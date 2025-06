Warnung vor herbeiphantasierten „rechten Jugendgruppen“ – während linksextreme Gewalt aufblüht

Zur großen Projektion einer allgegenwärtig dräuenden Großgefahr von “rechts”, deren Abgründe sich in verstörender Verdichtung im 1.100 seitigen “Gutachten” des Bundesverfassungsschutzes zeigten, gehört auch das Herbeiphantasieren immer neuer Phänomene, bei denen es sich in Wahrheit um völlig normale, immer dagewesene Alltäglichkeiten handelt, die skandalisiert werden. Kein Tag vergeht, an dem nicht der der Alarmismus gegen “rechts” (unterscheidungslos gleichgesetzt mit rechtsextrem) durchs Dorf getrieben wird. Je mehr die Deutungshoheit der linken Blase schwindet, desto nervöser und hysterischer reagiert sie.

So wird neuerdings in mehreren Bundesländern, etwa Baden-Württemberg, vor immer mehr „rechtsextremen Jugendgruppen” gewarnt. Unter diese Kategorie zählen die wahnsinnig gewordenen Staatsschnüffler mittlerweile nicht nur bündische oder pfadfinderische Jugendtreffen, sondern auch Burschenschaften, traditionsbewusste und christliche Wandergruppen oder auch Kampfsportgruppen. Was immer einen konservativen, traditionsbewussten Kern aufweist, unterfällt dem Bannstrahl des Gesinnungsstaates, der begierig nach neuen Scheinbeweisen zur Unterfütterung seines sinnstiftenden rechtsextremen Popanz fahndet, um die These des anhaltenden “Rechtsrucks” – bei dem es sich in Wahrheit nur um eine zum Glück langsam einsetzende Abkehr von linker Ideologie handelt – zu stärken.

Pauschale Dämonisierung

Doch rechts ist eben nicht rechtsextrem – “sondern rechtens und selbstverständlicher Bestandteil von Demokratie”, stellte der sicherheitspolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Stuttgarter Landtag, Sandro Scheer, unlängst klar: “Wer soziale Normalität wie ein traditionelles Familien- und Geschlechterbild als rechtsextrem framed, untergräbt die demokratische Debattenkultur. Politische Positionen rechts der Mitte – ob konservativ, nationalliberal oder wertkonservativ – sind integraler Bestandteil pluralistischer Demokratien.” Wer diese Positionen pauschal delegitimiere, betreibe nicht Demokratieverteidigung, sondern deren Verengung durch moralische Ausgrenzung. Kritik an Extremismus – ob von rechts, links oder religiös motiviert – ist natürlich legitim und auch notwendig; doch sie darf eben niemals in eine pauschale Dämonisierung politischer Richtungen umschlagen. Doch genau das passiert in diesem Land.

Während der Linksstaat jede bürgerlich-konservativen Gruppierung vom Schützenverein bis zum Treffen der einheimischen Dorfjugend unter Generalverdacht stellt, sind reale faschistische Ausformungen seitens der militanten Linken anscheinend kein Problem, da sie ja als moralisch höhenwertig gelten: Ob Sympathisantentum mit linkem Terror oder Aufmäsche der vermummten Antifa – hierin sehen die “Demokratiehüter” kein Problem. Selbst extreme Gewalt wird hier ausgeblendet und ignoriert.

Autos Unschuldiger abgefackelt – na und?

So wurden etwa in der Nacht zum Samstag im Hamburger Stadtteil Groß Flottbek zwei Mercedes-Fahrzeuge angezündet, die völlig ausbrannten. Auf der vor allem von Linksradikalen genutzten Plattform „Indymedia“ erschien kurz darauf ein Bekennerschreiben, in dem es hieß, man habe zwei Autos von Karl Gernandt „abgefackelt“, einem engen Vertrauten des Logistik-Milliardärs Klaus-Michael Kühne.

Das Schreiben offenbarte die ganze Wahnwelt der links-woken Vandalen: Gernandt wurde darin als „Handlanger“ Kühnes bezeichnet und kritisiert, dass dieser gemeinsam mit dem Hamburger Senat den Bau eines neuen Opernhauses verfolgt, das zu weiten Teilen durch Kühnes Stiftung finanziert wird. Für die linke Gruppe ist dies Elitarismus, Kolonialverharmlosung und Gentrifizierung. Sie verlangt von Kühne und Gernandt, ihr gesamtes Vermögen an Nachfahren “kolonialer Opfer” und sämtliche Luxusimmobilien an Migranten abzugeben. Dass sich gestern herausstellte, dass der linke Anschlag sein Ziel verfehlt hatte, weil die beiden zerstörten Wagen gar Gernandt, sondern völlig Unbeteiligten gehörten, fällt dann wohl in die Kategorie “Kollateralschaden”.

Alarmismus versus Ignoranz

In der nächsten Nacht wurde dann im Hamburger Stadtteil Nienstedten ein Brandanschlag auf ein Mini-Cabrio verübt, bei dem das Feuer auch auf einen Saab übergriff. Diesmal war das Ziel Kajetan von Mentzingen, ein Manager des Technologieunternehmen Vincorion, das unter anderem im Rüstungsbereich tätig ist. Die Feuerwehr konnte gerade noch verhindern, dass sein Haus in Flammen aufging. Diesmal wurde die Tat als Teil einer gezielten Aktion gegen die deutsche Rüstungsindustrie und die Welt der Reichen verkauft. Die Gruppe kritisierte die Aufrüstungspolitik, den neu eingeführten Veteranentag sowie die Expansionspläne des Unternehmens. Der Anschlag sei ein Beitrag zum „antimilitaristischen Widerstand“ und Teil einer Reihe von Angriffen auf militärische Strukturen.

Keine Aufregung oder gar staatlich geschürte Panik angesichts solcher realer politischer Gewalt, aber schrillende Alarmglocken wegen angeblicher “rechter Jugendgruppen”: Diese völlige schiefe Wahrnehmung und absurde Gefahreneinordnung durch eigentlich zur Neutralität verpflichtete politische Akteure und staatliche Behörden zeigt, wohin dieses Deutschland driftet. Gemeingefährliche Aktionen von links werden nicht einmal mehr thematisiert, sondern (bestenfalls) kursorisch vermeldet, um dann wieder aus den Schlagzeilen zu verschwinden, während normale, legitime und völlig unpolitische Teile des gesellschaftlichen Lebens von einem linken Wächter- und Schnüfflerstaat aus Meldestellen und regierungsfinanzierter “Zivilgesellschaft” kriminalisiert werden. Das kann nicht gut ausgehen.