfach nicht mehr, um etwa einen Bürgerrat einzurichten, wie es die SPD und auch Bundeskanzler Olaf Scholz wollten. Aus Sicht der SPD mache eine Aufarbeitung nur Sinn, wenn diese auch „auf Augenhöhe gemeinsam mit den Bundesländern“ stattfinde, so Mast weiter.

Viele zentrale Maßnahmen der Corona-Zeit gingen auf Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz mit der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel zurück und seien dann auf Länderebene – teils auch unterschiedlich – umgesetzt worden. Dennoch finde eine Aufarbeitung auf Regierungsebene statt, beispielsweise durch zahlreiche Reformen im Gesundheitsbereich, die auch die Erfahrungen in der Pandemie-Zeit berücksichtigen würden. Die FDP hatte eine Aufarbeitung der Corona-Maßnahmen durch ein Gremium des Bundestages gefordert und warf vor allem der SPD mangelndes Aufklärungsinteresse vor. Die Grünen behaupten, sie seien hinsichtlich der Form der Aufarbeitung flexibel, nutzten aber die Meinungsverschiedenheiten zwischen SPD und FDP als Vorwand, warum sie nicht zustande komme.

Auch unter einer CDU-Regierung kein Kurswechsel zu erwarten

Bei alledem handelt es sich natürlich um verlogenes Schmierentheater. In Wahrheit hat keine der Kartellparteien auch nur das geringste Interesse, die Corona-Tragödie aufzuarbeiten, weil sie alle dafür verantwortlich sind, sei es auf Bundes- oder Länderebene. Spätestens durch die RKI-Protokolle ist klar, dass es keinerlei wissenschaftliche Grundlagen für die Corona-Maßnahmen gab und es sich bei all dem Geschwätz über die angebliche Notwendigkeit von Lockdowns, Masken oder die Sicherheit von Impfungen um glatte Lügen mit katastrophalen Folgen handelte. Das Einzige, was eine ernsthafte Aufarbeitung ergeben könnte, wäre das verbrecherische Handeln der Parteien und ihrer medialen und sonstigen Zuarbeiter.

Um dies zu verhindern, inszenierte man diese Farce über angeblich unterschiedliche Ansichten, wie die Aufarbeitung vonstatten gehen soll, die tatsächlich jedoch niemand will. Auch eine unionsgeführte Regierung wird sie unter irgendwelchen billigen Vorwänden verweigern, bis das Thema endgültig beerdigt wird. Der Staat und seine Lakaien schützen sich davor, für ihre Verbrechen zur Verantwortung gezogen zu werden und streuen der Öffentlichkeit dabei noch mehr Sand in die Augen. Und da es in diesem Land keine echte Gewaltenteilung und auch keine vierte Gewalt in Form regierungskritischer Medien mehr gibt, kommen sie damit auch noch durch.